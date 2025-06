Intendentes justicialistas de todo el país se reunieron para coordinar una movilización masiva en apoyo a Cristina Kirchner

La reunión presencial y virtual de un importante número de jefes comunales justicialistas de todo el país

Un grupo de 250 intendentes de todo el país se reunieron esta mañana para coordinar la organización de actividades en sus distritos y asegurar una movilización masiva el próximo 18 de junio en apoyo a Cristina Kirchner en Comodoro Py.

La convocatoria, impulsada por Mayra Mendoza y Mariel Fernández, intendentas de Quilmes y Moreno respectivamente, se extendió a mandatarios de todo el país. La mayoría de los jefes comunales del interior participaron de manera virtual, mientras que los del conurbano bonaerense asistieron presencialmente a la sede del PJ en la calle Matheu.

La convocatoria se enmarcó en una serie de reuniones y acciones coordinadas desde la sede del Partido Justicialista Nacional (PJ Nacional) donde se intensificaron los preparativos para la jornada del próximo miércoles en donde los jefes comunales manifestarán su absoluto repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), sumándose a las expresiones de rechazo que han surgido en distintos sectores políticos y sociales.

La organización de la movilización, denominada “Argentina con Cristina”, tiene como objetivo central demostrar un respaldo contundente a Cristina Fernández de Kirchner y rechazar las decisiones judiciales que consideran arbitrarias.

Cada una de las localidades involucradas harán asambleas, reuniones y actividades culturales

La sede central del PJ Nacional se convirtió en el epicentro de las actividades previas a la movilización, con encuentros que reúnen a dirigentes de todo el país. Los intendentes asumieron la tarea de coordinar encuentros y actividades en cada distrito, con el fin de asegurar una presencia masiva en la movilización.

El trabajo territorial de los intendentes incluye la convocatoria a asambleas, reuniones y actividades culturales en cada localidad, con el propósito de informar y movilizar a la mayor cantidad de personas posible, que se perfila como masiva con la participación de dirigentes, militantes y ciudadanos de diferentes provincias.

Más tarde, ex cancilleres y referentes de partidos políticos del exterior se sumarán a los encuentros, y cerca de las 17 se prevé una conferencia de prensa con medios internacionales. Por otro lado, el lunes se reunirán dirigentes de la juventud peronista, y el martes está prevista la presencia de Héctor Daer en representación de la CGT, junto a gobernadores provinciales, entre ellos Axel Kicillof.

El origen de la convocatoria y algunos de los presentes

La convocatoria a la reunión del Partido Justicialista (PJ) de hoy generó una imagen de unidad inesperada entre los intendentes bonaerenses, incluso entre aquellos que hasta hace pocos días se encontraban en bandos opuestos dentro de la interna peronista.

La secretaria general del partido y jefa de los senadores bonaerenses del bloque Unión por la Patria, Teresa García, también coordinó la invitación, buscando una foto que refleje fortaleza y cohesión en un momento de crisis para el peronismo.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, ratificada recientemente por la Corte Suprema, alteró la dinámica interna del peronismo y motivó gestos de acercamiento entre sectores que hasta hace poco mantenían posturas enfrentadas.

Mayra Mendoza, Teresa García y Mariel Fernández, en la sede del PJ Nacional

Los intendentes bonaerenses que responden a la expresidenta confirmaron su presencia en la reunión, al igual que varios integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio liderado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esta confluencia, representó un acercamiento simbólico en medio de la interna partidaria.

Por representación del MDF, vinieron Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriel Katopodis y Adrián Grana, todos dirigentes cercanos a Kicillof. Además, remarcaron que “no hay margen para disputar la interna”, indicaron a este medio, reflejando el clima de tregua que se impuso tras la condena a la exmandataria.

El caso de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y uno de los principales referentes del MDF, resultó ilustrativo: pese a su alineamiento con el proyecto de Kicillof como posible conductor del peronismo bonaerense y eventual candidato nacional en 2027, la condena a CFK lo llevó a movilizar junto a la estructura del PJ local hacia el domicilio donde la exmandataria cumpliría su condena, en caso de obtener prisión domiciliaria.

Otros intendentes cercanos a Kicillof, como Fernando Espinoza de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), también expresaron su rechazo al fallo. La FAM, que agrupa a cerca de 500 municipios, emitió un comunicado en el que calificó la decisión de la Corte Suprema como “un mensaje disciplinador que procura dejar el mensaje de que nadie que desafíe al poder económico y a los privilegiados de siempre, estará a salvo. No nos van a quebrar”.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno, el que se expresó sobre la convocatoria para la semana próxima fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien remarcó que el futuro de la ex mandataria, sobre todo ante eventual decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, corresponde exclusivamente al Poder Judicial y que ninguna manifestación popular podrá modificar ese fallo.

“Ninguna manifestación popular de apoyo, nada puede torcer una decisión del Poder Judicial”, dijo Francos en Radio con vos. De acuerdo con lo expresado por el funcionario, existen múltiples razones que podrían justificar el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a la ex presidenta. Entre los argumentos mencionados se encuentran la edad de la ex mandataria, su condición de ex jefa de Estado y, especialmente, cuestiones vinculadas a la seguridad. En ese sentido, sostuvo que estos factores deben ser considerados por la Justicia al momento de tomar una determinación sobre su situación procesal.

El jefe de Gabinete enfatizó que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para evitar incidentes o situaciones de riesgo, aunque aclaró que la preocupación no es el término adecuado para describir la postura del gobierno. "Por una cuestión de responsabilidad, siempre tiene que tomar todas las medidas para que eso no suceda”, dijo en referencia a posibles disturbios o intentos de presión sobre la justicia.