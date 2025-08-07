Política

Karina Milei y Mauricio Macri se reunieron y sellaron el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en CABA

“Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente Javier Milei en diciembre del 2023″, expresó la secretaria general de la Presidencia

Guardar
Karina Milei y Mauricio Macri
Karina Milei y Mauricio Macri sellaron el acuerdo electoral en CABA

Tras una reunión en la que terminaron de definir los últimos detalles, Karina Milei y Mauricio Macri sellaron el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.

“Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre”, anunció la secretaria general de la Presidencia a través de sus redes sociales.

De esta manera, el ex jefe de Estado le compartió al partido libertario las llaves de la ciudad en la que la fuerza que él creó ganó ininterrumpidamente las elecciones desde que se impuso como jefe de Gobierno en 2007 hasta que Manuel Adorni se consagró como el candidato más votado en los últimos comicios para elegir legisladores porteños.

Según le indicaron a Infobae, el cónclave se produjo durante la noche de este miércoles en la quinta presidencial de Olivos, donde no hubo ni fotos ni milanesas, tal como solía compartir Macri con el Presidente, sino tan solo “un vaso de agua”.

Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente Javier Milei en diciembre del 2023. Por eso, la base de este acuerdo es el compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027″, indicó Karina Milei tras el pacto.

Javier Milei, Mauricio Macri y
Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, durante una reunión en diciembre de 2023, cuando se definía el Gabinete nacional

Si bien es temprano para ponerles nombre a las candidaturas, el primer dato a tener en cuenta es que el nombre de la alianza solo llevará el nombre del partido del presidente Milei: “La alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral, es la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos”, expuso la hermana del mandatario.

“Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”, apuntó la líder del armado electoral de La Libertad Avanza.

“Vamos a transformar la Argentina”, cerró su publicación la secretaria general de la Presidencia.

Karina Milei les agradeció “al equipo del PRO, a Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo”. El diputado nacional, clave también para lograr el acuerdo electoral entre las fuerzas políticas en provincia de Buenos Aires, fue parte esta misma tarde de la inauguración de la campaña bonaerense de la que participó Javier Milei, con una foto en Villa Celina en la que estuvieron también los principales candidatos y varios referentes de los dos partidos.

La victoria de Manuel Adorni
La victoria de Manuel Adorni en la Ciudad fue clave para concretar la alianza de cara a octubre (Foto: Reuters/Tomás Cuesta)

Para que Mauricio Macri tomara la decisión de resignar poder en el principal bastión de su fuerza política, fue clave el mal resultado que obtuvo su partido en las últimas elecciones de mayo, cuando Silvia Lospennato no solo quedó tercera en la elección para legisladores porteños, sino que además el PRO no se impuso en ninguna comuna.

La victoria en esa elección del vocero presidencial, Manuel Adorni, además alzó el precio de las acciones libertarias, dándole a La Libertad Avanza una posición más privilegiada a la hora de negociar una alianza de cara a los comicios nacionales de octubre.

El segundo puesto de Leandro Santoro en mayo, quedando muy cerca de los votos obtenidos por el funcionario del gobierno nacional, también le dio argumentos a La Libertad Avanza para venderle al PRO una alianza que buscará impedirle al kirchnerismo no solo la chance de sumar bancas en el Congreso, sino también ganar terreno en una ciudad en la que nunca logró imponerse.

Temas Relacionados

Karina MileiMauricio MacriLa Libertad AvanzaPROCiudad de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof le respondió a Milei: “Viene solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”

El gobernador bonaerense estuvo presente en la apertura de una escuela primaria en La Mataza, recorrió obras de repavimentación en el barrio Sarmiento y entregó 430 escrituras en el marco de un programa de regularización dominial

Kicillof le respondió a Milei:

Técnicos del Garrahan celebraron la media sanción de la emergencia en Diputados: “Ahora vamos por el Senado”

Integrantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) manifestaron sus expectativas para que la norma finalmente se convierta en ley y cuestionaron la posibilidad de un veto del presidente Milei

Técnicos del Garrahan celebraron la

La ex vicegobernadora de Neuquén que fue destituida por la Legislatura se presentará como candidata a diputada nacional

Se trata de Gloria Ruiz, quien secundó a Rolando Figueroa en las elecciones de 2023. La Justicia la investiga por irregularidades en el manejo de fondos públicos. El cuestionamiento del mandatario provincial por Ficha Limpia

La ex vicegobernadora de Neuquén

Así funciona el simulador online de la Boleta Única de Papel: cómo evitar errores que anulen el voto

Este sistema se utilizará en los comicios nacionales de octubre y desde el Gobierno explicaron cómo realizar todo el proceso para sufragar

Así funciona el simulador online

El peronismo profundiza la campaña en la Tercera sección, tras la foto de Milei en La Matanza

Kicillof hizo inauguraciones y recorridas por Presidente Perón, Ezeiza y La Matanza. Fuerza Patria compuso una foto de unidad con los primeros candidatos a diputados

El peronismo profundiza la campaña
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo descartó cambios en el

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

Cuándo será la última transmisión del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata y cuál será el próximo destino del barco científico

Aprender nuevas habilidades fortalece la salud mental de los adultos mayores, según estudios recientes

Kicillof le respondió a Milei: “Viene solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Guatemala impulsa

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

TELESHOW
Fabián Cubero explicó por qué

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”