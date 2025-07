Sebastián Galmarini: “No es el momento que Sergio Massa sea candidato”

Sebastián Galmarini expresó en diálogo con Infobae en Vivo que impulsar una candidatura de Sergio Massa en este contexto "sería mirar hacia atrás"

Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador y director del Banco Provincia de Buenos Aires, dio una contundente señal en la que dejó entrevisto que el exministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, evitará presentarse en las elecciones legislativas de este año.

“No es el momento que Sergio sea candidato, porque eso podría significar que el Gobierno siga hablando para atrás y no para adelante. Argentina tiene que salir de ese debate”, dijo el exlegislador y pariente político de Massa, en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Al analizar la gestión económica y la situación política actual, Galmarini destacó la necesidad de mirar al futuro y superar discusiones vinculadas al pasado, tanto para el peronismo bonaerense como para el país.

En este contexto, Galmarini profundizó sobre el debate interno del peronismo bonaerense, el armado de alianzas rumbo a las elecciones legislativas provinciales y el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Infobae en Vivo, el dirigente del Frente Renovador defendió la gestión de Massa como ministro de Economía en la etapa final del gobierno del Frente de Todos, ya que “se hizo cargo de una situación muy difícil, en la que nadie quería tomar decisiones arriesgadas, como la devaluación de agosto”. “En un año, terminó el gasoducto, y el país pasó de un déficit de entre 5 y 10 mil millones de dólares en la balanza energética a un superávit de 15 mil. Massa fue candidato cuando la situación era muy crítica”.

Para Galmarini, “ni todo es tan malo ni tan bueno” en la experiencia que llevó al Frente de Todos a una derrota electoral en 2023. Según el referente del Frente Renovador, la segunda devaluación de ese año y el salto del dólar en diciembre fueron responsabilidad directa de Javier Milei. “La devaluación de 25 puntos en diciembre fue provocada por el gobierno de Milei. El que trabajó para la devaluación fue él”, insistió.

Refiriéndose a la provincia, Galmarini subrayó las históricas asimetrías presupuestarias de la coparticipación, a la que atribuyó al exgobernador de la UCR, Alejandro Armendariz, por generar “el peor problema en términos de subrepresentación presupuestaria”. “Buenos Aires aporta el 40%, y recibe apenas el 18% de la coparticipación. Otorgarle más recursos podría producir un desbalance nacional, es un tema que no tiene solución. Argentina no tiene ley de coparticipación”, lamentó el dirigente, quien también es politólogo en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sergio Massa (centro de la foto), junto a otros dirigentes del Partido Justicialista y Unión por la Patria

Ante la próxima campaña, el director del BAPRO advirtió que muchos de los problemas actuales en la provincia de Buenos Aires “son nacionales”. Para tener una política de seguridad en el conurbano, necesitás el apoyo del Estado nacional, lo mismo que en Educación”, deslizó.

Sobre la dinámica interna del peronismo y la situación institucional, Galmarini dio lugar a la autocrítica que incluyó la gestión anterior: “Es verdad que tuvimos un gobierno que no funcionó bien, el de Alberto Fernández. Tampoco funcionó bien el de Mauricio Macri, ni otros gobiernos recientes. Son problemas institucionales y graves. Es difícil un sistema presidencialista con semejante fragmentación de las opiniones partidarias; el Ejecutivo no puede llevar adelante sus iniciativas, sean buenas o malas”.

Además, remarcó el contraste entre el presente y la gestión pasada, la cual no tuvo que enfrentar problemáticas como la pandemia, la sequía o el déficit energético. “Hoy el Gobierno tuvo 60 mil millones de dólares más que Sergio Massa en el último año de su gestión. El Gobierno no baja la inflación, la está controlando para ver cuándo termina de resolverla. Está generando deuda futura: deuda que la vamos a pagar, y deuda social”, cuestionó.

Durante su participación en Infobae en Vivo, el director del Banco Provincia fue consultado además sobre la tensión dentro del Frente de Todos y la convivencia de diferentes tribus políticas en el peronismo bonaerense. Advirtió una complejidad adicional que fue “no tener mayoría legislativa” en la Legislativa bonaerense, lo que sumó desacuerdos en la coalición de Unión por la Patria. “Es una complejidad que estamos aprendiendo todos a transitar. Lo estamos acompañando al gobernador (Axel Kicillof): hemos sacado la mayoría de las leyes. Con La Cámpora hay diferencias, pero el acompañamiento existe. Es natural que haya discusión, pero no significa que todo el tiempo se pongan trabas”.

Durante su participación en el programa, Galmarini sostuvo que la devaluación de diciembre de 2023 fue responsabilidad directa de Javier Milei

Sobre el armado de listas y los desacuerdos con otros espacios políticos del peronismo, el dirigente del Frente Renovador recordó que “me diferencia más el desgobierno de Milei que cualquiera de los socios de nuestra alianza”, aunque lamentó como un problema “tener que vivir contando miserias en una cámara de televisión”. “Tenemos un montón de diferencias, y las seguimos teniendo, pero eso no me preocupa”, dijo.

Y acerca de la conformación de la alianza electoral, precisó: “El día de hoy es muy formal, lo que se resuelve es un reglamento interno. En todos los frentes se tienen que resolver reglas de distribución de espacios, listas y candidaturas. Con la suspensión de las PASO, no tenemos mecanismos de resolución de conflictos”.

El contexto en que se producen estas definiciones no es sencillo. El peronismo bonaerense, junto con el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro, busca consolidar una alianza fuerte para enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones provinciales.

Las distintas tribus del Partido Justicialista, que conduce Máximo Kirchner, negocian bajo fuerte hermetismo los términos de este frente, con el desafío añadido del calendario y el cierre de listas previsto para el 19 de julio.

En este marco, la coincidencia táctica entre el kirchnerismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof no está exenta de tensiones, especialmente tras la disputa por el cronograma electoral y las diferencias ideológicas sobre cómo enfrentar a la administración nacional.

Para Galmarini, la fortaleza del frente opositor será crucial para canalizar el malestar social: “La gente está cansada del ajuste de Milei, tenemos que ganar en este contexto y terminar con esta etapa. Hay muchos argentinos con bronca, que no creen en nada ni en nadie, y tiene que venir una esperanza mejor a la motosierra, la crueldad o los trolls”.

De cara a las próximas semanas, el cierre del acuerdo del peronismo bonaerense será clave para definir la oferta electoral y las candidaturas en la provincia más populosa del país.

