Los movimientos de Diego Santilli y una reunión clave en la sede del PRO para limar las asperezas con LLA de cara al 2027

Una ilustración en acuarela a todo color muestra a Diego Santilli y Cristian Ritondo sonriendo, sentados frente a la fachada de la sede del PRO en Balcarce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana pasada, en Parque Norte, en ocasión de la tradicional cena de la Fundación Libertad, Patricia Bullrich se tomó unos minutos y se acercó a la mesa donde estaba sentado Mauricio Macri. El efusivo saludo quedó registrado en video. En aquel momento, un asesor cercano a la senadora explicó a Infobae: “Patricia es de la idea de que la prioridad es que el presidente (Javier Milei) reelija. Y en ese sentido, hay que amigarse con el PRO para que no vaya por fuera y nos saque algunos puntos”.

Horas antes, el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, manifestaba de manera pública su malestar sobre la situación de Manuel Adorni y las denuncias que la Justicia investiga en su contra. “Tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”, señaló antes del informe de gestión que el funcionario nacional brindó en el Congreso. La orden para esta instancia era “ni defender ni atacar” al jefe de Gabinete.

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En esta misma línea, el PRO comenzó a levantar la voz en las últimas semanas contra el proyecto de Reforma Electoral del oficialismo que, entre otros puntos, busca eliminar las PASO. Y, al mismo tiempo, se empezaron a acumular reclamos de los intendentes amarillos sobre la relación con concejales y referentes libertarios y la falta de obras financiadas por el gobierno nacional.

En este clima de tensión soterrada, el ministro del Interior, Diego Santilli, junto con Ritondo, se reunirán el próximo martes, al mediodía, en la sede del partido en la calle Balcarce, en San Telmo, con un grupo de jefes comunales. Será la primera visita formal del exdiputado desde que asumió en el gabinete nacional.

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La reunión, una foto para mostrar “territorialidad”, tiene una doble agenda. “En una primera instancia, vamos a conversar sobre la relación política del PRO con La Libertad Avanza en los distritos que gobernamos. En segundo lugar, queremos charlar sobre temas de gestión con el Gobierno Nacional, vinculados a deudas, obras, entre otros”, precisó a Infobae un dirigente cercano a Mauricio Macri. Desde el entorno de los intendentes, el diagnóstico fue más directo: “Viene a raíz de una necesidad de mejorar la fluidez".

La queja de fondo que algunos jefes comunales llevan a la mesa es lo que describen como un doble estándar de los dirigentes de LLA: les exigen apoyo incondicional a las políticas nacionales de Milei mientras, al mismo tiempo, les trasladan demandas de gasto en sus propios municipios como, por ejemplo, en Zárate.

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Patricia Bullrich saluda a Mauricio Macri en un evento de la Fundación Libertad con otros asistentes en el fondo.

“Nos exigen hacer calles con fondos que quieren achicar, pero cuando les pedimos una mano por las rutas nacionales dicen que no hay plata”, graficó una fuente municipal. “No saben cuál es su rol. Un político verdadero de LLA debe entender el concepto de Milei para nación como para municipios. Liberales en nación, socialistas en lo local”, cuestionó.

Más allá de situaciones puntuales, desde LLA señalaron a este medio que “la relación es buena”. “Estamos muy atentos a lo que es el control de la gestión, porque entendemos que a La Libertad Avanza se la votó por una lógica política, por un pensamiento político, y lo que va a defender es eso en cada uno de los consejos deliberantes que tiene el bloque”, agregó.

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La foto de Santilli, Ritondo y el grupo de intendentes, además, será una señal política de cara al proceso electoral de 2027. El funcionario es reconocido por su predisposición de dialogar con todos. Es más: participó la semana pasada de un encuentro libertario que encabezó Karina Milei en la localidad bonaerense de Suipacha, algo que activó otra vez una serie de rumores de una candidatura para suceder a Axel Kicillof, ¿junto a Sebastian Pareja? Ritondo ya fue gráfico en más de una oportunidad y es el principal impulsor de una alianza entre ambos espacios para llevar al ministro del Interior como candidato a gobernador. “En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”, dijo el legislador.

Economía, reforma política y PASO

Más allá de la provincia de Buenos Aires, desde LLA miran con atención los movimientos de Mauricio Macri, que el 22 de mayo irá a Mendoza para encabezar una serie de actividades en el denominado, con ironía, como el “Próximo Paso Tour”. “Falta muchísimo, hoy está concentrado en la reconstrucción del partido, en recomponer algunos vínculos que en estos últimos dos años se dañaron, en también renovar un poco su identidad, su posicionamiento”, sostuvo Fernando de Andreis en Radio Mitre ante la consulta de una eventual candidatura del expresidente.

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El diputado nacional, muy cercano a Macri, añadió: “En el PRO estamos esperando que se envíe al Congreso el proyecto de reforma tributaria, porque para nosotros es imperioso que se bajen impuestos. Es lo que falta todavía para que se termine de reactivar la economía, para generar empleo genuino, para que se vuelva a invertir”. Y completó: “(El Gobierno) está haciendo un esfuerzo enorme. Compartimos el norte. Y lleva tiempo, es injusto o no es correcto, me parece, pedir tanto resultado en dos años y medio (...). La verdad que todavía falta mucho. A la gente le está costando, faltan cosas por ahí un poco más concretas, rutas, cloacas, que levante el consumo, que se reactive la construcción, por ahí bajar un poco los decibeles”.

Santilli y Ritondo se mostrarán juntos en un encuentro del PRO. Foto: Jaime Olivos

Por otro lado, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma política que incluye, entre otros puntos, la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ritondo marcó distancia de esa iniciativa y reclamó un debate previo que, a su juicio, el Ejecutivo no encaró. “Me parece que en este tipo de ley sí se necesita un consenso previo. El Gobierno no lo ha hecho y me parece que ha cometido un error. En el Consejo de Mayo durante un año este no fue un tema que salió“, señaló a radio Rivadavia este sábado.

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La posición del PRO no es la eliminación del sistema sino su reforma. El partido tiene presentado un proyecto propio que propone convertir las PASO en no obligatorias, tanto para el ciudadano como para los partidos con lista única. El diputado recordó que los dos últimos presidentes no peronistas fueron, en parte, producto de ese sistema: “Tanto Mauricio Macri como Javier Milei fueron consecuencia de las PASO”.

Sobre Ficha Limpia, fue más directo: “Lo podemos tratar cuando quieran. Si el Gobierno tiene la decisión de que lo tratemos, hay proyectos presentados anteriores a esto. Lo podemos sacar rápidamente”.

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