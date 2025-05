Rodrigo Martínez: “El PRO no logró conectar con ninguna emoción relevante en esta elección”

Una definición del analista político Rodrigo Martínez (Infobae en Vivo)

Las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires que posicionó al presidente Javier Milei como el triunfador y a Mauricio Macri como el principal derrotado tiene múltiples lecturas por parte de los analistas políticos.

Una de ellas es la de Rodrigo Martínez, de Isonomía, quien esta mañana visitó los estudios de Infobae en Vivo, el programa conducido por el periodista Gonzálo Sánchez, acompañado por Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

“Viendo la elección de octubre y además la de septiembre, la provincia de Buenos Aires y las que faltan el resto de las provincias, está claro que el Gobierno dio una demostración de capacidad de que tiene un enorme registro político para poder nacionalizar una elección y que la mayoría del resto de los contendientes pretendió, en términos generales, transformarla en algo local”, sintetizó Martínez.

Además subrayó que el Gobierno, “logró que esta elección transforme el mandato que más le convenía en términos de los que usó el presidente: kirchnerismo versus libertad, que repitió durante gran parte de la campaña como un mantra", sostuvo. Además, calificó, “como un éxito del Gobierno” esta reedición de lo que en el 2017 hizo el macrismo y que venía siendo “una secuencia ya repetida”.

El analista no dejó de resaltar “una profunda híper nitidez de los candidatos”, algo necesario que pedía el electorado porteño. “Un proceso de desimplicarse brutalmente de gran parte de lo que ocupa mucho de nuestro tiempo, que tiene que ver con los temas políticos”, algo que -según él- el Gobierno “tiene la capacidad de interpretar estos nuevos tiempos de democracia, podrá gustarnos o no, pero no es solo un fenómeno argentino, les diría casi de escala de todas las democracias occidentales".

Y agregó: “Está claro que cuando el Presidente expresa esto (”Quizás Mauricio Macri deba entender que su tiempo ya pasó“) lo que dice es quizás que el problema no son las ideas de Macri, sino cómo se conecta con la sociedad: el PRO no logró conectar con ninguna emoción relevante en esta elección“, sostuvo. ”Si lo logró, en su nicho de manera súper nítida, Horacio Rodríguez Larreta, quien conectó con esa parte del público acerca de lo que estaba buscando. De los cuatro candidatos principales, el PRO no canalizo una emoción para tener sentido en una elección“.

