Sebastián Pareja: “La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente”

Sebastián Pareja respondió sobre las críticas por el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, aseguró que el cierre de listas reflejó una “clara renovación de la política” y rechazó los cuestionamientos por la inclusión de dirigentes con antecedentes en otros espacios. En ese sentido, defendió la figura de Pablo Morillo, segundo candidato de LLA en la Segunda Sección Electoral, y remarcó que la única vara válida para evaluar a los postulantes es su adhesión a las ideas del presidente Javier Milei.

“El Presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación”, afirmó Pareja en diálogo con Radio Rivadavia. Consultado sobre los tuits en los que Morillo elogiaba al gobernador Axel Kicillof —a quien definió como “altamente calificado” y con “todas las condiciones para ser presidente”—, el dirigente libertario minimizó las críticas. “No estamos hablando de un militante K. Y aunque fuera el caso, vayamos a buscarlos. No a los ‘kukas’. Tenemos que rescatar a los que pueden abrazar las ideas de la libertad”, sostuvo.

Al respecto, insistió: “La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente. ¿Sino la tabula rasa para quién es? ¿Es selectiva?”.

En relación a la polémica en torno a la ausencia de referentes de Las Fuerzas del Cielo —el espacio digital cercano a Santiago Caputo—, Pareja negó que existiera una decisión de exclusión. “La primera lectura es esa, pero no es así”, dijo. Y explicó: “La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se fue conformando con distintas estructuras. Si bien tienen prevalencia en materia digital las Fuerzas del Cielo y una relación personal con Karina y Javier, atrás de ellos hay estructuras como la escuela de formación y la línea de trabajo en las escuelas y universidades que le dieron estructura al partido”.

Según el dirigente, el armado evitó reproducir lógicas tradicionales y priorizó una combinación entre “mérito” y representatividad. “Tratamos de no cumplir, no con cupos porque sería caer en una lógica de antaño, sino más bien por el mérito, el aporte. Y en el medio, un acuerdo con el PRO que había que respetar, no en el cupo sino en poder expresarse en las listas. También con Patricia Bullrich, a quien había que reconocerle su representatividad”, explicó.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

“Hay paz interna. Hicimos un cierre de listas bueno. No nos pasó lo del peronismo. Estas cuestiones que se ven en los diarios a mi no me lo vino a manifestar nadie. Estamos hablando de un mundo virtual y repito: 'La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente’“, insistió.

Sobre la construcción del espacio, Pareja destacó que “hoy para nosotros lo puro está en aquellos que abrazan las ideas de la libertad”. Y cuestionó a quienes reclaman coherencia ideológica según el recorrido anterior de los candidatos. “¿Dónde radica la impureza? Puede haber gente que tenga antecedente de tiempo vinculado con el liberalismo pero, a la hora de defender, es un desastre”, sentenció.

En cuanto al proceso formal del cierre de listas, Pareja remarcó que, a pesar de los contratiempos técnicos, lograron completar el trámite sin demoras. “Pese al corte de luz y la trampa del kirchnerismo, presentamos las listas en tiempo y forma y damos a la ciudadanía 2.217 candidatos con un registro de ficha limpia”, señaló. Aseguró que se trató de un esfuerzo por “ordenar la nueva política” y reconoció que “puede haber un error, pero en general hicimos ese trabajo”.

El referente bonaerense de La Libertad Avanza también abordó el vínculo con el PRO, al que definió como una alianza con proyección institucional. “No es un armado electoral sólo por un triunfo electoral. Podíamos haber juntado distintas fuerzas. Se trabajó al revés, pensado en un futuro para gobernar la provincia”, expresó.

Respecto al criterio para la inclusión de candidatos provenientes del PRO o del espacio de Patricia Bullrich, Pareja argumentó: “Hemos querido dar espacio a los más representativos de las ideas de Javier Milei en el futuro”.

A lo largo de la conversación, insistió en que el objetivo de la alianza y del armado bonaerense es consolidar un proyecto de gobierno en línea con las prioridades del Presidente. “Hoy estamos orgullosos de la conformación de la lista, que integran distintos actores”, concluyó.