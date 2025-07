Cierre de listas en PBA: los nombres de peso que podrían ser candidatos y qué se juega cada espacio

El recinto de la Legislatura bonaerense

La elección legislativa del 7S en la provincia de Buenos Aires será local en su forma, pero nacional en su contenido y en su impacto político. Con el desdoblamiento definido por el gobernador Axel Kicillof, la contienda quedó separada del calendario nacional. Sin embargo, los principales partidos tienen su vista puesta en 2027, y ya ingresaron en la cuenta regresiva para definir los nombres que competirán por 46 bancas provinciales (23 diputados y 23 senadores), además de decenas de concejales y consejeros escolares.

Lo que está en juego es mucho más que el control de la Legislatura: se trata de medir fuerzas, reordenar alianzas y proyectar liderazgos en el mayor distrito electoral del país. Así, hasta la medianoche del sábado, la política bonaerense ingresó en una etapa de deliberación constante para definir las listas, un proceso que dejará ganadores y perdedores en cada frente político.

De manera puntual, el próximo 7 de septiembre se votará para renovar 23 bancas en Diputados (en las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava), 23 bancas en el Senado (en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima), y concejos deliberantes en los 135 municipios.

Según datos oficiales, la Primera (zona norte-oeste del conurbano) y la Tercera (sur del GBA) concentran el 46% del padrón. La Quinta, con Mar del Plata como eje, es clave en el interior.

Todas las fuerzas políticas coinciden en la importancia de esta elección, aunque sea local y legislativa. Es por eso que analizan poner en juego dirigentes y nombres con peso específico y conocimiento nacional, como intendentes o funcionarios. Todo está en análisis, todo está en revisión, todo por el momento está supeditado al avance o el retroceso de las negociaciones y las estrategias políticas. Reina el hermetismo.

Diego Santilli, Cristian Ritondo, y Karina Milei (Jaime Olivos)

Así, los negociadores del frente La Libertad Avanza, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, del lado del PRO, y Sebastián Pareja, de LLA y cercano a Karina Milei, tienen en la mesa de discusión nombres importantes como el propio Montenegro, el intendente de Mar del Plata que quiere encabezar la lista a senador por la Quinta; Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, para la Primera.

También entró en la discusión el diputado nacional Alejandro Finnocchiaro, cuya banca como diputado nacional vence en diciembre, al igual que el escaño de Diego Santillli, aunque este último preferiría esperar a las elecciones nacionales, en octubre. Desde el lado de LLA, tendría un lugar el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

También podrían tener un lugar el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y el ex candidato a presidente de Boca, Christian Gribaudo, quienes no podrán renovar sus bancas provinciales, pero podrían competir en otras secciones electorales y a diferentes cámaras.

En la misma situación están las otras 10 bancas que el PRO podrá en juego: Fernanda Antonijevic, Matías Ranzini, Adrián Urreli y Fabián Perechodnik, en diputados, y Aldana Ahumada, Yamila Alonso y Alejandro Rabinovich, en el Senado provincial.

Por su parte, La Libertad Avanza arriesga cinco bancas en Diputados: Guillermo Castello, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Sebastián Pascual y Florencia Retamoso. En el Senado, se vence el mandato de Daniela Reich, pareja del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Axel Kicillof y Verónica Magario, en la Legislatura provincial (Aglaplata)

El peronismo y su combo de intendentes

El Frete Patria, que nuclea los espacios de Axel Kicillof, el Frente Renovador y La Cámpora, podría en discusión los nombres de, entre otros, Gabriel Katopodis (actual funcionario provincial) y de intendentes de peso como Federico Achával, Leonardo Nardini, Mariel Fernández, Juan Adreotti y Mayra Mendoza. También Mariano Cascallares (Almirante Brown). Algunos operadores insisten en la posibilidad de que Máximo Kirchner compita en la populosa Tercera Sección.

En el caso de los intendentes que podrían encabezar una boleta, la incógnita será si en el caso de ser electos dejarán su lugar para ocupar una banca en la legislatura provincial o serán un nuevo ejemplo de candidaturas testimoniales.

A su vez, la alianza “Somos Buenos Aires” discute por estas horas los nombres de Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados y dirigente importante en la gestión presidencial de Mauricio Macri, y del radical Facundo Manes, aunque también se los nombra para ser candidatos en octubre. El que confirmó su candidatura por este nuevo espacio es Julio Zamora, intendente de Tigre. “El peronismo perdió el rumbo, el PRO está agotado y Milei es puro fundamentalismo de mercado”, remarcó en una entrevista reciente.

El 7 de septiembre será mucho más que una elección de medio término: se perfila como un gran test donde el peronismo comenzará a saldar en las urnas sus diferencias internas, mientras que el PRO y La Libertad Avanza pondrán a prueba su frente electoral recién sellado, si la marca LLA puede hacer pie en la provincia de Buenos Aires, y si hay lugar para espacios alternativos.

Las listas se cierran el sábado 19 de julio, minutos antes de la medianoche. Hasta ese momento, cualquier cosa puede pasar.