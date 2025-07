Jorge Macri no descartó una alianza electoral con La Libertad Avanza para las elecciones de octubre

Jaime Olivos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó este martes que no descarta la posibilidad de un acuerdo electoral entre su espacio y La Libertad Avanza para las elecciones de octubre. Además, destacó la importancia de consolidar fuerzas para equilibrar el Congreso y sostuvo que la alternativa de una alianza es un tema a evaluar junto a los diferentes partidos y con Mauricio Macri.

“No estuve metido en el cierre de listas. Sí estuve hablando con algunos intendentes, con Soledad Martínez. La verdad es que se logró un buen acuerdo y es bueno que podamos consolidar una fuerza que le gane al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es un buen paso en ese sentido”, afirmó Macri, en diálogo con Radio Mitre, consultado sobre el cierre de listas del sábado pasado, donde el PRO selló un acuerdo con La Libertad Avanza.

Respecto a la prórroga para la presentación de listas que aplicó el Partido Justicialista (PJ) en la provincia por cortes de luz, Macri opinó: “Es todo raro una extensión tan larga, he visto prórrogas de ocho horas. Tan largas es raro. Es raro que hayan necesitado tanto tiempo, pero al fin del día lo que se hace tras bambalinas lo ve la gente, es la que sigue definiendo el voto”.

Consultado sobre la posibilidad de una alianza con el PRO para las elecciones de octubre, dijo: “No lo sé. No es algo que hayamos hablado pero no lo descarto y es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri. Hay que evaluarlo. Sería bueno seguir consolidando fuerzas que en el Congreso den equilibrio, que el PRO siga con sus aportes. Muchas veces acompañamos y otras diciendo que las cosas se podían hacer de manera distinta. No descarto la alternativa de un acuerdo electoral para octubre”.

Al referirse al rol de La Libertad Avanza dentro del escenario nacional y su relación con el PRO, Macri consideró que la fuerza libertaria no absorbió a su partido. “No creo que sea así, tenemos tres gobernadores, intendentes, identidad y una manera de hacer política. Lo importante es seguir laburando para sacar el país adelante”, declaró.

Buenos Aires recibirá el MotoGP en 2027 tras 28 años

Después de 28 años, Buenos Aires volverá a ser sede del Campeonato Mundial de Motociclismo MotoGP en 2027, tras el anuncio realizado durante la designación de la ciudad como Capital Mundial del Deporte. El regreso de la competencia implica una serie de inversiones y transformaciones en el autódromo Hermanos Gálvez.

Jorge Macri aseguró que se trata de “una inversión importante para recuperar lo que fue la época de gloria de nuestro autódromo Hermanos Gálvez y eso nos va a permitir además que venga mucho turismo de cada uno de estos eventos. Solamente le deja ingresos netos al país que lo produce alrededor de 150 millones de dólares”. También subrayó: “Vamos a transformar al autódromo en un lugar donde 150.000 personas se van a poder sentar para ver el espectáculo. Es una inversión importante y volver a poner un lugar histórico como nuestro circuito en escala mundial, para poder después competir para traer la Fórmula Uno, porque todas las inversiones que se hacen sirven tanto para el MotoGP como para después, agregando algunas cosas más, poder invitar, traer, convencer a la Fórmula Uno de que venga de nuevo a la Argentina”.

Sobre los requisitos para convertir al autódromo Hermanos Gálvez en escenario de MotoGP, Macri explicó que el trabajo se dará en dos planos. Por un lado, mencionó la seguridad: “Todo lo que tiene que ver con la seguridad de la carrera, que quienes corren y que quienes ven la carrera estén seguros. Entonces vías de escape, medidas de seguridad y la tecnología que involucran”. Confirmó la participación de una empresa de ingeniería alemana especializada en estos desarrollos.

Respecto a la tecnología, destacó la integración de sistemas de fibra óptica y conectividad: “La cantidad de información que hay entre una moto o un vehículo de Fórmula Uno y sus boxes y sus ingenieros es tremendo”, precisó. Sobre la experiencia de los espectadores, Macri detalló: “Hay un rediseño del circuito. Es un circuito de la misma extensión pero más compacto. Entonces vas a estar sentado en una tribuna y vas a ver un auto que viene por ahí, hace la curva y lo ves irse también porque está. Hay toda una experiencia de poder moverte dentro del autódromo o de moverte de un lugar a otro”.

Finalmente, sostuvo que el nuevo diseño permitirá destinar el autódromo a múltiples actividades, desde eventos musicales hasta carreras de running. “Hace poco hicimos una maratón que anduvo muy bien. Eso nos permite ir moviendo y mudando parte de nuestras carreras más cortas al autódromo y hacer más eventos sin complicar tanto la ciudad”, concluyó Macri.