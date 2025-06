Guillermo Moreno habló del futuro del peronismo: “Cristina tiene una opinión excluyente, aceptás o te vas”

Guillermo Moreno, presidente del partido Principios y Valores, dirigente peronista y exsecretario de Comercio, se pronunció con respecto al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner, señalando que actualmente dentro del peronismo, “Cristina tiene una opinión excluyente, aceptas o te vas”. Según Moreno, este fallo tiene un impacto significativo no solo en la figura de la expresidente de la Nación, sino dentro de las dinámicas internas del movimiento peronista.

En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, -y que también contó con la presencia del economista, Gustavo Lázzari-, Moreno profundizó sobre cómo se conjugaron las perspectivas políticas y económicas durante su interacción con Cristina Kirchner. “Me fue bien, empezamos a hablar sin ningún inconveniente. Hablamos de economía porque es muy difícil hacer análisis político si no tenés claridad de lo que está pasando en economía”, aseguró el dirigente peronista. Y resaltó la importancia de presentar un frente unido en tiempos de tribulación legal para la líder.

Moreno enfatizó el impacto cultural y político que la decisión judicial genera en el peronismo, y resaltó el comportamiento protector y de cuidado hacia Cristina Kirchner, que es inherente a los miembros del movimiento.

“Si hablamos de kirchnerismo, bajamos el precio. El peronismo reaccionó como fuimos educados a los mayores, los varones del peronismo no tienen ninguna posibilidad de no cuidarla. Una dama que es viuda y presa, los varones del peronismo no tienen posibilidad de no cuidarla”, indicó, refiriéndose a cómo la tradición peronista impone un sentido de responsabilidad y solidaridad masculina hacia las mujeres del partido.

Guillermo Moreno en Infobae en Vivo.

En cuanto al poder de la opinión de Cristina Kirchner dentro del peronismo, Moreno fue claro: “Finalmente, es que va a tener una opinión excluyente y para ella es un problema, pero eso lo define el resto. A partir de su opinión está terminado el debate porque nadie se va a oponer, no porque le den la razón porque quizás se corra del debate. La opinión excluyente no es palabra santa. Que sea excluyente es que aceptas o te vas”. Estas declaraciones apuntan a la controversia y el desafío que enfrenta cualquier dirigente peronista que se oponga abiertamente a sus ideas, lo que podría llevar a su marginalización dentro del partido.

Moreno argumentó que, si bien la influencia de Cristina es significativa, su capacidad para liderar no es una garantía. “Si te vas, no lidera. El peronismo estaba en un debate muy interesante sobre cuál iba a ser la política económica a aplicar en un futuro gobierno. No estamos discutiendo si va a haber un gobierno peronista, que eso lo descarto".

Además, en cuanto a su propia posición dentro del peronismo, Moreno comentó: “Para vos el peronismo es el PJ. ¿Y yo que soy, que soy el presidente de Principios y Valores? El peronismo era el Papa Francisco". Con estas palabras, Moreno busca subrayar que el peronismo no se limita al Partido Justicialista y que tiene diversas manifestaciones y liderazgos, aunque ellas giren en torno a la misma base ideológica.

En relación con su interacción directa con Cristina Kirchner, Moreno aclaró que no ha estado en contacto con ella desde 2015. Sin embargo, enfatizó que durante el incidente del atentado a Kirchner, su partido publicó un comunicado, posicionándose respecto a la situación.

Al comparar la gravedad del fallo judicial con el suceso del atentado, Moreno pone énfasis en la importancia de diferenciar entre grupos aislados y una potencial organización detrás del acto violento. “El tema del atentado era si era un grupo de loquitos o había un comando que decidió tomar decisiones y asesinar. Yo saqué un comunicado diciendo que creía que eran unos loquitos sueltos y después (Agustín) Rossi, a cargo del aparato de inteligencia, dijo ‘son unos loquitos sueltos’ y nos tranquilizamos. Una cosa es que haya un comando que decida asesinar y otra cosa es que sean unos loquitos sueltos.

“Yo adscribo a la teoría de unos loquitos sueltos. Si hay un comando que decidió asesinar, entonces estamos en un lío grande. Y ustedes también”, concluyó.

La entrevista completa a Guillermo Moreno

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae. La entrevista completa a Guillermo Moreno la podés encontrar en este enlace.