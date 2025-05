Cristina Kirchner volverá a la actividad proselitista con un acto en Corrientes para respaldar al candidato a gobernador peronista

La ex presidenta y titular del PJ nacional, Cristina Kirchner (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

Después de 12 años, Cristina Kirchner volverá a pisar tierra correntina. Arribará a la provincia para sumarse a la campaña del justicialismo que busca meterse en la puja por la sucesión del actual gobernador, el radical Gustavo Valdés.

La visita está prevista para los primeros días de junio. Llegará a Paso de los Libres. Su anfitrión será Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de la localidad y candidato del peronismo a la Gobernación, confirmaron fuentes partidarias a Infobae.

Cristina recorrerá la ciudad y luego participará de un acto proselitista. Está programado que sea la oradora principal junto a Ascúa. El intendente dará la bienvenida y CFK cerrará la actividad, según lo previsto por ahora. La planificación aún está en desarrollo. Por eso, no hay muchos más detalles hasta el momento.

Algunos preparativos quedarán aceitados después de la reunión que Ascúa presidirá el próximo sábado a las 11 en la sede del PJ correntino. Están convocados los 72 candidatos a intendentes del peronismo. Y también postulantes a cargos legislativos.

La última vez que Cristina Kirchner estuvo en Corrientes fue en 2012 (Foto: X @@FerRaverta)

El Gobierno provincial aún no ha establecido la fecha de las elecciones que renovará autoridades ejecutivas, legislativas y municipales. La especulación es que se concretaría hacia fines de agosto.

La visita de Cristina Kirchner fue anticipada hace unos días a través de un video que publicó Ascúa en su cuenta de X. Allí, se lo ve reunido con la exmandataria quien expresó: “Yo adoro a los correntinos. Los amo. Así que me voy a encontrar con ellos. Vamos a ir por junio, a compartir con ustedes este proyecto que es para transformar Corrientes y que los correntinos y las correntinas vuelvan a ser felices, que bien se lo merecen”.

Antes de que se confirmara que el destino será Paso de los Libres, se especuló con la posibilidad de que CFK visite Mercedes. Es que en un tramo del video que grabó con Ascúa ella habló de un libro, cuyo contenido dijo que comentará cuando esté en la provincia. Se trata de una publicación titulada “Malvinas, una historia”. Su autor es Mario Oscar Núñez, ex combatiente en el Atlántico Sur e histórico dirigente radical mercedino. Llegó a ser presidente del Concejo Deliberante local.

El peronismo intenta disputarle la Gobernación a Gustavo Valdés

El libro llegó a manos de la ex presidenta a través de Carolina Ponte, la viuda de Núñez. Se lo dejó en Calafate. Ponte es una importante referente social mercedina. “Lo estoy leyendo”, comentó la exmandataria.

Según pasan los años

La última vez que Cristina Kirchner visitó Corrientes fue en octubre de 2012. Estaba a punto de cumplir el primer año de su segundo mandato. Llegó hasta la Basílica de Nuestra Señora de Itatí a ofrendar una de las siete banderas que flamearon en Malvinas durante el “Operativo Cóndor” en 1966. La operación, realizada por un grupo de la Juventud Peronista, implicó desviar un avión hacia las islas y concretar una toma de las principales instalaciones.

“No he venido como Presidenta, he venido como peregrina a cumplir una promesa”, mencionó en aquella oportunidad. Señaló además que había tomado ese compromiso con la mujer de Dardo Cabo, uno de los 18 militantes peronistas que llevaron adelante el “Operativo Cóndor”.

A su lado estuvo Ricardo Colombi, el por entonces gobernador de Corrientes que había movido su oposición inicial de cercanía al Gobierno nacional hacia un perfil opositor.

La historia y la política quisieron que el arribo de CFK a Corrientes coincidiera con Colombi buscando su cuarto mandato. Enfrentado con Valdés, que fue su delfín y lo reemplazó en la Gobernación, el veterano dirigente irá con su propia estructura a la puja electoral. De manera subterránea, mantiene contactos con el peronismo. Los une el objetivo de terminar con el valdecismo.

La noticia de su visita enturbió las negociaciones del PJ con otros actores

Según indicaron a este medio fuentes del Justicialismo, la visita de Cristina no le cayó bien a Colombi. Eso opacó y puso en punto muerto las negociaciones. Esto no amilanó al peronismo. Según los datos que manejan, podrían obtener los votos necesarios para colarse en un eventual balotaje. En Corrientes, para ganar la Gobernación, es preciso alcanzar el 45% de los sufragios o el 40 y 10 puntos de ventaja sobre el segundo. De lo contrario, habrá segunda vuelta entre los dos más votados.

El PJ de Corrientes estuvo intervenido durante varios años. En el gobierno de Alberto Fernández, el responsable fue Juan “Juanchi” Zabaleta, intendente de Hurlingham. La llegada de CFK a la Presidencia de partido a nivel nacional motivó un recambio en la intervención, que quedó en cabeza de Máximo Rodríguez y Teresa García.

Ambos lograron normalizar la estructura partidaria. Y definir el trazo grueso de las candidaturas y la campaña para las elecciones provinciales de este año. No todos quedaron conformes. El sector de Alejandro Karlen se abrió. Y terminó aliado con Valdés.

Cumplida la tarea en Corrientes, Rodríguez se mudó a Misiones. Allí también encaró el proceso de normalización que, como primera medida, corrió al PJ de la estructura del Frente Renovador de la Concordia. La razón esgrimida fue el constante acompañamiento de los legisladores nacionales de la Renovación a las iniciativas del presidente Javier Milei.