Graciela Ocaña: “Los Macri y los Milei se diputan CABA como si perteneciera a una familia”

Ocaña buscará renovar su banca

La líder de Confianza Pública y legisladora porteña, Graciela Ocaña, cuestionó este domingo la pelea entre el PRO y La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires y consideró que ambos partidos se disputan el distrito “como si perteneciera a una familia”.

La dirigente, que sumó su espacio al Movimiento al Desarrollo (MAD), que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, también se refirió a la ruptura de Juntos por el Cambio, coalición a la que ambos pertenecían, y aseguró que fueron “los Macri los que la destruyeron”.

“Yo lo sintetizo de esta manera: el peronismo siempre fue el mismo y tuvo una representación de alrededor del 25% en la ciudad, con algunos candidatos que medían más y otros un poco menos, pero eso no es ninguna novedad. La novedad quizás sea que ahora está la familia Macri y la familia Milei en una disputa por el gobierno, como si Buenos Aires perteneciera a una familia o a un color”, comentó.

En diálogo con Romina Manguel en el programa A confesión de parte, que se emite por FM Milenium, Ocaña sostuvo que, a diferencia de las otras listas, su frente busca “dar una discusión sobre las propuestas“.

Ocaña formó una alianza con Rodríguez Larreta

“La verdad es que hoy, si hablás con cualquier vecino o vivís en la Ciudad, claramente sabés que tenemos muchos problemas y que la gestión no los ha venido a solucionar, sino que incluso los ha agravado en muchos casos. Y eso es una preocupación del vecino, que ve deteriorada su calidad de vida, porque en definitiva lo que se discute es eso”, agregó.

Entre los puntos, enumeró “cómo hacer una ciudad más integrada para las personas mayores” y “cómo mejorar la calidad de salud para que el porteño tenga prioridad en los hospitales públicos que financia a través de sus impuestos y que es un orgullo para todos”.

Además, la legisladora porteña defendió la decisión de Rodríguez Larreta de presentarse en estas elecciones, al argumentar que “Horacio es una persona que sabemos que hizo una gran gestión, no solamente en su propia administración, cuando fue jefe de Gobierno, sino fundamentalmente también cuando estuvo con Mauricio y fue su jefe de Gabinete”.

“Creo que era el alma central de esas gestiones. La gestión de la ciudad es algo que a Horacio lo siente y le gusta. Creo que también siempre soñó con ser Presidente, como lo ha contado muchas veces, pero eso me parece que lo ha llevado a tomar la determinación de ir a ser legislador por la Ciudad de Buenos Aires para proponer cantidades de cosas que muchas veces hemos charlado que se pueden mejorar en la gestión para discutir los proyectos, para discutir el presupuesto que es tan importante de la ciudad, porque es uno de los presupuestos más importantes, pero no se puede acompañar desde adentro del partido”, indicó.

Consultada por su vínculo con el PRO, aclaró que nunca fue parte de ese partido, pero reconoció que sí le “dolió” y lo sintió “como una traición personal que María Eugenia Vidal haya votado a favor de vetar un aumento a los jubilados, que era mínimo”.

“Ella fue una de las que acompañó al Presidente con el apoyo al veto que hizo para que los jubilados no tuvieran esa mínima recomposición, que para que la gente entienda, estábamos hablando de muy poco en las jubilaciones mínimas no llegaban a 20.000 $ mensuales”, recordó.

La legisladora cuestionó la gestión de Jorge Macri

Respecto de si cree si la candidatura de Larreta le quita votos al PRO, contestó: “Yo creo que la debilidad de Jorge Macri, si la tiene, se probará en estas elecciones y tiene que ver con su mala gestión. Esa es la discusión que hay que dar, lamentablemente”.

Por último, Ocaña opinó que fue “un error haber adelantado las elecciones”, como también lo fue “no utilización, por ejemplo, para la elección de la boleta única de papel, que es el sistema que se aprobó a nivel nacional”.

“Entonces, yo creo que ahí ves ejemplos de la torpeza en la gestión y te puedo nombrar otras. No sé... ahora vamos a recorrer acá a la vuelta el barrio y vamos a ver cómo está la basura, si hay un policía. Esas son las cosas que me parece que Jorge, lamentablemente, no ha solucionado y al contrario, ha deteriorado”, cerró.