La UCR reunió a los intendentes bonaerenses en medio de las versiones de una alianza con LLA y el PRO

Las autoridades de la UCR reunieron a los 27 intendentes bonaerenses

Las autoridades partidarias de la UCR reunieron este miércoles a los 27 intendentes que el partido centenario tiene en la provincia de Buenos Aires para avanzar con la estrategia electoral para el próximo 7 de septiembre. La previa al encuentro estuvo cargada de rumores sobre supuestos acercamientos a La Libertad Avanza, en medio de las negociaciones que el Gobierno lleva adelante con el PRO. En paralelo, los jefes comunales recibieron un mensaje del gobernador Axel Kicillof que los dejó sorprendidos. Según pudo reconstruir Infobae, en el encuentro de esta tarde no hubo definiciones sobre posibles alianzas pero sí hubo una puesta en común de necesidades territoriales.

El encuentro estuvo encabezado por el Comité de Contingencia, a cargo de Miguel Fernández y la Convención de Contingencia, encabezada por Pablo Domenichini, quienes recibieron a los dirigentes que integran el Foro de Intendentes de la UCR, espacio que preside Maximiliano Suescun. “No estamos de oferta”, resaltó el jefe comunal de Rauch, consultado sobre la posibilidad de ir a una alianza con los libertarios.

Pablo Domenichini, a cargo de la Convención de Contingencia, y Miguel Fernández, responsable del Comité de Contingencia. Ambos se postularon como presidentes de la UCR bonaerense pero esperan la resolución judicial

Si bien Fernández aclaró que el encuentro se realizó en buenos términos en el marco del primer acercamiento para construir un “proyecto en común” que contemple los matices que hoy conviven en el partido centenario, hubo algunas definiciones concretas por parte de los intendentes. En principio, un grupo predominante planteó que la estrategia electoral para este 2025 debe estar por fuera de los extremos, en referencia al kirchnerismo y a La Libertad Avanza. Del otro lado, unos diez jefes comunales recordaron que el único aliado que tenían para esa construcción de centro (el PRO) ya no existe como tal, ya que hoy trabaja para un armado de listas con el Gobierno.

“A mí no me llamó nadie del Gobierno de Milei”, fue la frase que repitieron varios correligionarios ante los fuertes rumores de supuestas reuniones entre Maximiliano Abad, senador y referente de la UCR bonaerense, con Santiago Caputo. “Es una operación”, respondieron los dirigentes consultados por este medio, quienes desconocen los supuestos encuentros en la Casa Rosada.

Los participantes de la cita en el Comité Provincia coincidieron en que hubo una “conversación sincera” de al menos 4 horas. “Hablamos sobre qué es lo que queremos representar. Hace mucho que en la UCR esperábamos algo así, que nos escuchen”, resaltó uno de los intendentes que promueven un proyecto por fuera de los extremos.

Néstor Grindetti, Maximiliano Abad y Diego Santilli, los dirigentes que quisieron reeditar Juntos por el Cambio

Del otro lado, aquellos que no ven con malos ojos un acercamiento con los libertarios observaron cierto “mareo” entre los dirigentes. Se debe a que antes de las elecciones porteñas, la UCR no descartaba una reedición de Juntos por el Cambio. Pero con la derrota de Jorge Macri esa opción quedó desterrada. “Ya no tenemos más al PRO como socio y todos los intendentes necesitan una lista competitiva”, aclararon.

El dato más llamativo de la tarde fue que el gobernador les envió un mensaje privado a los 27 intendentes radicales con un video que recopila los insultos que Javier Milei lanzó contra el ex presidente Raúl Alfonsín. Según pudo saber Infobae, el material audiovisual fue enviado antes de la reunión en el Comité con un mensaje: “Para que lo tengan en cuenta en la reunión de hoy”.

Además de las negociaciones del PRO con los libertarios, los radicales no pierden de vista la fuerte interna peronista que tiene como protagonistas al propio Kicillof y Cristina Kirchner. De hecho, mientras la ex presidenta profundiza sus críticas por el desdoblamiento electoral, que teme que pueda perjudicarlos de la misma manera que sucedió con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, el mandatario provincial podría convertirse en una opción para los correligionarios que buscan evitar los extremos. Siempre y cuando sea un Kicillof independizado de La Cámpora.

Entre las autoridades partidarias aclararon que lo de hoy fue el inicio de conversaciones. De hecho, tras la reunión con los intendentes, tanto Fernández como Domenichini escucharon a los integrantes de la Juventud Radical. Para la próxima semana esperan profundizar las recorridas territoriales para terminar de recabar todas las voces bonaerenses. “Este es un partido horizontal, no es como el PJ y La Libertad Avanza que dan órdenes y todos acatan”, ejemplificó el ex intendente de Trenque Lauquen a este medio.