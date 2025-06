Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner: “Sería catastrófico que por su identidad política le nieguen las garantías”

El abogado de Cristina Kirchner volvió a cuestionar el fallo de la Corte

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, consideró que sería “catastrófico” si la Justicia no le concede el derecho a la ex presidenta de cumplir la pena de seis años de prisión en su domicilio.

“Sería catastrófico que por el hecho de que una persona tiene una identidad política o porque fue presidenta y no me gustó se le terminen negando todas las garantías”, afirmó el abogado durante una entrevista con el programa A confesión de parte que conduce Romina Manguel en FM Milenium este domingo.

Beraldi aseguró que CFK “va a cumplir pena”, aunque advirtió que “de ninguna manera” considera que los argumentos jurídicos elevados a la Corte “están derrotados”: “No pienso que el partido esté perdido”.

El abogado de la ex presidenta consideró que el que se le hizo a Fernández de Kirchner no fue un juicio justo y lo comparó con el célebre “juicio a las Juntas” de 1985: “Participé y vi un juicio justo, se dieron las garantías a la defensa, se escucharon a los testigos. Los genocidas tuvieron un juicio justo y Cristina no lo tuvo: el juez de instrucción, Julián Ercolini, trabajaba en esta causa mientras su mujer trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación (durante el gobierno de Macri) y cobraba un sueldo; había un fiscal que era justamente el hermano, me refiero a Bautista Mahíques, del sercretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia; los jueces de Casación mantenían reuniones privadas con el presidente Macri. Yo no me hubiese imaginado que Gil Lavedra o Arslanian se reunieran con el gobierno durante el juicio a las juntas”.

credito: Maximiliano Luna

Para Beraldi, CFK no debería haber ni siquiera sido citada a indagatoria en la causa Vialidad. “En el tema administrativo hay un ciertos profesionales que se han destacado mucho. Uno de ellos es Rodolfo Barra, que emitió un dictamen antes que fuera Procurador del gobierno de Milei y con una claridad absoluta explicó que nunca un presidente, por las cadenas de competencias que hay, puede ser autor de un delito que se ejecuta. Porque en la provincia de Santa Cruz se asigna una obra a un determinado, a una determinada persona, a través de un procedimiento en el que el presidente no interviene”, comentó.

“De las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez 38 fueron antes de Cristina y eso es otra cosa que no se dice”, explicó Beraldi y amplió: “Es como si fuera un globo todo. Y terminó siendo un globo porque los fiscales no acusaron por 51 obras, acusaron por una sola una administración fraudulenta. Y eso, desde un punto de vista jurídico, es una aberración, porque vos no podés meter a una persona siendo responsable de lo que todavía no había, de las cosas que ocurrieron aún cuando ella no era presidenta”.

Según Beraldi, a medida que pasaba el juicio se “iban cayendo las tres toneladas de prueba” y acusó al fiscal Luciani de cometer “errores gravísimos” como decir que el presidente tiene responsabilidad por firmar un decreto, “cuando la misma Constitución dice que el que refrenda el decreto es el jefe de Gabinete pero fue absuelto”.

Foto: Jaime Olivos

En ese sentido, dijo que el caso Vialidad es “una fábula” porque Cristina Fernández de Kirchner “no intervino en ninguna licitación ni podía intervenir”.

Sobre los jueces de la Corte, Beraldi aseguró que “la posición que tiene Lorenzetti está muy comprometida desde hace unos cuantos años” y dimensionó la cuestión al asegurar que “tanto es así que la doctora Carrió le pidió el juicio político y hasta lo trató de delincuente”. El abogado vinculó la imposibilidad de Lorenzetti de “poner un juez en la corte” (en referencia a Ariel Lijo) a la decisión de fallar contra CFK.

“Cuando Lorenzetti fracasa con su intencionalidad de poner a un candidato en la Corte que le diera los votos necesarios para volver a ser presidente, sale públicamente y empieza a acusar y decir este expediente se tiene que resolver ya”, detalló y opinó que “nunca tuvimos un proceso de desintegración tan profundo en la Corte Suprema como ahora”.

“Cada cual tiene su posición política y esas posiciones políticas indudablemente tienen derivaciones, pero en un juicio penal, con la trascendencia que tiene esas cuestiones, si yo soy peronista, antiperonista, no puede ser el elemento definitorio”, concluyó Beraldi.

Respecto del futuro inmediato, dado que el miércoles la ex presidenta se tiene que presentar en Comodoro Py para definir dónde cumplirá la condena, Beraldi advirtió: “Ese día se va a presentar y en base a lo que el Tribunal resuelva, volverá a su casa si tiene un arresto domiciliario. O tendrá que hacer alojada en alguna de las instituciones federales que Patricia Bullrich eligió”.