Kicillof acordó impulsar con los intendentes propios restablecer la reelección indefinida

Axel Kicillof en una reunión con intendentes en Villa Gesell

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, definió mover políticamente en pos de las reelecciones indefinidas para los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en medio de la discusión del tema que esta semana tendrá un capítulo crucial en el Senado. La Cámara alta convocó a una sesión especial para tratar el proyecto del senador peronista Luis Vivona que habilita la reelección indefinida de diputados y senadores provinciales, pero omite a los intendentes. En ese marco, en las últimas horas, una senadora provincial que integra el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Kicillof, presentó un proyecto de ley que modifica la ley de reelecciones y habilita a los intendentes por ir por la repitencia en las candidaturas.

Se trata de Ayelén Durán, quien formaba parte de La Cámpora, pero desde hace un tiempo migró de la organización cuando hizo lo propio el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La iniciativa es a expensas de una decisión política del Ejecutivo y que se inscribe también en la discusión interna del peronismo.

Es que cuando el bloque de Unión por la Patria en el Senado presentó el proyecto de ley que habilita reelecciones se limitó a que solo sea para legisladores, concejales y consejeros escolares. La iniciativa proponía eliminar las restricciones actuales, permitiendo la reelección indefinida de estos cargos electivos. El proyecto fue firmado por 12 senadores, entre ellos Luis Vivona, Teresa García y Emmanuel González Santalla, y excluye a los intendentes, quienes continuarían sujetos a la limitación de un solo mandato consecutivo, con la posibilidad de postularse nuevamente tras un intervalo de un período. Ese proyecto no tenía la firma de Ayelén Durán, que responde a Kicillof ni del senador Pedro Borghini acompañaron esa iniciativa, que en el Ejecutivo dejan correr que se trató de una estrategia de Cristina Kirchner.

En ese momento, cerca de Kicillof, advirtieron que como “la mayoría de los intendentes”, integran el MDF —hay 42 que firmaron el documento de lanzamiento— el cristinismo movió ese proyecto para dar cuenta del peso propio que tienen en la Legislatura y que por eso excluyeron a los intendentes. Sin embargo, políticamente en distintos momentos dirigentes del universo cristinistas se han expresado a favor de las reelecciones indefinidas, como por ejemplo el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner e intendentes peronistas

El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la comisión de Legislación General del Senado, presidida por el senador Gustavo Soos, y está en condiciones de ser tratado en el recinto. Para su aprobación se requiere mayoría simple, es decir, 24 votos sobre un total de 46 senadores, si es que están todos presentes. El bloque oficialista cuenta con 21 integrantes, por lo que necesitará el apoyo de al menos tres legisladores adicionales para sancionar el proyecto. Pero el proyecto de Durán cambió las proyecciones. Por lo pronto, la vicegobernadora, Verónica Magario, convocó este jueves a sesión especial con un solo punto: las reelecciones indefinidas de legisladores.

Sin embargo, el texto que este lunes ingresó la senadora Durán amplía la condición de reelección a los intendentes y la discusión abre un nuevo escenario.

“Nosotros estamos a favor de la reelección indefinida de los intendentes. Axel lo manifestó en distintas oportunidades, varios ministros también”, planteó un funcionario de diálogo diario con el gobernador ante la consulta de Infobae. Dijo también que Kicillof iba a accionar al respecto. Sucedió este lunes pasado el mediodía.

El nuevo proyecto, modifica el artículo 3° del Decreto-Ley N° 6769/1958, habilitando la reelección indefinida de intendentes y concejales. También cambia el artículo 13 bis de la Ley N° 5.109, permitiendo que diputados y senadores provinciales puedan ser reelegidos sin límites, y el artículo 148 de la Ley N° 13.688, extendiendo el mismo criterio a los consejeros escolares. Además, deroga artículos clave de las leyes 14.836 y 15.315, que establecían restricciones a la reelección.

Entre los fundamentos del mismo, la legisladora del bloque de UP advirtió que limitar las reelecciones implica restringir el derecho del electorado a elegir libremente a sus autoridades, y remarcan que tales restricciones deben surgir de la Constitución provincial, no de normas de menor jerarquía. En esa línea, se argumenta que la Carta Magna bonaerense solo limita expresamente la reelección del gobernador, no la de otros cargos.

Son más de 80 los intendentes bonaerenses que en 2027 no podrán ser reelectos si no se modifica la vigente ley; porque fueron electos en 2019 y reelectos en 2023. Una secuencia que abarca a distintos espacios políticos; desde el PRO hasta el peronismo, pasando por los jefes comunales de la UCR.

Lo que sigue ahora es la negociación política y legislativa. El proyecto de legisladores ya tiene dictamen favorable. Solo se precisa un quorum de 24 senadores y la mitad más uno de los presentes. Luego, el trámite seguiría en Diputados, donde las cuentas son más ajustadas y los bloques más diversos. Por lo ponto, el Frente Renovador de Sergio Massa, mantiene su rechazo a las reelecciones indefinidas. En 2016 cuando se cambió la ley durante el gobierno de María Eugenia Vidal, el FR fue uno los espacios que impulsó la limiitación de los mandatos electivos. En el Senado, el massimo tiene una senadora dentro del bloque de UP, mientras que son diez los diputados que representan al espacio de Massa dentro del bloque oficialista que cuenta con 37 bancas.