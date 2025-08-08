Política

Con el apoyo de Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica competirá bajo el sello “Hagamos Futuro” en las elecciones

Antes del cierre de las alianzas, “Lilita” Carrió confirmó que el espacio tendrá como candidatos a Graciela Ocaña, que intentará conseguir una banca en el Senado de la Nación, y a Hernán Reyes, que aspira a la Cámara de Diputados

Guardar
Lilita Carrió anunció que va
Lilita Carrió anunció que va a acompañar a Hagamos Futuro en las elecciones de octubre

Este jueves, a pocas horas del cierre de las alianzas para las elecciones del 26 de octubre, un sector del radicalismo, que decidió abandonar el armado alternativo de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la unión de fuerzas. Elisa Carrió anunció su apoyo a Hagamos Futuro, que irá con Graciela Ocaña como Senadora Nacional y con Hernán Reyes como Diputado Nacional. Además, contará con Horacio Rodríguez Larreta en sus filas. “Vamos a caminar juntos para recuperar un lugar seguro para todos los argentinos”, aseguró Lilita.

Hagamos Futuro está integrado por diferentes partidos, entre los que se encuentran: Coalición Cívica ARI, Confianza Pública, Partido Federal, MID, Demócrata Cristiano, Partido de las Ciudades y Transformación.

Quiero contarles que desde Hagamos Futuro voy a acompañar a Graciela Ocaña como Senadora Nacional y a Hernán Reyes como Diputado Nacional por la Ciudad. Vamos a caminar juntos para recuperar un lugar seguro para todos los argentinos”, expresó Lilita Carrió en su cuenta oficial de X (Twitter).

El mensaje de Lilita Carrió
El mensaje de Lilita Carrió para comunicar que va a acompañar a Hagamos Futuro en las próximas elecciones

Por su parte, Ocaña escribió: “Hoy es un día importante. Un reencuentro con muchos recuerdos de luchas compartidas. La vida y los valores nos volvieron a poner en el mismo camino con Lilita: tolerancia cero a la corrupción y defensa de la República”.

Graciela Ocaña confirmó el apoyo
Graciela Ocaña confirmó el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta a Hagamos Futuro

Además, explicó que Hagamos Futuro va a contar “con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta”. Todavía no se definió el papel que tendrá Larreta en esta campaña, ya que el ex jefe de Gobierno fue electo legislador.

Larreta tras las elecciones legislativas
Larreta tras las elecciones legislativas de CABA (Foto: Sebastián Alonso).

A su vez, Reyes afirmo: “Junto a Graciela Ocaña, candidata a Senadora Nacional, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, vamos a caminar juntos para recuperar un lugar seguro para todos los argentinos”.

Hace una semana, la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo su congreso partidario, donde se había confirmado a Reyes como su candidato a diputado nacional.

Hernán Reyes va como Diputado
Hernán Reyes va como Diputado Nacional en la lista de Hagamos Futuro

La Coalición Cívica viene de reelegir a Maximiliano Ferraro como titular del partido, en un acto en el que Carrió lanzó fuertes críticas a la gestión de Javier Milei.

Más fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires definieron sus alianzas

La noticia que marcó la jornada política de este jueves fue el acuerdo sellado entre La Libertad Avanza y el PRO. Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) inscribió su propio espacio, que llevará el nombre de Ciudadanos Unidos.

“Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre”, anunció Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a través de sus redes sociales.

El PRO selló un acuerdo
El PRO selló un acuerdo con La Libertad Avanza

Según indicaron a Infobae, el cónclave se produjo durante la noche de este miércoles en la Quinta Presidencial de Olivos. Se trató de un encuentro a solas, sin la participación del Javier Milei, y tampoco del jefe de Gobierno y presidente del PRO Capital, Jorge Macri, con quien el presidente no está dispuesto a tener contacto ni acercamientos después de la traumática elección de CABA.

Mauricio Macri había mantenido un estricto hermetismo y ni siquiera sus colaboradores y allegados más cercanos conocían de la realización de la cumbre.

Karina Milei y Mauricio Macri
Karina Milei y Mauricio Macri sellaron el acuerdo electoral en CABA

Mientras tanto, la UCR formalizó su espacio, el frente Ciudadanos Unidos que conformó junto al Partido Socialista, el GEN y Unión Federal, con Facundo Manes como candidato a senador y Martín Lousteau encabezando la lista de diputados. La alianza se presenta como una alternativa de centro y busca “llevar la voz de quienes quieren progreso y equilibrio, sin gritos ni violencia”.

La presentación de Ciudadanos Unidos
La presentación de Ciudadanos Unidos

El domingo 26 de octubre, los ciudadanos argentinos elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales en los comicios legislativos.

El sistema de reparto de bancas en la Cámara de Diputados utiliza el método D’Hondt, que asigna los escaños de cada provincia en función de su población. Así, la Capital Federal se renovarán 13 de sus 25 bancas.

En el caso del Senado, cada provincia elige tres senadores: dos corresponden al partido con mayor cantidad de votos y uno a la agrupación que obtenga el segundo lugar.

Temas Relacionados

Lilita CarrióHagamos FuturoGraciela OcañaHernán ReyesCoalición Cívica ARIConfianza PúblicaMIDPartido FederalDemócrata CristianoPartido de las CiudadesTransformaciónElecciones 2025Últimas Noticias

Últimas Noticias

LLA cerró un acuerdo con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y enfrentará a los oficialismos provinciales en Corrientes y Misiones

“Nos une la convicción de un cambio profundo y sensible para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro”, dijo el mandatario al confirmar el frente común en octubre. En las otras provincias, la lista violeta se enfrentará a los candidatos de los gobernadores

LLA cerró un acuerdo con

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Facundo Manes y Martín Lousteau son los nombres para el territorio porteño y Florencio Randazzo para el bonaerense. El rol de Juan Schiaretti y los cruces entre los gobernadores que buscan hacer pie en la polarización

Con diferencias, Provincias Unidas se

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

El gobernador ratificó en redes sociales el frente electoral que incluye a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y partidos provinciales. La mención al presidente y a su hermana, Karina Milei

Rogelio Frigerio confirmó la coalición

El PJ competirá con Fuerza Patria en 14 provincias: la ausencia de Grabois y el rol de los gobernadores díscolos

En los otros 10 distritos, la fuerza política se presentará con una marca provincial. Las discusiones por la unidad y los posibles candidatos

El PJ competirá con Fuerza

Kicillof le respondió a Milei: “Viene solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”

El gobernador bonaerense estuvo presente en la apertura de una escuela primaria en La Mataza, recorrió obras de repavimentación en el barrio Sarmiento y entregó 430 escrituras en el marco de un programa de regularización dominial

Kicillof le respondió a Milei:
ÚLTIMAS NOTICIAS
LLA cerró un acuerdo con

LLA cerró un acuerdo con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y enfrentará a los oficialismos provinciales en Corrientes y Misiones

La historia de María Reolina, una brasileña de 117 años que inspira con su longevidad saludable

El doloroso detalle que reveló la autopsia al nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos: la tiraron al piso y le patearon la cabeza

INFOBAE AMÉRICA
Israel aprobó el plan para

Israel aprobó el plan para ocupar la Ciudad de Gaza y ordenó al Ejército prepararse para una nueva fase ofensiva

Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

Donald Trump encabezará una “Cumbre de Paz Histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

TELESHOW
La tajante decisión de Lali

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”

Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia