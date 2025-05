Jorge Macri: “Con el PRO, la ciudad de Buenos Aires recuperó orden, gestión y libertad”

Macri resaltó los logros de la gestión del PRO y llamó a los porteños a defender la Ciudad de Buenos Aires

En el tramo final de la campaña porteña, Jorge Macri llamó a votar a la candidata Silvia Lospennato el próximo domingo y defendió el rumbo de su gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que reivindicó el papel del PRO como fuerza capaz de garantizar orden y previsibilidad.

En una entrevista con Infobae, el jefe de Gobierno aseguró que los porteños han recuperado libertades básicas gracias al control del espacio público, el combate a los piquetes y la erradicación de manteros. “Con el PRO, la Ciudad de Buenos Aires ha recuperado orden, seguridad y libertad”, afirmó.

El mandatario evitó polemizar con Javier Milei y nacionalizar la campaña y criticó con dureza a Horacio Rodríguez Larreta. “Juega a la confusión, no dijo me voy del PRO, sino que plantea ‘soy, pero no soy’. Además, le falta de respeto al voto de la gente", advirtió.

Macri señaló que hoy los ciudadanos ya no necesitan consultar si habrá cortes de calles antes de salir de sus casas, aludiendo a que los conflictos sociales dejaron de condicionar la movilidad urbana. Recordó casos puntuales, como el de una jubilada obligada a caminar más de veinte cuadras para llegar al hospital por culpa de los bloqueos. Según dijo, durante años una “minoría prepotente” impuso la agenda pública a una mayoría silenciosa que trabaja y sostiene el país.

El mandatario capitalino también apuntó a las gestiones anteriores, tanto nacional como de Larreta, por no haber enfrentado con decisión algunos de estos conflictos. Reconoció que resolver la cuestión de los piquetes fue más complejo, pero consideró que en el caso de los manteros “faltó decisión”. En este sentido, defendió su política de recuperar el orden urbano desde el inicio de su gestión, a través de una intervención directa en los espacios públicos más afectados por la venta ilegal.

Frente a las críticas y tensiones internas que marcaron el final de la campaña, Macri aprovechó la entrevista para posicionarse como parte de un equipo con experiencia en gestión. “Somos un equipo que ha sido probado y hemos resuelto situaciones bien complejas de gestión”, sostuvo, al tiempo que ironizó sobre las comparaciones con tecnologías antiguas, reivindicando una frase de la serie “El Eternauta” que es un fenómeno global. “Lo viejo funciona”, destacó.

En ese contexto, respaldó la candidatura de Lospennato, cabeza de lista del PRO, como una figura con vocación de trabajo legislativo real, frente a otros candidatos a los que cuestionó por usar la Legislatura como plataforma personal. Su argumento central fue que esta elección define el equilibrio político dentro del recinto y que necesita legisladores que acompañen sus proyectos sin anteponer aspiraciones personales.

Consultado sobre el escenario electoral, Jorge Macri calificó la coyuntura como una “tormenta perfecta” para su espacio político. Explicó que debió enfrentarse simultáneamente con el gobierno nacional y con figuras de su propio partido.

La entrevista con Jorge Macri

La entrevista de Facundo Chaves a Jorge Macri en la redacción de Infobae

– ¿Queda muy poco, ya muy pocas horas para que termine esta campaña que fue un poco cruenta, no? Un poco dura. Primero un resumen de lo que pasó. ¿Y qué están esperando para el domingo?

- Para el domingo estoy esperando que vaya mucha gente a votar. Es un deseo, no es que espero, ni es un vaticinio, es un deseo. Me parece que lo mejor que nos puede pasar a los porteños es participar, votar. El sistema va a ser muy ágil, muy cómodo, muy fácil, muy rápido. Llos mayores, las personas con niños chiquitos o con alguna discapacidad definitiva o momentánea, porque por ahí alguien que se lesionó y está con muletas o un andador tienen prioridad y los mayores de edad tienen prioridad en la fila. Así que llegan, se acercan a la mesa y se los deja pasar.

Mi deseo es que nos vaya lo mejor posible y mi pedido es de correr todas las discusiones de tipo nacional que hubo y entender que esta es una elección de la ciudad y lo que se discute son legisladores, gente que tenga la voluntad y la vocación, como Silvia Lospennato, de ir a la Legislatura a trabajar de legisladora -no que toma esto como un camino a otro objetivo- y alguien honesto, transparente, sincero y profesional, como es ella. Va a ser un gran aporte en la Legislatura. Mi deseo es que ganemos y para eso trabajo.

– El último tramo de la campaña tuvo enfrentamientos muy fuertes, duros con el gobierno nacional y personalmente con Javier Milei.

- Se instaló una discusión entre Mauricio Macri y Javier Milei, que tenía que ver con una discusión profunda, importante como es la de Ficha Limpia, que además la tiene a Silvia Lospennato como referente principal, con lo cual fue imposible que no se nacionalice y que no se tense demasiado.

Tenemos que hacer una reflexión respecto de cómo nos estamos manejando discursivamente. Yo creo que la gente está haciendo un gran esfuerzo. La está pasando muy mal -mucho peor que muchos de nosotros, seguramente- y estar tirando nafta al fuego con agresiones y mucho adjetivo, aunque sea en las redes. Porque parece que lo de las redes, no fuera relevante, pero lo es, porque construye un clima social que no es el apropiado. Es una reflexión que nos debemos, más allá de una campaña electoral.

Las redes han generado que el otro sea una cosa a la que puedo agredir gratuitamente o, por otro lado, a veces nos generan la falsa sensación de que estamos en contacto con alguien. Ninguna de las dos cosas son ciertas. El contacto es esto, es hablar, es tener tiempo, es poder mirar a los ojos, abrazar. Yo mismo me encuentro más de una vez robándole tiempo a la familia y pensando que un mensajito antes de dormir a mis hijos alcanza, o un te amo a Belén en las redes es suficiente o en un WhatsApp. Y no, no alcanza.

Hay gente que está sufriendo mucho el tema de las redes y ni hablar los jóvenes. Lo que estamos viendo en las escuelas, el nivel de agresión. Lo dejo más como reflexión atemporal, pero que en estos momentos, cuando todo llega a un tono tan alto, tal vez abrimos más la cabeza a entender que tenemos que bajar un cambio.

– Después le voy a preguntar temas vinculados a la cuestión nacional y a las peleas que hay con el Gobierno y dentro del PRO y La Libertad de Avanza. Quiero que me hable de propuestas, sobre qué están haciendo y hacia dónde van en seguridad, salud, espacio público.

- No tengo ninguna duda de que con el PRO la ciudad ha recuperado orden, seguridad y libertad. Por ejemplo, a la mañana, cuando salís de tu casa, camino a tu laburo, estudio -vengas de afuera de la ciudad o vivas en la ciudad- vas a mirar el tránsito y vas a mirar el clima, pero no tenés que mirar más el cronograma de piquetes. Es un tema que no está más en agenda.

No tengo ninguna duda que haber terminado con los manteros que ocupaban ya casi naturalizados, digamos Once o Flores, Avenida Avellaneda, Constitución, Parque de los Patricios, al lado de la de la terminal de colectivos, que era imposible ir. Fue el primer, el primer gran hecho de gestión mío, que apareció esa rata que nos atacó a los cronistas que estaban ahí.

Hoy todo eso es orden y es libertad, porque podés llegar a tu laburo, podés llegar al médico. Estaba todo mal, el país estaba dado vuelta, porque una minoría prepotente le imponía la agenda a una mayoría silenciosa que trata de sostener el país, que es buena gente. Eso ha ido mejorando…

Jorge Macri habló sobre la campaña, la actualidad y el futuro (fotos Maximiliano Luna)

– Dijo “gobierno anterior”. ¿Es por el gobierno nacional anterior o también por el gobierno de la ciudad?

- Ambos. Era una realidad de los dos gobiernos. Obviamente, es más fácil enfrentar el tema cuando tenés sintonía también con el Gobierno nacional, pero yo creo que se podrían haber hecho cosas. Por ahí los piquetes eran un poco más difíciles, pero los manteros, tengo mis dudas… creo que faltó decisión ahí.

– El Gobierno está discutiendo con la Ciudad de Buenos Aires, quién es el autor de que no estén más los piquetes.

- Es una buena discusión porque es una discusión de éxito. Puedo da números y decir que en lo que va de mi gobierno hubo alrededor de 1.740 intentos de marchas, piquetes y cortes de calles, que en 1.300 intervino solo la policía de la ciudad y que en 430 o 440 lo hicimos en conjunto, gobierno nacional y nosotros. En cantidad estuvimos siempre nosotros y algunos solos, pero los más relevantes es que los hicimos juntos. Lo relevante y la buena noticia es que vencimos a eso. Crédito de ellos, crédito nuestro, crédito de los dos. No me peleo con quien se lleva el crédito, porque lo logramos. La gente después decidirá.

Ahora los manteros que no se levantaban no era responsabilidad del Gobierno nacional. Esa era una tarea específica del gobierno de Larreta. Y fue una discusión que nos dimos varias veces en el gabinete porteño y se optó por no enfrentar el costo que podía suponer la tensión de terminar con esa ocupación.

¿En qué estamos trabajando y por qué necesito que voten a nuestros legisladores? Tenemos la “ley anti trapito”, porque así como terminamos con los piquetes, con los manteros, quiero terminar con los trapitos, que son una organización delictiva mafiosa que extorsiona y hoy lo único que puedo hacer es ponerle una multa. Es absolutamente ridículo, se me cagan de risa los trapitos. Necesito transformarlo en un delito y que vayan en cana 45 o 60 días y -si tienen otros agravantes- será más. Necesitamos la ley que el que rompe, paga. No puede ser que se pueda hacer cualquier cosa y siempre la tengamos que pagar los porteños en las manifestaciones.

– ¿Quiere que el responsable de una marcha se haga cargo de lo que se rompió?

- Claro, que lo garantice. Puede haber un mecanismo de, si se pide autorización para una marcha, se tenga un seguro de caución o se deja un depósito en garantía y, si no se cumple con el pago, tendrán una responsabilidad penal por incumplir.

– ¿Eso no sería limitar el derecho de protesta?

- No. ¿Por qué protestar tiene que requerir romper cosas? Puedo dar opciones, pero hay que garantizar que no me van a romper las cosas. ¿Por qué una jubilada de la mínima tiene que pagar las veredas rotas de una marcha de gente que viene del conurbano a destruir la ciudad? No es justo. Es absolutamente injusto para con esa mujer que está tratando de subsistir en una crisis muy grande. A veces uno tiene que tratar de encontrar equilibrios de justicia.

Necesitamos la ley para promover el empleo para las personas de más de 50 años. Necesitamos aprobar la ley de baja de Ingresos Brutos para los no profesionales. Aumentar la eximición de ABL de 30.000 jubilados a 90.000. Necesitamos aprobar la ley que exime de ABL a 142 hogares, organizaciones, SRL, fundaciones, etcétera, que trabajan con la discapacidad más crítica, que necesita más asistencia. De hecho, estamos con un plan para dar una asistencia financiera importante, porque estas 142 organizaciones que trabajan la discapacidad están en riesgo de quiebre porque el nomenclador quedó muy atrasado. Ahí van más de 5000 pacientes, niños, edad mediana, más adultos que requieren mucha asistencia. Estamos hablando de hogares, talleres de día, lugares donde residen y vamos a hacerles una inyección de dinero, de subsidio importante.

Son algunas de las cosas para las cuales necesitamos legisladores y solo tengo siete. Es importante que la gente sepa que solo tengo siete legisladores de 60. He demostrado capacidad de diálogo y de encontrar acuerdos y me parece que muchos espacios políticos se han comportado con mucha responsabilidad también.

– Y en materia de salud, primero quiero que me diga lo que está proponiendo en la campaña del PRO, pero también qué piensa del anuncio del Gobierno del tema migratorio y que no se permita más la atención gratuita de extranjeros no residentes.

- Nosotros lo aplicamos. Cuando hay un extranjero no residente, se le cobra. Ya hay un protocolo establecido. Tratamos de recuperar todas las prestaciones que podemos y estamos recuperando mucho más que antes. Si uno tiene una obra social o una cobertura privada, se atiende, porque no se limita el acceso a la salud, pero nos ocupamos de tratar de cobrar, porque para eso está el seguro por el que se paga. No olvidemos que cualquier accidente o descompensación que ocurra en la vía pública, llega el SAME que no pregunta quién es la persona ni el nivel de ingreso, trata a todos siempre igual y lleva a un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Y esas primeras 48 o 72 horas o hasta una semana, aunque tenga otra cobertura, va a estar atendido. Y no importa quién sea, no se hace distinción. Salvamos la vida y usamos todos los recursos.

Después nos damos vuelta y recuperamos los recursos, porque es lo que corresponde cuando se administra con seriedad. Hemos multiplicado por varias veces los recuperos este año. De esa plata, lo interesante es que 25% de los fondos que recuperamos va al salario del equipo médico y el 75% queda dentro del sistema para inversión. Lo que les pedimos a los médicos, al equipo administrativo es que hagan el esfuerzo de recuperar, porque esto queda acá, queda en el sistema. Así que, el anuncio del Gobierno me parece bien. Lo que pasa es que el Gobierno nacional casi no tiene prestadores.

– Tiene ocho hospitales grandes.

- Son muy poquitos. Nosotros tenemos más de 40, depende de los tamaños que se quieran decir.

– En el marco de la campaña, ¿hay anuncios o proyectos en materia de salud?

- Estamos reforzando todo el concepto de prioridad porteño, con la construcción de los CEMAR (Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia, que son un nivel intermedio entre la atención primaria en nuestros Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y el hospital. Estamos creando un centro médico de diagnóstico y atención que es exclusivo para porteños, como los que hay en el sector privado, que son centros de diagnóstico de distintas marcas o nombres.

Se trata de un lugar donde el porteño tenga, con un turno previo, consultorios y toda la batería diagnóstica necesaria, que puede ser una tomografía, muestra de sangre y orina, una placa, mamógrafo. Ahí, como no hay riesgo de vida, a diferencia de un hospital, se puede priorizar 100% porteño, porque si hay riesgo de vida va a la guardia del hospital o llega con el SAME. El problema en el hospital es que siempre gana el riesgo de vida. Estamos creando esta estructura distinta y diferente para atender a los porteños.

– Lo pido lo mismo en materia de seguridad, porque la inseguridad es de las principales preocupaciones de los porteños. De hecho, hay quejas, planteos. ¿Cómo están trabajando y, sobre todo, qué es lo que van a qué es lo que van a hacer?

- Siempre hay quejas. Mi trabajo -ya esto lo aprendí siempre- es estar atento a la nueva demanda. Villa Santa Rita era el único barrio que no tenía una plaza y ahora tiene plaza, pero llegué la última vez a festejar con los vecinos y me dijeron “pero no tiene canil”. Siempre falta algo y está todo bien, ese es mi laburo y no hay que enojarse con la demanda permanente. Cuando se logra algo, se festeja diez minutos y la gente pide más.

En seguridad, desde el punto de vista objetivo, terminamos 2024 como el año con menor cantidad de asesinatos desde que hay registros en la Ciudad de Buenos Aires. Y digo asesinato porque es el peor de los delitos, junto con otros delitos dramáticos como puede ser una violación o una entradera a una casa, sobre todo si hay familia adentro, porque genera una situación muy dolorosa.

Lo cierto es que el arrebato de celulares o el arrebato de una cartera siguen siendo un problema habitual para el que necesitaríamos el bloqueo de los IMEI -International Mobile Equipment Identity, código de 15 dígitos único que identifica cada teléfono móvil a nivel mundial- para que el celular no se pueda reutilizar y no pueda ser vendido y se pueda bloquear. Ese es un tema que todavía con las empresas de telecomunicación no se ha terminado de resolver, pese a que resolvería mucho de ese delito. Lo que tenemos que hacer es seguir teniendo más policías, recuperar los que tenemos en las comisarías hoy, cuidando delincuentes, que no deberían estar ni en las comisarías ni en las alcaidías.

– Hubo mucha polémica con Patricia Bullrich por ese tema.

- Sí, hubo mucha polémica y por suerte últimamente hay mucho trabajo conjunto.

– ¿Cuándo va a estar resuelto ese tema?

- Deberíamos estar muy cerca de poder firmar el acuerdo para la transferencia. Todavía no se firmó porque no es fácil acordar la transferencia de un sistema penitenciario. Esto es, que la ciudad se haga cargo no solo de los presos que hoy tiene el gobierno nacional -por ejemplo en Ezeiza o en Marcos Paz- y que los pasemos a administrar nosotros. Tenemos que discutir cuánta plata nos dan, cuánto cuesta eso…

– ¿Eso todavía no está definido?

- Estamos en ida y vuelta de posibles convenios. De hecho, contestamos a principios de semana la última propuesta de ellos con algunas correcciones. Estamos trabajando bien y debo decir que en el último tiempo se vienen llevando una cantidad de detenidos razonable, que nos permite administrar la situación mejor.

Lo importante, para que los vecinos sepan, es que nuestro gobierno reinició la construcción de la cárcel de Marcos Paz, que se suspendió en la gestión de Larreta, un error para mí, porque debería haberse terminado. Es cierto que él tenía un argumento, que es que el Gobierno nacional no le estaba pagando la Coparticipación. Esto lo discutí con él en su momento, yo la terminaría para dar vuelta toda la carga de la prueba y decirle “mirá, ya cumplí con todo, liberá la cárcel de Devoto”, que ese era el único acuerdo. Hoy es un acuerdo más profundo. La ciudad da un paso adelante, se hace cargo de su propio servicio penitenciario para no estar dependiendo de las voluntades políticas de otros.

La buena noticia es que en cuanto terminemos -que ya está en marcha- a fin de este año Marcos Paz, nos va a permitir descomprimir alcaidías y comisarías, pero además empezar a vaciar la cárcel de Devoto, ese lugar queda nuestro, porque como nos transfieren el sistema penitenciario, nos transfieren también Devoto. Eso va a ser un gran avance para el barrio, porque el barrio convive con una situación muy incómoda. Las ciudades no conviven bien con los lugares de detención, por todo el movimiento que ocurre afuera. Además, se deprime el barrio, se cae el barrio, no es bueno. Tenemos a Lamadrid enfrente, que necesita espacio, hace falta espacio público, algún desarrollo inmobiliario razonable para pagar esas inversiones. Pero, de acá a fin de año, va a haber un cambio muy relevante.

– Con el tema del patrullaje, porque uno de los argumentos que, por ejemplo, planteó Larreta, es que hay menos policías en la calle y que antes caminaban de a dos y ahora caminan de a uno, o que pusieron tótem para seguridad y que eso no sirve.

- Lo que veo es demasiado resentimiento en Horacio, lo veo como muy enojado. Creo que no procesó bien su resultado electoral y no sé por qué se la agarra con nosotros, en lugar de hacer un trabajo de análisis de qué es lo que le pasó a él. Dicho esto, los tótems sirven y mucho. Ya han salvado varias vidas y no reemplazan a un policía. Es como pensar que una cámara reemplaza un policía. Son capas tecnológicas que uno sigue agregando, que permiten respuestas inmediatas.

La otra vez, una nenita de tres años dejó de respirar frente al Planetario y la mamá tocó y a los 30 y pico de segundos llegó el primer cuatriciclo, las motos, el patrullero. Además el tótem tiene una ventaja -o el Punto Seguro- que no se necesita explica al 911 dónde estás, porque el 911 lo sabe automáticamente y despacha enseguida, en ese instante de los nervios. Hay que discar el 911 en una situación de tensión, frente a tocar un botón, saber que está mirando la cámara, que estás protegido. Entonces sirven, y mucho.

Policías tenemos más que antes, salvo por esto de tener 3000 en las comisarías. Volvemos a tener una nueva camada en junio de este año. Tengo las mismas aplicaciones que tenía Larreta, porque las aplicaciones, los sistemas, los tableros de control no son de Horacio, son del gobierno de la ciudad y lo seguimos teniendo, los administramos. Estamos con cumplimientos altos del 80 y pico por ciento de patrullaje, 80 y pico por ciento de recorrida a pie, pero en la campaña todo el mundo intenta criticar. No me van a venir a ponderar.

– El último tema de campaña, y después me quiero meter en los temas nacionales, es el tema de educación, porque también es uno de los reclamos que tienen los porteños y donde también a veces surgen que faltan vacantes.

- Eso no nos está pasando en los últimos años.

– ¿Ya no pasa eso?

- No.. El sistema de vacantes nuevo online funcionó muy bien. Fíjate que este año no hubo ruido. A veces pasa que una familia pide en tal escuela y no hay en tal escuela, pero se da una opción. Obviamente, puede pasar que no tenga justo la vacante en la escuela que se puede querer, pero le garantizamos el acceso a la educación a todos los chicos. Vamos aumentando la cantidad de escuelas jornada completa. Todas tienen inglés desde primer grado. Muchas son bilingües.

– Dicen que son pocas.

- Sí, son pocas. Uno no puede crecer de golpe, porque ni siquiera hay maestros para eso.

La educación y el anuncio de TUMO

Macri visitó las instalaciones del proyecto TUMO en Barracas

– ¿Hay un plan para eso?

- Hay un plan en varios sentidos. Hoy tenemos una plataforma, que es Buenos Aires Bilingüe, que es completamente gratuita, donde ya estuvieron más de 190.000 personas, donde puede estudiar cualquier persona interesada. Se hace un examen inicial y es como si fuera una plataforma de series, porque es asincrónica y virtual, con lo cual cuando se puede se ve el capítulo. Después se hace un test y se puede llegar a tener certificación internacional, que permite ingresar a una universidad afuera. Es para aprendas un poquito o para especializarse. Eso es gratuito. Somos la única ciudad en el mundo que tiene eso y seguimos ampliando la oferta de inglés. Pero un problema grave es la cantidad de profesores de inglés. No es fácil acceder a la cantidad de profesores de inglés que necesitamos. Y en educación está TUMO también.

– Lo anunció ayer. ¿De qué se trata TUMO?

– Avisamos que ya se pueden empezar a notar los chicos. Es la primera sede de tres TUMO. Es un sistema educativo no formal que arrancó en Armenia, que está en las grandes capitales del mundo, como París, Lisboa, en Los Ángeles abren en septiembre, así que somos la primera de América y vamos a ser la única capital ciudad en el mundo, salvo Ereván, que es donde surgió, que va a tener tres sedes. Una en Barracas, que es la que ya está terminada y arranca.

Se inaugura el 4 de julio y empiezan las clases del 7 de julio. Vamos a aprovechar las vacaciones de invierno para que los chicos empiecen, es a contra turno de la escuela y es gratuita y tiene capacidad para entre 6.000 y 7.000 chicos. Depende cuántos cursos se anote cada chico, porque hay hasta ocho talleres. Se pueden anotar en uno o en ocho, así que eso hay que ver cuántos toman, más o menos, de promedio. La única exigencia es que no falten.

– ¿Pero qué es concretamente TUMO?

- A contra turno de la escuela, se llega a un lugar donde se puede aprender Diseño y Modelación 3D, Programación, Robótica, Música, Diseño Web y Producción Audiovisual. Es el ecosistema tecnológico y artístico que atrae mucho a los jóvenes. Pero lo interesante de este sistema es que el 80% de los chicos que pasan por TUMO mejoran mucho su rendimiento en la escuela, porque empiezan a entender cuál es el sentido de estudiar.

¿Qué pasa ahí adentro? Cuando llegan, se pueden anotar en uno o dos o tres. Si interesa Programación y Robótica y Diseño 3D, otro elegirá más la línea dura otro la línea musical, otro elegirá producción de contenido audiovisual. Están a disposición máquinas de la marca de la manzanita, que inclusive en los talleres de música tienen teclado tipo piano conectado a la compu y hay talleres donde se puede aprender esa materia. Después, se sale a un lugar común donde se trabajan los saberes con un profesor que, en realidad, es un tutor y se trabaja sobre proyectos.

Cuatro o cinco chicos tiene hasta un estudio de audio con música, programación, tablero de control del estudio de audio. Es espectacular. Barracas es la primera. La segunda va a ser en el Parque de la Innovación y la tercera, en Chacarita. En Chacarita estamos en plena construcción de un polideportivo, Rodney, que era un viejo planteo pedido de la comunidad y al lado TUMO.

– Está Silvia Lospennato que encabeza la lista del PRO ¿Por qué hay que votarla a ella y qué diferencia hay con todo el resto? Porque son 16 los otros candidatos.

- Antes de hablar de ella, diría que en la ciudad, mejor el PRO. Para mí, hay una frase de “El Eternauta” -todos repetimos frases de “El Eternauta”- pero lo viejo funciona, le digo porque…

– A ver.

- Adorni nos dijo que éramos el Nokia 1000 no sé qué. A veces lo viejo, si además lo hemos ido mejorando, seguimos aprendiendo, funciona. Nosotros somos un equipo que ha sido probado en situaciones muy complejas y hemos resuelto situaciones bien complejas de gestión.

Además, tenemos grandes planes de movilidad. La ciudad tiene que dar un gran salto en cómo nos movemos. Eso es un gran problema en la Ciudad de Buenos Aires. La línea F, los Trambuses, la línea eléctrica que ya está funcionando. La primera línea de buses eléctricos que tiene la ciudad de Buenos Aires se inauguró hace pocos días, une Plaza San Martín o Retiro con Parque Lezama y después seguiré hasta La Boca y recorre el centro histórico, al que le habíamos sacado el transporte porque los bondis grandes lo destruían. Llegamos con nueva tecnología que no contamina, no hace ruido, no vibra y es perfecto para eso, como las grandes capitales del mundo, que lo tienen en los centros históricos.

Estamos muy comprometidos con esta ciudad, porque somos un equipo probado, porque necesito los legisladores para las leyes que mencioné y porque creo que tenemos la mejor candidata, pero además, particularmente, la única que tiene una vocación de ir a laburar de legisladora en serio.

– ¿Y los otros no?

- Todos los demás no, dicen “yo quiero ser jefe de gobierno”. Pero esa elección es dentro de dos años, ahora es ser legislador. No escucho proyectos de ley. Se puede decir que la ciudad está más sucia… bueno.

Diferencias con los libertarios

Jorge Macri y Javier Milei, en el acto por Malvinas

– Manuel Adorni dice que hay que meter motosierra en la ciudad porque hay mucho gasto político.

- Está muy bien, Esa es su visión. Yo tengo miedo que la motosierra se lleve puesta al SAME o a la educación pública, porque dice…

- Se enojó mucho con eso y dice que están haciendo la campaña del miedo de Sergio Massa.

- No es campaña del miedo. Si ellos dicen que la ciudad tiene que reducir a un cuarto el gasto, primero porque usan datos equivocados, porque dicen que Madrid gasta un cuarto de lo que gasta la ciudad de Buenos Aires. Pero Madrid tiene dos niveles de gobierno: Ayuntamiento y la Región, que se hace cargo de educación, salud. Cuando se suma todo, nosotros gastamos 10 mil millones de dólares, ellos gastan 40.000, con lo cual primer dato es al revés, nosotros gastamos un cuarto de ellos, pero con lo cual miente que algo queda. Es habitual en ellos, los errores…

– ¿Cómo?

- Claro. Miente, que algo queda. Dan datos falsos. Patricia dio un dato falso. Es mentira lo que ella dijo. No gastamos cuatro veces más. Entonces mi repregunta, casi con sarcasmo, fue ¿para bajar a un cuarto el gasto, tenemos que sacar salud, educación, qué? Porque no hay manera. Pensá que el 21% es salud, el 20% es educación, el 16% es seguridad, tenés 15% de inversión. ¿Cómo se hace?

– Usted cuando llegó hizo un recorte que, dicen las estadísticas, más de 12.000 puestos políticos.

- 12.800 puestos políticos. Créeme que si encuentro, los voy a seguir sacando. Pero en ningún caso esa motosierra, es bisturí, es con cuidado. Donde veo que algo sobra, lo saco, porque eso es lo que nos permitió, habiendo caído 11% la recaudación, nos aumentó 20% la demanda en la salud pública, y aguantamos.

– Uno de los reclamos que tiene la ciudad es sobre el tema de la deuda, por lo que le recortaron durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Eso como está, porque hay como 5 mil millones de dólares de deuda?

- Casi 6000 de deuda acumulada. Pero el flujo, en función de la cautelar que dio la Corte, desde junio del año pasado, el Gobierno cumple. Se cumple, nos sentamos con Toto Caputo y aceptamos un método de pago que no era diario, pero no importa, funciona bien. Estamos bien, pero queda una deuda acumulada descomunal. Pensemos que el Gobierno no anota esa deuda en ningún lado. Si tuviera que anotar esa deuda, el déficit que recibió fue más alto, porque a todo el muerto que le dejó Sergio Massa y compañía, hay que agregarle estos 6000 palos. Pero bueno, yo no los escuché manifestarse respecto de la voluntad de pagar esa deuda. Dijeron “bueno, falta que la Corte se expida”. Falta que la Corte se expida, pero quiero saber, cuándo la Corte se expida ¿se paga o no se paga?

Críticas a Rodríguez Larreta

Otros tiempos. Larreta y Jorge y Mauricio Macri

– La otra pregunta ya vinculada a la política nacional, es la pregunta que les hacen todos y que viene respondiendo casi como una especie de mantra. ¿Qué se juega el PRO el próximo domingo? Pero quiero ir un paso más, ¿qué pasa si el kirchnerismo gana, como indican algunas encuestas?

- Evidentemente, esta división extrema dentro de nuestro espacio… Pensá que a mí me toca la tormenta perfecta. Tengo que pelearme con los dos ex candidatos a presidente de nuestro espacio. Nunca. Es como un montón. Llevo 17 meses de gestión y Patricia se fue a los libertarios. Horacio se fue a no sé a dónde, juega a una confusión porque no es más del PRO, pero no dice qué es. Y entonces todo eso…

– Más el gobierno nacional.

- Patricia, ella fue honesta y dijo “Me voy a los libertarios” y está bien.

– ¿Larreta no?

- No. Larreta juega a la confusión. No dijo “me voy del PRO, no creo más”. Dice “Bueno, yo soy, pero no soy..”.

– Él dijo que cometió un grave error al haberlo traído del conurbano. Lo dijo acá.

- Sí, bueno, está bien. Es bueno que reconozca sus errores. Como también cuando dijo que los últimos dos años de gestión se distrajo en la ciudad.

– ¿Eso lo vio usted?

- Por supuesto, lo reconoció él, además. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Hay un riesgo de que gane Santoro? Sí, pero estoy convencido de que va a ganar Silvia Lospennato. Estoy convencido de que podemos ganar la elección, depende de que la gente vaya a votar y que piense en quién cuida mejor esta ciudad, no quién combate mejor la inflación. La inflación es una discusión de octubre. No hay nada que nosotros vayamos a discutir en esta elección que tenga que ver ni con la inflación ni con el rumbo económico, todo eso está garantizado. Además, el PRO ha sido muy responsable a la hora de acompañar al Gobierno cuando lo necesitó.

Si logramos recuperar esa conciencia de que es ahora, de que este es el mejor equipo, de que hay que cuidar lo hecho, que hay mucho para proteger, que este es el mejor equipo, creo que Silvia puede ganar, claramente. Pero puede pasar que no ganemos y gane otro. En cualquier caso, puedo decir cómo vivo esta elección. Para mí, esta elección no es una línea de llegada, es un nuevo punto de partida, porque se empieza a clarificar quién está en dónde.

Mi tarea es gobernar dos años y medio más y hacerlo lo mejor posible con las mejores herramientas. Por eso no quiero que la Legislatura se transforme en un campo de batalla de egos y de proyectos a jefe de Gobierno que traben todo. Por eso necesito legisladores, porque la gente se merece que las cosas funcionen.

Entre el kirchnerismo y los libertarios

Adorni y los hermanos Milei en el cierre de campaña

– Si gana el kirchnerismo, se da por descontado. Pero si gana La Libertad Avanza, ¿cree que va a trabar la gestión?

- No lo sé. No lo sé, todo está por verse. No ha sido fácil la relación con La Libertad Avanza en la ciudad.

– A ver.

- No ha sido fácil. Algunas cosas nos acompañaron, otras no. Tengo la actitud siempre de ir a buscar acuerdos, porque la gente a mí me paga para que encuentre soluciones, no para que me queje de los otros. Y este es un laburo difícil y lo elegí solito, así que no me quejo. Pero hacen falta dos para el tango.

– ¿Y a veces falta el otro?

- A veces falta el otro.

– Entrando ya en el final del reportaje, quiero preguntarle sobre Javier Milei. Lo acusa y lo apunta personalmente como responsable de esta pelea de La Libertad Avanza con el PRO.

- No quiero nacionalizar estos últimos días de campaña. Lo respeto al presidente. Creo que ha hecho un trabajo valiente, enfrentando desafíos muy importantes. No coincido en todo con él, pero creo que su esfuerzo es valioso y la gente lo acompaña, con mucho esfuerzo también y hay que darle crédito a la gente que aguanta, aguanta en situaciones muy complejas. Por eso decía hoy lo de los jubilados, a quienes vamos a darle una asistencia a más de 200.000 jubilados en los próximos meses para que no se vean en la disyuntiva de alimento o medicamento, porque no todos tienen la misma cobertura que tenían antes.

Entonces, lo respeto. Él tiene que gobernar. A mí no me ofende que La Libertad Avanza haya querido competir en la ciudad. Fue una decisión de ellos, no fue nuestra. Mauricio hizo todos los intentos para tratar de buscar un acuerdo, pero no me ofende, porque nosotros también un día fuimos un espacio político joven y nos pusimos a competir. Eso no está mal.

Ahora, en ninguna otra provincia hubo acuerdo con el PRO tampoco. No es un problema conmigo en la ciudad. No pasó en Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro los invitó a formar parte de una elección que ocurrió antes de la nuestra y tampoco quisieron. ¿Y está mal? No. Ellos tienen todo el derecho a querer consolidar su fuerza política en cada lugar. Y eso a mí no me ofende.

– Lo que se plantea desde la Casa Rosada es que hay que ganarle al PRO para desplazar al PRO de ese electorado que es el que compite con La Libertad Avanza.

- Es razonable. Una porción del electorado probablemente lo compartamos, compitamos por él, pero es una elección intermedia. Le quito un poco de dramatismo a las elecciones intermedias.

– Es una de las pocas voces que habla así, porque algunos están planteando que es un poco el fin del mundo.

- Revisemos un poco la historia. No hay ninguna elección más importante que la de la provincia de Buenos Aires. Se dice que es la madre de las batallas. Del 2009 para acá, revisemos todos los ganadores de las intermedias. Francisco De Narváez, Sergio Massa, Esteban Bullrich, Diego Santilli. ¿Alguno de ellos después fue gobernador o presidente?

– ¿Y qué quiere decir eso?

- Que son elecciones intermedias.

– No se juega mucho.

- Se juega mucho, pero no son definitorias de lo que va a pasar dentro de dos años y medio. Además, la gente vota una cosa, a veces para legislador y otra cosa para el Ejecutivo. Subestimar al elector, que también es lo que hace Horacio, cuando dice “mi error fue traerlo”. Hay algo que él se olvida, que él me puede haber traído como ministro, pero después gané la PASO y gané la general, me votó la gente. Me parece que esa frase de parte de Horacio es una falta de respeto al voto de la gente. Esto no es una monarquía. ¿Qué, vino el rey Horacio y le puso la coronita al rey Jorge? No, la gente me eligió. No es que él cometió un error. Si él cree que la gente votó mal. Bueno, que se lo diga a la gente.

– La del final. ¿El 19 de mayo qué pasa?

- Voy a seguir laburando tempranito, como todos los días.

Milei recibió en Casa Rosada a Jorge Macri para firmar el traspaso de colectivos portada

– Hablo de la política, no hablo de usted.

- Y voy a seguir laburando. Y la política se ordena, para mí, desde la gestión. No hay nada más lindo que poder gestionar. El gran ordenador es la gestión.

– ¿Le pediría a Milei un cafecito para dejar atrás todo esta tensión? ¿Usted le pediría eso?

- Si él me invita a un café, yo nunca, jamás diría que no. Pero es al revés, yo estoy a disposición de diálogo siempre y lo he hecho con cualquier presidente. Hay algo que tengo muy claro. A mí me encanta que me voten, respeto y valoro mucho haber sido elegido, por lo tanto, respeto y valoro mucho a los que fueron elegidos. No hay voto bueno y voto malo. Respeto a todos los que tienen el poder porque la gente se los dio. Esta cosa de querer hacer un juego donde los que me votaron a mí son inteligentes y los otros son tontos. No, momento.

Más allá de que además compartimos mucho electorado, soy muy respetuoso del rango y del rol que tiene el presidente. Y por supuesto, iría a un café, pero no en carácter de un tema de amistad, sino que tengo una responsabilidad, que es cuidar la Ciudad de Buenos Aires, donde además ingresan todos los días trees millones de personas del Conurbano, donde se produce 1 de cada 5 pesos del país, el 20% del PBI ocurre acá. Lo mejor que le puede pasar esta ciudad es que podamos trabajar y tirar para el mismo lado, porque si a la ciudad le va bien, a la Argentina le va a ir bien. Y si a la Argentina le va bien a la ciudad le va a ir todavía mejor. 1 de cada 5 pesos se producen acá, en este puntito chiquitito. Entonces sería buenísimo que podamos tirar para el mismo lado.

