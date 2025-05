Tras los elogios de Milei, Ritondo descartó su salto al oficialismo y volvió a pedir un acuerdo de partidos en la provincia de Buenos Aires

Cristian Ritondo

El diputado nacional Cristian Ritondo descartó este martes que haya “pases” de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza y abogó por un acuerdo de partidos para conformar un frente en la provincia de Buenos Aires que compita contra el peronismo.

Ante la pregunta del periodista Ignacio Girón en el marco del AmCham Summit, Ritondo aseguró: “Yo soy presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, soy presidente del bloque de diputados del PRO y trabajo para que en la provincia de Buenos Aires haya un frente común con La Libertad Avanza para desterrar al populismo”.

Ritondo dijo que no habrá pases de dirigentes del PRO al liberalismo e insistió en la idea de que ambos partidos vayan juntos a la elección. “No tiene que haber paso de dirigentes. Yo creo que un frente, una alianza, ir juntos a una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo y que debe llegar a la provincia de Buenos Aires, entendiendo que no pasó hace mucho tiempo lo de las inundaciones. Ahí vimos lo que es un Gobierno que durante años la prioridad estuvo en otro lado. No está en la educación, no está en la seguridad, no está en la salud. La prioridad está en sostener un poder por tiempo indeterminado en la PBA, y de ahi aguantar hasta que puedan ser Gobierno”, sostuvo.

Al finalizar la charla, Ritondo dialogó con algunos periodistas que cubren el AmCham Summit y reforzó su postura. “Yo soy presidente del partido y tengo la responsabilidad de representar a los intendentes, a los concejales, a los afiliados del PRO que nos dicen en la calle que vayamos juntos... Vamos a ir juntos, vamos a trabajar para ir juntos, entendiendo que es lo mejor para terminar con el populismo”, señaló.

La declaración toma relevancia luego del resultado electoral del domingo en la Ciudad de Buenos Aires y los elogios del presidente Javier Milei al propio Santoro y a Diego Santilli, a quienes espera seducir para que se “pinten” de violeta y compitan dentro de las listas de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y los comicios nacionales de octubre.

La idea de Milei es prescindir del presidente del partido, Mauricio Macri, idea que por ahora pareciera no avalar Ritondo, según sus declaraciones de esta mañana.

