El Gobierno acelera acuerdos electorales con la oposición para evitar que la campaña afecte a la economía

El Gobierno enfrenta una de las mayores presiones políticas de los últimos años, al tener a la totalidad de los gobernadores y a diferentes bloques de la oposición dispuestos a impulsar un proyecto de ley para descentralizar el manejo de ciertos fondos y que puedan volver a ser utilizados por las provincias a través de la modificación del régimen de los ATN, así como con la coparticipación del impuesto a los combustibles.

“Jugaron muy bien sus cartas y nos apretaron. Lo hicieron bien”, afirma un funcionario de la Casa Rosada. Es por eso que el Gobierno prepara una contraoferta dirigida a los 24 gobernadores provinciales con el objetivo de evitar que avance en el Congreso un proyecto de ley impulsado por las provincias.

Este acuerdo, que incluye tanto a aliados como a opositores del oficialismo, representa una amenaza directa para la estrategia fiscal del Gobierno nacional.

En los despachos de la Casa Rosada, la preocupación es que si los gobernadores logran imponer sus propias iniciativas en el Congreso, podrían conformar cuando deseen una mayoría en ambas cámaras capaz de superar cualquier intento de bloqueo del oficialismo a los vetos hechos por el presidente Javier Milei.

El reunionismo volverá al CFI mañana, aunque con Ministros de Economía provinciales y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman

A través de nuevos ofrecimientos a las provincias, un sector muy representativo del Gobierno desea poder comenzar a rubricar ciertos acuerdos electorales con provincias clave para los números que La Libertad Avanza precisa tanto para sostener todo este año como para aprobar sus reformas estructurales del año próximo.

“Las listas electorales con la herramienta que nosotros tenemos para poder llevarnos mejor o peor con nuestros aliados circunstanciales. Y nosotros creemos estar cómodos, siempre y cuando no nos molesten en el Congreso”, afirma un operador libertario.

Quienes tejen la estrategia gubernamental de Javier Milei consideran preciso dejar atrás los ruidos vinculados a los enojos con jefes provinciales y comenzar a tejer algunos acuerdos electorales. “Con gobernadores como [Rogelio] Frigerio tenemos que acordar sí o sí”, indican un encumbrado libertario.

Hay casos donde las alianzas con los oficialismos de turno resultan prácticamente imposible. Es lo que sucede, por caso, con Santiago del Estero. Allí, a los libertarios les gustaría armar una coalición con la finalidad de quedar segundos y, así, ganarle uno de los tres senadores nacionales que tiene Gerardo Zamora. Cabe recordar que en esas elecciones, el peronismo irá dividido.

Rogelio Frigerio junto a Karina Milei

A pesar de que estaban las condiciones, no hubo acuerdo en Corrientes. Esta mañana, la seccional de La Libertad Avanza en ese distrito anunció que no formará alianza con el oficialismo de Gustavo Valdés. Este último quería poner a su hermano como su sucesor en el cargo, algo que no aprobaron ni los responsables de LLA, Martín y Eduardo “Lule” Menem, ni el asesor presidencial Santiago Caputo.

Se trata de un caso particular en donde la decisión de jugar contra una gobernación que es aliada a la Nación, aparentemente, no acarrearía costos significativos para la Casa Rosada.

Este lunes se esperaba una nueva reunión entre el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, y su contraparte del PRO, Cristian Ritondo. El acuerdo entre ambas fuerzas deberá cerrarse en algo menos de dos semanas, cuando finalice el período para poder inscribir alianzas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles de las concesiones que el Gobierno estaría dispuesto a realizar, ni tampoco si estas resultarán satisfactorias para las provincias. El martes por la mañana, en el marco del CFI, los ministros de Economía provinciales se reunirán con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien podría brindarles nuevas ofertas a las provincias.

Desde la perspectiva de varios operadores del Gobierno, ofrecer una propuesta que satisfaga a la mayoría de los gobernadores resulta menos costoso que enfrentar la incertidumbre que podría generar una confrontación abierta, especialmente en el ámbito económico.

Amplios sectores de la oposición intransigente con el Gobierno difundieron ayer una nota del JP Morgan Chase & Co a los inversores, la cual recomienda tomarse “un respiro” con Argentina. Es decir, vender posiciones para tomar ganancias ante un escenario en el que no se puede asegurar que las subas continúen, o si se prevé, que estas puedan ser volátiles y que no ameriten el riesgo.

El banco de inversión estadounidense desarmó posiciones de Lecap (Letras del Tesoro Capitalizables) en el pico del ingreso de dólares de las exportaciones del agro y antes de que comience a agitarse el panorama electoral nacional.

En el informe se encargan de destacar los fundamentos de “mediano plazo”, como el proceso de desinflación y los “sólidos” esfuerzos fiscales, pero marcaron reserva por la dinámica del flujo de dólares en un momento en el que “las salidas por turismo podrían seguir siendo una fuente de presión”.

The JP Morgan Chase & Co. headquarters in New York.

En el Gobierno afirman que “para nada” es similar a lo que ocurrió en marzo de 2018, cuando se operó una masiva venta de Lebac de parte del JP Morgan, la misma entidad por la que habían pasado Luis “Toto” Caputo y Vladimir Werning, entonces funcionarios de la administración de Mauricio Macri, actuales responsables de la gestión económica en la de Javier Milei. “El informe ya se publicó hace algunos días. La posición de JP Morgan está cerrada”, afirman.

Fue justamente Werning quien recientemente afirmó en una charla en Tucumán: “Estamos flotando el tipo de cambio en un país altamente dolarizado, y el resultado inflacionario realmente mínimo es un éxito total. Muchos dicen ‘se flota, pero falta comprar reservas’. Lo primero es establecer un sistema cambiario con confianza, donde la gente pueda comprar y vender dólares con riesgos simétricos. No tenemos urgencia. El FMI nos dio millones de dólares y promete más. No nos faltan reservas, nos sobran”.