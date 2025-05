Las perlitas políticas del Amcham Summit: el futuro de Jorge Macri, el gesto para las nuevas reformas de Milei y las novedades de la alianza de LLA y PRO

(Maximiliano Luna)

Dirigentes políticos de diversos espacios se reúnen este martes en el Amcham Summit 2025, un relevante evento de negocios que tendrá como disertante final al presidente de la Nación, Javier Milei; aunque hay un trasfondo político particular sobre la cual se desarrolla: los coletazos posteriores que trajo la elección porteña, sobre todo el inicio de las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para aliarse en la provincia de Buenos Aires y el clima interno que hay en el Gobierno de la Ciudad después de la derrota de PRO.

La “calma” de Jorge Macri

Ese último tema no fue eludido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el primer disertante político de la jornada. “Los porteños eligieron una Legislatura más plural, con diversidad de voces y más diálogo“, afirmó en relación con la complicada situación que tiene el PRO, que a partir de diciembre tendrá 10 de 60 bancas en ese recinto. Para sopesar ese clima, dijo que apostará por entender ”el clima de época” de los porteños, signado, según consideró, por la apatía política.

“La sociedad está cansada de peleas y divisiones. Lo demostró la baja participación en los comicios (fue del 53%, la más baja del regreso a la democracia)”, declaró Macri, alegando que apostará a un camino de diálogo con la oposición y que aprendió “que una partida perdida enseña más que 100 ganadas”. Por el momento no piensa cambios en el Gabinete, aunque no descartó que se produzcan a mediano plazo.

“Tiene que mostrarse centrado. Es lo que tiene que decir”, se limitó a decir un alto alfil del PRO que se encontraba presente en el evento. “Antes que pensar si puede cambiar el rumbo de la gestión, tiene que enfilar la nave. Tragar fuego y cagar hielo. Está tenso el asunto y está bien lo que hace”, interpretó, agregando que tampoco veía que hubiera cambios en el organigrama de la Ciudad.

Las pistas de Ritondo, el hombre de la mañana

Aunque hay un enfoque sobre lo que puede llegar en la gestión porteña -si Jorge puede desprenderse de la auditoría constante que hace su primo sobre su gestión y ganar mayor autonomía-, los reflectores sobre el PRO se posan en las conversaciones que iniciaron con La Libertad Avanza de cara a las elecciones bonaerenses.

El hombre político de la mañana, según varios hombres de negocios que estaban en el Amcham Summit, era el presidente del PRO en la Provincia, Cristian Ritondo, el hombre que negocia los términos y condiciones del pacto. “Pensamos en una especie de alianza”, informó al momento de hablar en un panel junto al jefe de bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo.

Además, afirmó que no pretende que el acuerdo sea solo un traspaso de hombres del PRO al partido libertario, sino que se conforme una suerte de coalición o alianza que sí pueda llevar la denominación de La Libertad Avanza.

No es la interpretación que hacía un miembro de la Cámara de Diputados y del PRO que estaba en Amcham. “Ahora no podemos pulsear de hacer una alianza de partidos”, se sinceró, agregando que el acuerdo se iba a dar, sea como sean las formas, ya que se veía desfavorecida la posición del macrismo frente a los libertarios.

El jefe PRO contó que conversó con Mauricio Macri y que le encomendó realizar un acuerdo con La Libertad Avanza. “Mauricio no tiene que intervenir en la Provincia, porque me ha encomendado la mesa provincial y el diálogo con La Libertad Avanza”, indicó.

“No hay que poner el carro adelante de los caballos”, respondió Ritondo ante la prensa fuente a las preguntas sobre si será factible que no se desafilien varios alfiles PRO y se incorporen a La Libertad Avanza. Por caso, reconoció, que las reuniones recién están arrancando y que se esperan muchas charlas para las próximas semanas. Aun así, no habrá una foto formal hasta después de que la Cámara de Diputados sesione (o no) mañana por la emergencia hídrica en la Provincia y las iniciativas previsionales que impulsa la oposición intransigente con el Gobierno.

Dos provincias clave que pueden aliarse a Milei y ayudar con las reformas

Las consignas clave que se discutieron durante el desarrollo del Summit están estrechamente ligadas a la coyuntura política y el horizonte de nuevos cambios estructurales que pueda impulsar la Casa Rosada.

El Congreso será central para las reformas que se puedan impulsar. Pero esto será en 2026, después del recambio legislativo. Señal de cómo está el clima en la actualidad es lo que decía un altísimo diputado libertario al llegar al Summit: “Ahora está cerrado el Congreso, no nos sirve a nosotros discutir cosas ni le sirve a los kirchneristas”. Desde ese sector consideran que la propuesta previsional impulsada por Unión por la Patria no va a prosperar. “No tienen los números”.

La correlación de fuerzas en Diputados y en el Senado cambiará luego de los comicios de octubre. Esto es algo que analizaron los referentes aliados que asistieron esta mañana. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llamó a apoyar a la gestión nacional para que no se debilite, que se genere más certidumbre para los inversores y que puedan seguir adelante las reformas laboral, previsional e impositiva que planean los libertarios.

Nota en desarrollo.