Fuerte cruce entre los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad en el Senado

Comisión de Acuerdos - Lousteau y Abad

Los senadores radicales Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) mantuvieron un fuerte cruce verbal este jueves en la reunión de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, convocada para dictaminar el pliego que propone al académico Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema.

El porteño y titular del partido acusó a sus compañeros de no haber dado quorum para que se iniciara la comisión, algo que se logró por su presencia, la de la presidenta de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, y siete senadores kirchneristas.

“La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quorum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que corresponde para defender a la Constitución, no se hiciera. Y cuando vieron que había quorum, vinieron y se sentaron”, apuntó Lousteau.

Seguido a ello, agregó: “Radicales, y lo digo como presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de Yrigoyen -en referencia al ex presidente Hipólito Yrigoyen-, que decía que ‘nuestro programa es la Constitución’. Y ahora, con cualquier excusa táctica, conveniencia de corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución, vemos especulación”.

La comisión de Acuerdos del Senado durante la reunión de este jueves (Maximiliano Luna)

“No importa de quién sea la violación a nuestras normas. No importa. Si no tenemos normas no podemos ir a ningún lugar. También me da vergüenza que haya radicales que digan que ayer no pasó nada”, apuntó el porteño, mientras Abad mascullaba bronca.

Minutos después, el bonaerense replicó: “Lo que me llama la atención es que los que acusan a otros de hipócritas, son los que critican al kirchnerismo habiendo sido ministros del kirchnerismo”. Lousteau fue titular de la cartera de Economía en una fracción de una de las gestiones de Cristina Kirchner”.

Abad añadió: “Son los que acusan al macrismo habiendo sido embajadores de la Argentina en los Estados Unidos del macrismo. Son los que hoy declaran contra Macri formando parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Yo no soy hipócrita, trato de decir lo que pienso, actuar en consecuencia y el tiempo dirá. Ahora, la verdad, que el presidente de mi partido, al cual lo reconozco como presidente de mi partido, al cual le tengo respeto intelectual, ya que es una persona sólida y con convicciones, acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política”.

La senadora del Pro y presidenta de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, la porteña Guadalupe Tagliaferri

Por último, enfatizó: “Tengo respeto político por aquellos dirigentes políticos que forman parte de colectivos, no de individualidades y que no se miran todo el tiempo el ombligo, y que se creen que son más dirigentes políticos porque denostan al resto”. Habrá que ver si el lunes próximo -si es que no la vuelven a modificar-, en la demorada cumbre entre Comité Nacional, legisladores y gobernadores, la UCR halla una solución a este embrollo.

Durante la reunión de la comisión de Acuerdos, el kirchnerismo firmó un dictamen a favor de García-Mansilla aunque en disidencia total, mientras que Lousteau y Tagliaferri rubricaron un despacho en contra. El objetivo, en realidad, es el mismo: llevar desde la semana próxima -cuando se cumplan los siete días reglamentarios- la postulación del académico y de Ariel Lijo para buscar un punto final a la discusión sobre la Corte Suprema.

¿Cuál es el siguiente paso? Que al menos cinco senadores presenten un pedido de sesión especial a la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. El Frente de Todos quiere que sea el próximo jueves, siempre que lo avale la vicepresidenta, quien es la única con potestad para este caso. Además, desde la bancada explicaron a Infobae que el paso lógico en la comisión de Acuerdos era firmar un dictamen a favor y no quedar en la posición incómoda de tratar “el rechazo del rechazo” en el recinto.