Habló el abogado de Annobón, la isla que solicitó ayuda a la Argentina, y dio detalles del calvario que sufre el pueblo africano

Aitor Martínez, abogado que representa a la isla de Annobón ante la ONU, advirtió que Guinea Ecuatorial sufre "una gravísima violación de los derechos humanos"

Cuatro días después de que Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de Annobón, una remota isla de África occidental de 17 kilómetros cuadrados de extensión ubicada en el océano Atlántico, le reclamara al gobierno de Javier Milei que le brinde apoyo ante la denuncia de violaciones de derechos humanos del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, el abogado de la isla ante la ONU, Aitor Martínez, advirtió este lunes en declaraciones radiales sobre la gravedad de los hechos que viene sufriendo el pueblo annobonés en el último tiempo.

Según contó el doctor Martínez esta mañana en diálogo con radio Mitre, “lo que sufre Guinea Ecuatorial es una violación gravísima a los Derechos Humanos que tiene que preocupar a toda la comunidad internacional”.

“Annobón tiene una historia colonial particular porque es una isla que pasó por diferentes manos coloniales. Empezó siendo dominada por Portugal, pasó por manos holandesas y después pasó por manos españolas, y se integró dentro del Virreinato del Río de la Plata”, explicó Martínez esta mañana en declaraciones radiales.

Respecto del pedido de ayuda que impulsa el primer ministro Cartagena Lagar, el apoderado de la isla ante Naciones Unidas explicó que la decisión fue tomada por la máxima autoridad de la isla en medio de la “redada masiva” que ordenó el jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, a quien calificó como “el dictador más longevo en la faz de la Tierra al día de hoy”.

Teodoro Obiang, el dictador de Guinea Ecuatorial.

“En relación con las violaciones de los DDHH que el primer ministro quiere darle visibilidad en la comunidad internacional, por las cuales ya hay acciones en Naciones Unidas, estas se han agravado en los últimos tiempos porque Annobón ha sufrido todo tipo de ultrajes por parte de Guinea Ecuatorial. Por poner solo un ejemplo, durante los años 80 la isla fue utilizada como un vertedero internacional de desechos tóxicos”, señaló Martínez.

Sin embargo, el detonante para que Cartagena Lagar acudiera al Consejo de Desconolización de la ONU fueron las recientes exploraciones con dinamita que el gobierno ecuatoguineano realizó en distintos puntos del territorio annobonés, las cuales afectaron “gravemente” a la población local. Ante ese escenario, un grupo de ciudadanos firmó una carta titulada “Voz del pueblo annobonés”, en reclamo contra las reiteradas detonaciones. Obiang, por su parte, no titubeó y respondió con violencia.

La isla de Annobón se encuentra a 670 kilómetros de distancia de Guinea Ecuatorial

“Guinea Ecuatorial hizo una redada masiva contra todos los firmantes de ese manifiesto, hubo 42 personas detenidas, militarizó la isla y se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos dentro de la isla por parte del Ejército de Guinea Ecuatorial…“, describió Martínez. Y en esa línea, completó: ”Estos ciudadanos no recibieron ni siquiera un habeas corpus, estuvieron meses desaparecidos en diversas comisarias de la capital (San Antonio de Palé) y actualmente esta situación se encuentra sometida en el Consejo de DDHH de la ONU, que se va a pronunciar probablemente en las próximas semanas".

Consultado por la comparación con el reclamo que el Gobierno argentino encabeza para recuperar la soberanía de las islas Malvinas, Martínez aseguró que la conexión con el caso de la isla africana “es absoluta”, debido a que, según puntualizó, “lo que se va a intentar ahora con Annobón es que pase a formar parte del Comité de Descolonización de la ONU, y que en la isla se pueda votar en forma de autodeterminación cuál va a ser su futuro político”.

Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de la República de Annobón. (Adrian Escandar)

Las declaraciones del abogado de Annobón ante la ONU se dan menos de una semana después de que el primer ministro local advirtiera al mundo sobre la situación “dramática” que atraviesa la isla. “Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan de militares que no tienen escrúpulos, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como métodos de humillación a la población. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble", expuso el funcionario durante una entrevista para la citada señal radial.

Según la página de “Ambô Legadu”, el movimiento político que integra Cartagena Lagar, esta agrupación convocó a una serie de “asambleas generales del Pueblo Annobonés” desde 2021 para tratar la cuestión de la soberanía. El grupo solicitó a las autoridades de Guinea Ecuatorial la autodeterminación del pueblo de Annobón, un reclamo que fue ignorado.

“Se está sobreviviendo solo con los tubérculos y la pesca artesanal. Esto no es suficiente, como la población está diezmada y los militares están abusando de las niñas, se ven obligados a viajar", consideró. Y remató: “Es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo”.