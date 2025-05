Annobón, la isla africana que pide ayuda de la Argentina: “Tenemos un lazo histórico y una historia común”

En Annobón, una isla remota de África occidental de 17 km cuadrados ubicada en el océano Atlántico, al sur del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, crece un reclamo de activistas políticos para que el gobierno de Javier Milei de su apoyo ante la denuncia de violaciones de derechos humanos del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, encabezado por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Así lo dio a entender Orlando Cartagena Lagar, el “primer ministro” del autoproclamado gobierno de Annobón, que cuestiona la soberanía de Guinea Ecuatorial sobre la isla y la violencia política que ejerce sobre sus habitantes.

“La situación de Annobón es dramática. Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan de militares que no tienen escrúpulos, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como métodos de humillación a la población. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble", expuso hoy Cartagena Lagar, en diálogo con radio Mitre.

Según la página de “Ambô Legadu”, el movimiento político que integra Cartagena Lagar, esta agrupación convocó a una serie de “asambleas generales del Pueblo Annobonés” desde 2021 para tratar la cuestión de la soberanía. El grupo solicitó a las autoridades de Guinea Ecuatorial la autodeterminación del pueblo de Annobón, un reclamo que fue ignorado.

El 8 de julio de 2022, una nueva asamblea declaró la independencia de manera unilateral, si bien hasta la fecha carece de reconocimiento formal de ningún otro estado nacional en el concierto de las naciones. Apenas pudo lograr su incorporación en 2024 como miembro de la UNPO, la “Organización de Naciones y Pueblos No Representados”, un organismo dependiente de la ONU.

Orlando Cartagena Lagar, el "primer ministro" del autoproclamado gobierno de Annobón, visitó el país en abril pasado (Adrian Escandar)

Según Cartagena Lagar, la mayoría de los habitantes de la isla, “cerca de 20.000 personas”, partieron hacia el exilio por la carestía y la situación humanitaria, y solo quedarían 2 mil habitantes. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), de 2016, la población superaba las 5.000 personas.

“Se está sobreviviendo solo con los tubérculos y la pesca artesanal. Esto no es suficiente, como la población está diezmada y los militares están abusando de las niñas, se ven obligados a viajar", consideró. Y remató: “Es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo”.

La situación política de Annobón

El “primer ministro” explicó por qué están pidiendo ayuda de Argentina, sobre todo, porque existe “una historia común con nosotros”. ”Hemos pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, somos un pueblo africano, pero hablamos español. Buscamos países que hemos tenido un lazo histórico, tenemos seguidores y un asesor argentino", reconstruyó.

España es uno de esos países donde la solicitud de ayuda tuvo algún eco. Desde el partido “Podemos” presentaron un proyecto legislativo para apoyar el reclamo por la cuestión humanitaria y, elevar una nota para que se incorpore su estatus de descolonización ante las Naciones Unidades.

Desde la península ibérica, recordaron que Annobón fue colonizada por Portugal a finales del siglo XV. De allí surge su nombre “Año Bueno”. En 1778 la isla fue transferida a España mediante el Tratado de El Pardo y, desde entonces, Annobón “sufrió un abandono institucional severo, sin integración efectiva en la administración ni provisión de servicios básicos”. En 1968, España se desprendió y cedió el territorio a Guinea Ecuatorial al otorgar la independencia de sus territorios subsaharianos, entre los que estaba Annobón.

Pese a este pedido de soberanía, los organismos internacionales, por el momento, solo tienen acreditada la violencia política y el reclamo por las violaciones de derechos humanos en la isla contra activistas. El 29 de noviembre de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU incorporó en su análisis la crisis política que se desencadenó el 21 de julio del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad del gobierno de guinea ecuatorial reprimió con “uso excesivo de la fuerza” en la isla varias protestas por la explotación de los recursos naturales.

En ese contexto, “la conexión a internet y la telefonía estuvieron cortadas durante más de un mes, y las fuerzas de defensa y seguridad fueron enviadas a Annobón, lo que resultó en la detención de al menos 20 isleños, todos pertenecientes a la etnia annobón”, indica el reporte. Aministía Internacional advirtió también por esos hechos, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria exigió la liberación de los detenidos.

En medio de ese revuelo, renunció la primera ministra Manuela Roka Botey y el gobierno parlamentario de Guinea Ecuatorial, quienes dimitieron a petición del presidente Teodoro Obiang Nguema, quien alegó la incapacidad del gobierno para resolver la crisis económica.

En esta situación convulsa, y aún irresuelta en el orden interno, es que vuelve a tener difusión el reclamo del autoproclamado gobierno de Annobón. “Lo importante es salvarnos de la situación actual, que es el reconocimiento de nuestra independencia de Guinea Ecuatorial”, insistió Cartagena Lagar, quien no descartó una eventual negociación con Argentina.

“Otros países no nos ha abierto la puerta. El pueblo argentino nos ha atendido”, dijo el primer ministro, sobre su reciente visita al país, donde participó de actividades en el Congreso. Y si bien aclaró que no están pidiendo una “anexión” al país, sugirió ayer en declaraciones a radio Rivadavia: “Podemos ser parte de Argentina. Podemos ser parte de una provincia, o ser un estado asociado”.