El peronismo consiguió los votos para avanzar con la reelección indefinida de legisladores bonaerenses

La comisión de Legislación General del Senado bonaerense

El bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense dio un paso importante este miércoles en la comisión de Legislación General para avanzar con el proyecto que habilita la reelección indefinida para legisladores, concejales y consejeros escolares.

El proyecto de ley fue presentado por 12 legisladores del boque de Unión por la Patria, que preside la senadora Teresa García, el pasado 15 de abril; pero que en rigor fue empujado por el senador peronista Luis Vivona. En principio sorprendió porque en su espíritu el pedido de derogar parte de la ley que limita la reelección de mandatos no alcanzaba a la figura de los intendentes.

La iniciativa consiguió un dictamen favorable de la comisión de Legislación General este miércoles. La misma es presida por el senador Gustavo Soos que responde al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Además de su voto, el proyecto contó con el acompañamiento del oficialismo. Lo hicieron los senadores Pablo Obeid de La Cámpora; Gabriela Demaría, del esquema de intendentes del PJ bonaerense; Amira Curi, La Cámpora; Federico Faggioli, de Patria Grande.

Además, acompañó el senador Carlos Kikuchi del bloque La Libertad Avanza. Pese al nombre de la bancada, actualmente nada tiene que ver con la estructura libertaria. Forma parte del esquema de los libertarios dialoguistas. A estos votos a favor se le sumaron las ausencias de las senadoras Daniela Reich, que sí es de La Libertad Avanza y responde al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y la senadora del bloque de UP Sofía Vanelli, que forma parte del Frente Renovador. El espacio de Sergio Massa fue uno de los impulsores del proyecto que un grupo de intendentes del PJ busca rediscutir. Si el texto llega al recinto, el massismo votará en contra.

Votaron en contra al proyecto los senadores Chirstian Gribaudo (PRO), Florencia Arietto (LLA), Flavia Delmonte (UCR).

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría

La legisladora Delmonte apuntó contra el gobernador, Axel Kicillof, por el tratamiento del proyecto. “La Ley no puede manipularse continuamente y según la conveniencia política del gobernador”, sostuvo y reclamó que “el oficialismo en la provincia de Buenos Aires le da la espalda a los reales problemas de la ciudadanía”. Sin embargo, el texto fue presentado por un legislador cercano al esquema de Cristina Kirchner y en el marco de la interna peronista, los senadores que responden a Kicillof no pusieron su firma para el texto.

El texto propone modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral provincial (Ley N.º 5109), así como disposiciones del Decreto-Ley 6769/1958 (Ley Orgánica de las Municipalidades) y de la Ley de Educación. Estas modificaciones permitirían que diputados, senadores, concejales y consejeros escolares puedan ser reelectos sin límite de mandatos consecutivos, siempre que sean elegidos por el voto popular.

El proyecto mantiene las restricciones actuales para los intendentes, quienes solo pueden ser reelectos por un nuevo período consecutivo y deben esperar un intervalo de un mandato para postularse nuevamente.

El momento en el que fue presentado el proyecto, también se inscribe en la discusión interna del peronismo. Al omitir la figura de los intendentes, en Gobernación interpretan que es un llamado de atención hacia los jefes comunales que se inscriben dentro del espacio Movimiento Derecho al Futuro, que tiene como referente a Kicillof y vienen pidiendo la derogación de la ley que limita las reelecciones indefinidas.

En caso de avanzar, el objetivo es que se convierta en ley antes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, que a partir del desdoblamiento electoral quedó fechado, por ahora, para el 8 de agosto, a menos que se modifiquen los plazos de la ley electoral 5.109. Otra negociación que corre a la par.

En el trámite legislativo, al proyecto solo se le asignó la comisión de Legislación General, que este miércoles sacó dictamen. Es decir, que ya está en condiciones de ser tratado en el orden del día de la próxima sesión en el Senado.

De esta manera, para que se apruebe y se convierta en ley se precisará solo de la mitad más uno de los presentes, es decir, 24 legisladores. El bloque de Unión por la Patria cuenta con 21 integrantes. Precisará -siempre y cuando estén los 46 senadores presentes- de tres manos más. Con el voto de Kikuchi de este miércoles en la comisión, el respaldo de su bloque, que cuenta con tres integrantes, estaría asegurado. Puede suceder también que haya estrategias ausencias que hagan bajar el número total de los presentes y con ello, la cantidad de votos necesarios.

Al momento de defender el proyecto, el presidente de la comisión argumentó que la voluntad de los constituyentes de la reforma de 1994 fue la de no limitar la continuidad de estos cargos no electivos -es decir legisladores- toda vez que sí quedó expreso en el artículo 123 de la Constitución bonaerense que el gobernador y vice “pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período”, aunque nada se escribió sobre legisladores.