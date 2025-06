El Gobierno recalcula el plan para las listas en la provincia de Buenos Aires y trata de resolver la interna libertaria

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

Tras la definitiva detención de Cristina Kirchner, que la llevó a la centralidad de la escena política, por lo bajo los libertarios recalculan sus planes e intentan resolver su interna de cara a las elecciones bonaerenses mientras esperan a que pase el temblor de la causa Vialidad para retomar las actividades proselitistas. “Hay conversaciones, pero aún no negociaciones”, dijeron en la Casa Rosada sobre la conformación de las listas.

Creen que los focos y las cámaras dejarán de estar concentrados en la ex mandataria “en los próximos días”, y que el principal contendiente “fuerte” de LLA pasará a ser el gobernador, Axel Kicillof. “Es el único que puede disputar poder hoy. Cristina es un cadáver político”, dicen en la cúpula del Gobierno, a pesar de que hasta anoche las salidas al balcón de las dos veces mandataria detenida en su casa de San Nicolás seguían en el centro de la agenda.

Algunos libertarios temen que CFK pueda repetir la historia de Lula da Silva y otros ex presidentes que fueron encarcelados por corrupción y regresaron al mando con mayor poder. Pero ayer, un armador libertario que participa de reuniones de alto nivel descartaba esa hipótesis. “Estaba terminada desde mucho antes de ir presa. Su carrera había terminado, y después fue presa. Es distinto”, insistió.

Cristina Kirchner en el balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria (Sebastian Alonso)

Mientras relativizan el poder de la recién detenida líder opositora, insisten en que lo único que importa, más allá de cualquier contendiente o figura, será la baja de la inflación. Y algunos se ilusionan con una campaña durante la cual la cifra del INDEC arranque con un cero -algunos funcionarios ya deslizaron que el mes que viene volverá a tener un 1 por delante.

Mientras el peronismo disputa por la candidatura en la tercera sección, en La Libertad Avanza repasan los mismos nombres que manejaban para enfrentar a Cristina Kirchner: hablan de Nahuel Sotelo, referente en Quilmes además de secretario de Culto nacional; y el dirigente de San Miguel que lidera el bloque libertario, Agustín Romo. Pero se niegan aún a cualquier definición. “Ahora estamos buscando buenos candidatos para encabezar en las ocho secciones, no sólo en la tercera”, dijeron. Creen que la ausencia, en las listas, de la líder política más rutilante, provocará una dispersión de la atención sobre todos los distritos bonaerenses.

La pelea entre libertarios sigue y tiene coletazos en episodios políticos de menor monta que, sin embargo, evidencian la tensión. Ayer, por caso, la línea del dirigente karinista de Mar del Plata, Alejandro Carrancio, que responde a Sebastián Pareja, respaldó la lista CREAR+Libertad en las elecciones en la Universidad de Almirante Brown. Mientras que Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo, llevó el sello Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA) en la casa de estudios de la importantísima tercera sección.

Santiago Caputo con dirigentes universitarios del sello ULLA el año pasado en su despacho (Instagram ULLA)

Al final anoche se imponían los militantes que responden al ala del asesor presidencial, al igual que las elecciones en la Universidad Nacional de La Plata de 2024. “Llevan lista propia, ajena a LLA porque quieren tener algo propio asegurado para cuando Milei no esté y le vendan su armado al mejor postor”, dijo un referente de los jóvenes libertarios con presencia en redes en referencia a la estampa CREAR. En el círculo del presidente de LLA en la Provincia dijeron que si bien respaldaron esa lista, no se encargaron de su diseño específico. Pero admitieron que nuevamente no hubo acuerdo con las FFCC en el ámbito universitario.

De todas formas, aseguran que habrá un entendimiento antes del cierre de listas, el 19 de julio. “Se va a acomodar. Seguramente tengan lugares expectantes. Tal vez no los que esperan, pero van a tenerlos”, dijeron. Hay voluntad de ambas partes de llegar a un consenso, aunque los referentes más fuertes en redes dicen que esperan con ahínco encabezar en algunas secciones, algo sobre lo cual quienes responden directamente a la dueña de la lapicera aún no opinan. Por lo pronto, preparan el postergado “Congreso de la Libertad” para la semana que viene, en La Plata, con presencia de Javier Milei y todos sus ministros.

Ya varios de ellos hicieron sendos llamamientos a asistir ese día al gran evento de Pareja, a través de las redes, y el Presidente retuiteó la convocatoria. Todo indica que el acto se llevará la atención de la política, después de dos semanas en las que todas las cámaras y la conversación estuvo enfocada en Cristina Kirchner.