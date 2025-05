Mapa de las elecciones en CABA: comuna por comuna, así fue la caída del PRO en los últimos 10 años

Los resultados de los últimos 10 años en CABA

Por primera vez, tras gobernar por 18 años la Ciudad de Buenos Aires, el PRO quedó en tercer lugar en las elecciones en CABA. De acuerdo con el mapa electoral, el partido amarillo no ganó en ninguna comuna porteña, el resultado es muy distinto a los números que supo recolectar durante los comicios de 2021 y 2023. El escenario cambió aún más si se tiene en cuenta el desempeño que tuvo en las urnas desde 2015.

En esta oportunidad, La Libertad Avanza (LLA), cuya lista estuvo encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se posicionó en primer lugar con más del 30% de los votos. Leandro Santoro, de Es Ahora Buenos Aires —una de las listas peronistas que se presentaron—, quedó segundo con más del 27% de los votos. A diferencia de lo que sucedió en años anteriores, la candidata del PRO Silvia Lospennato salió tercera con casi 16 puntos.

Al analizar los resultados en el territorio porteño, el partido liderado por Mauricio Macri no ganó en ninguna comuna. De esta manera, el mapa electoral quedó dividido entre dos fuerzas políticas: LLA, identificada con el color violeta, y Es Ahora Buenos Aires, que optó por el color verde en esta oportunidad.

De acuerdo con los resultados, Adorni ganó en las comunas 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 14, mientras que Santoro salió primero en los distritos 3, 4, 5, 8, 9 y 15. De hecho, en su discurso de victoria, el candidato libertario aseguró: “Era el kirchnerismo o la libertad. Ganó la libertad”. “Duplicamos la cantidad de votantes que nos acompañaron en tan solo dos años aquí en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Los resultados desde el 2021

Una década atrás, el escenario electoral era totalmente distinto. En esos comicios, el PRO ganó en todas las comunas, sacó casi el 45% y se impuso sobre ECO (Energía Ciudadana Organizada), partido de Martín Lousteau, por una diferencia de 20 puntos. El peronismo salió en tercer lugar y los libertarios no estaban en el radar político.

La contienda de 2017 replicó los mismos resultados para el partido amarillo, pero el peronismo logró ocupar el segundo lugar. Sin embargo, el espacio de Macri seguía ganando en todas las comunas.

El presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

En 2019, ya con Juntos por el Cambio consolidado, empezó a perder el sur del territorio porteño en manos del PJ local. De acuerdo con los resultados, el PRO quedó en segundo en las comunas 4 y 8, donde el kirchnerismo sacó el 45,3%, sobre el 42,2% que sacó el oficialismo. La diferencia entre ambos fue considerable en los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Lugano, donde el PJ se impuso por poco más de 10 puntos de diferencia.

Durante las elecciones legislativas de 2021, se replicó este mismo escenario. El PRO salió primero en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En esos comicios, la diferencia entre el partido amarillo y el peronismo fue de más de 20 puntos. La única comuna en la que ganó Santoro fue en la 8. A diferencias de las anteriores, esta fue la primera elección en la que se presentó Javier Milei como candidato. Su espacio salió tercero con el 17,03%. Así, comenzó su trayectoria política y dos años después llegó a la Presidencia.

En las elecciones de 2023 —cuando Jorge Macri ganó la Jefatura de Gobierno—, el PRO se posicionó primero en todas las comunas, salvo en la 8, donde Unión por la Patria logró posicionarse primera, y en la 4, en la que ambas fuerzas quedaron empatadas con 39,2% de los votos. En términos generales, los resultados fueron 49,61% para el oficialismo local, 32,20% para el peronismo y solo un 13,90% para los libertarios. De hecho, la lista de LLA, liderada por Ramiro Marra, no logró una victoria en ninguno de los barrios porteños.

Silvia Lospennato y Jorge Macri en el búnker del PRO (Crédito: Jaime Olivos)

Pese a la amplia trayectoria del PRO en CABA, no pudo mantener su hegemonía y perdió contra LLA. En su discurso, Lospennato reconoció la derrota y valoró: “Fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas. Una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota. Porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia”.

“No se trata del resultado de hoy, se trata de un proyecto político que nació para representar un cambio con equilibrio. Queremos un cambio con respeto, sin insultos, queremos un cambio sin crueldad, queremos un cambio donde no haya nadie descartable. Queremos un cambio con renovación, genuino, auténtico, sin especulaciones”, cerró.