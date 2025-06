Máximo Kirchner: “No me resultaría simpático ser candidato después de la proscripción de Cristina”

Máximo Kirchner habló sobre la posibilidad de reemplazar a su madre como candidato en la provincia de Buenos Aires

El debate por la situación judicial de Cristina Kirchner y sus efectos en el escenario político argentino sumó un nuevo capítulo este jueves. El diputado nacional Máximo Kirchner evitó definirse sobre la posibilidad de postularse en las elecciones bonaerenses en el contexto de la proscripción de su madre, en medio de una serie de definiciones sobre las internas del Partido Justicialista y el futuro del Peronismo.

Las declaraciones ocurrieron en una entrevista en Radio Con Vos, donde expresó que no le resultaría “simpático ser candidato por la proscripción de Cristina”, aunque sostuvo que siempre estará “a disposición” de la organización política que representa. Reconoció la magnitud del momento institucional, manifestando que considera “muy mal lo que está sucediendo”, en alusión a las restricciones judiciales que pesan sobre la ex presidenta.

“En mi caso, habrá que pensarlo, obviamente que uno está siempre a disposición de la fuerza política, pero me parece que está muy mal lo que está sucediendo”, indicó quien actualmente ocupa una banca como diputado nacional.

Luego recordó una anécdota con su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010. “Había una presión muy fuerte durante el gobierno de Néstor de que fuera preso Menem, o De la Rúa. Él me dijo mirá , yo no manejo la Justicia pero además en nuestro país la gente no come presos. Y lo llevó adelante. Nadie, durante los 12 años, fue vedado de la oportunidad de poder presentarse en una elección”, destacó.

El diputado cuestiona la condena judicial a Cristina Kirchner y su impacto en la democracia argentina (Crédito: Matias Arbotto)

Máximo Kirchner también insistió en que la condena que recae sobre la ex presidenta funciona como una “proscripción” de carácter político, y afirmó que otros espacios ideológicos detectan ese escenario como un daño para el sistema democrático. “Otros sectores como la izquierda, que no votarían a Cristina Kirchner y disputan votos con nosotros en una elección, entienden que la condena es un acto proscriptivo no es bueno para la democracia y habla muy bien de ellos, es muy sano”, declaró. Insistió en que la sociedad exhibió una capacidad de reacción ante “formas de ejercicio y abuso de poder de sectores de la Argentina”.

“Si podemos hacer eso con la proscripción, lo podemos hacer con un montón de temas más. El peronismo deberá tomar nota cuando tenga que ser solidario con otros sectores con aquello que no es su liturgia ni su historia”, agregó.

El diputado convocó al electorado a participar de los próximos comicios, aun si decide votar en blanco. “Yo creo que hay que ir a votar. Después podés votar en blanco, pero el ejercicio de ir a votar, que los que tienen fantasías autoritarias vean que la sociedad se levanta ese día y vota en blanco pero ejerce su derecho es importante. Es el primer éxito que podemos lograr como fuerza política. Lo primero es que la cantidad de asistentes aumente. Y en eso, si podemos sacar una victoria, mejor”, afirmó Kirchner.

Durante la entrevista, el hijo de la ex presidenta recordó una reflexión íntima de Néstor Kirchner tras la derrota electoral de 2009. En ese entonces, según su testimonio recogido en la entrevista, el ex presidente le mostró una encuesta donde Cristina Kirchner tenía un 23% de imagen positiva y le manifestó: “Somos una hojita en un huracán”. Máximo Kirchner relató que, pese a ese contexto, la administración kirchnerista logró encausar una respuesta desde el poder ejecutivo.

Respecto al atentado contra la ex mandataria en 2022 y sus consecuencias políticas, Kirchner consideró que hubo una movilización social importante, aunque la gestión gubernamental no logró retomar la iniciativa: “Con el atentado hay una gran movilización popular pero creo que los efectos que había dejado la pandemia, como gobierno no terminábamos de arrancar y se dio de esa manera”.