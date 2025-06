El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

“Cristina no se va a fugar como hicieron otros que estuvieron tres años en Uruguay”, dijo su abogado Carlos Beraldi se refirió a los próximos pasos que adoptará la ex Presidenta luego de ser condenada por la Corte

Elisa Carrió habló de su relación con Cristina Kirchner: “Creo que un poco yo la he querido” La líder de la Coalición Cívica se expresó, en relación con el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la exmandataria. Y criticó a José Luis Espert por sus dichos posteriores