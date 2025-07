Con negociaciones trabadas y una fuerte desconfianza interna, la UCR se encamina a sellar una alianza de centro

Martín Lousteau y Maximiliano Abad (Jaime Olivos)

“Estamos trabados”, es el diagnóstico en la UCR bonaerense sobre el cierre de alianzas, que tiene como fecha límite el próximo miércoles 9 de julio. De todos modos, se fijó una reunión con los dirigentes y autoridades partidarias para el martes, momento en el que esperan acordar la estrategia electoral: la construcción de una fuerza política sin extremos, alejados del kirchnerimo y los libertarios. Pero las internas y la desconfianza continúa, sobre todo con el papel que pueda llegar a cumplir el sector referenciado con Maximiliano Abad, el hombre fuerte del radicalismo provincial. Mientras tanto, esperan por los heridos del PRO y los peronistas disidentes.

Según confirmó a Infobae Pablo Domenichini, una de las autoridades de la UCR de la provincia de Buenos Aires, se reunirá la Convención de Contingencia el martes a las 10 de la mañana para terminar de darle respaldo jurídico a la idea de conformar una alianza con socios dispuestos a competir desde el centro político, es decir, enfrentados a Axel Kicillof, La Cámpora y La Libertad Avanza. Este encuentro, que se realizará luego de haber realizado varias conversaciones virtuales con intendentes, legisladores y referentes del espacio, es la única certeza que tiene el partido centenario.

Hay dudas sobre qué pasará después de esa firma. Sobre todo, quiénes pondrían el cuerpo a esa construcción, más allá de los pasos protocolares. La desconfianza que hay en la UCR bonaerense es el reflejo del enfrentamiento que protagonizan Abad y Martín Lousteau, ambos senadores nacionales. De hecho, el distanciamiento que existe entre ellos se vio reflejado en la misma Cámara alta. ¿De qué se acusan? En Evolución creen que el dirigente bonaerense quiere acercarse a La Libertad Avanza y en el entorno de Abad aseguran que el ex ministro de Economía pretende aliarse con el peronismo.

Uno de los encuentros que compartieron los dirigentes de la UCR en la campaña del 2023

En definitiva, tanto Abad como Lousteau pelean por liderar la renovación de la UCR. Esa disputa no terminó de resolverse en las elecciones del 2023 ya que el partido centenario no salió beneficiado en su conjunto por la irrupción de Javier Milei, en parte, y porque la falta de una estrategia electoral - que incluso los dejó sin candidato a presidente- no dejó una figura clara de la derrota. De hecho, Abad cree tener laureles por las bancas que cosechó el partido en la provincia de Buenos Aires y Lousteau, por su lado, tiene el trofeo de Santa Fe, donde su amigo Maximiliano Pullaro arrasó en las elecciones a gobernador.

Pero hoy un sector del radicalismo le reprocha el desempeño de Lula Levy en la elección porteña. Creen que quiere repetir esa estrategia en la provincia de Buenos Aires, lo que los arrastraría a una evidente derrota. “Quieren desgastar a la UCR para, en 2027 terminar con el peronismo”, denuncian. Por estas horas, en Evolución dan por hecho que los radicales que responden a Abad no pondrán voluntad para que ese espacio de centro - que se acordará crear la próxima semana- tenga éxito. Tampoco descartan fugas hacia La Libertad Avanza.

Contra viento y marea, los dirigentes de Evolución confían en sumar aliados. Además de las conversaciones con el GEN, el socialismo y la Coalición Cívica, este sector del radicalismo bonaerense está expectante de los heridos que dejarán las negociaciones del PRO con La Libertad Avanza. En especial a los intendentes disconformes con los requisitos que imponen los libertarios, entre ellos, Soledad Martínez (Vicente López), Javier Martínez (Pergamino), Pablo Petrecca (Junin) y Jorge Etcheverry (Lobos).

De hecho, la reunión del PRO en San Telmo dejó abierta la posibilidad de una reedición de Juntos por el Cambio. En un comunicado, los referentes bonaerenses del partido amarillo dejaron en claro que quieren enfrentar al kirchnerismo, pero no hubo una declaración concreta sobre un acuerdo con La Libertad Avanza. El partido del presidente Javier Milei viene de una negociación frustrada de Corrientes por los mismos motivos que hoy protestan en los intendentes: “Piden mucho”, dicen en el oficialismo provincial.

Al peronismo disidente no le cierran las puertas, pese a la resistencia de algunos correligionarios por las muestras de apoyo, o el silencio de algunos, por la detención domiciliaria de Cristina Kirchner. En esa lista incluyen a Joaquín de la Torre (San Miguel), Julio Zamora (Tigre) y Juan Zabaleta (Hurlingham). Fernando Gray, en cambio, estaría en negociaciones avanzadas para cerrar un acuerdo con Kicillof. Queda pendiente qué hará Facundo Manes con su nuevo espacio, que incluye a Juan Schiaretti.