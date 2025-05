Vidal criticó a Bullrich y Larreta: “Si te vas del partido después de una derrota, la responsabilidad es tuya”

La jefa de campaña del PRO aseguró que “si te vas del partido después de una derrota, la responsabilidad es tuya” (Video: Gelatina)

María Eugenia Vidal, la diputada nacional y jefa de campaña del PRO, apuntó contra Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por sus decisiones políticas tras las elecciones presidenciales de 2023 y de cara a los comicios porteños. “Si vos te vas después de una derrota y dejás de ser parte, me parece que la responsabilidad no es del lugar donde fuiste, sino que es tuya“, analizó y sumó: ”Yo no cambio de partido y mi partido no cambió”.

A menos de una semana para las elecciones legislativas en CABA y pocas horas para la veda electoral, Vidal habló de la renovación y el futuro político de su partido. “Estoy muy contenta con la candidata que elegimos, que es como una segunda generación del PRO. Yo desde el 2019 que trabajo fuertemente para que el espacio se renueve y para que nuevas caras se vean. Y creo que Silvia (Lospennato) se merecía que los porteños la conozcan y conozcan sus ideas”, comenzó en un diálogo con Pedro Rosemblat en el programa de streaming Gelatina.

Mauricio Macri y Silvia Lospennato, de campaña

Durante la entrevista, el conductor del programa Industria Nacional le consultó sobre la división que sufrió el PRO este último tiempo. “El triunfo de Milei creo que fue un poco un parteaguas y generó una discusión interna alrededor de los partidos sobre que había cosas que ya estaban agotadas”, aseguró Vidal.

“Todos los cambios tecnológicos cuestionan el statu quo y los sistemas que a lo mejor antes pensábamos que funcionaban ya no funcionan más. Eso genera discusiones y genera debates sobre dónde pararse, qué ideas defender, qué hacer. Estamos viendo un poco eso”, explicó sobre la influencia de las redes y las nuevas formas de hacer política.

El próximo domingo 18 de mayo, 17 listas competirán por las 30 bancas de la Legislatura porteña, que representan la mitad de la cámara. Entre los candidatos que se presentan, se encuentra Horacio Rodríguez Larreta, quien abandonó el partido de Mauricio Macri tras las elecciones presidenciales de 2023, donde compitió con Patricia Bullrich en las PASO. Actualmente, ninguno de estos está en las filas amarillas.

“Digámoslo con todas las letras. Ni Patricia ni Horacio están más en el PRO. Se fueron. No están distanciados, no son más PRO. Patricia se afilió a otro partido, a La Libertad Avanza. Y Horacio se presenta por otro espacio. Entonces, ahora que faltan pocos días, está bueno saber dónde están y qué eligió cada uno”, remarcó Vidal.

Vidal apuntó contra Larreta y Bullrich por sus decisiones políticas (Foto: Nicolás Stulberg)

“Si esto se hubiera producido después de un triunfo electoral, el partido tendría que hacer una autocrítica. Ahora, después de una derrota, yo estoy siempre en el mismo lugar. Hace 20 años que hago política. Empecé en el PRO y sigo en el PRO. No vine a hacer política solo para ganar elecciones. Vine a hacer política para defender las cosas en las que creo y para defender mis convicciones. Y mi partido no cambia. Yo no cambio de partido y mi partido no cambió”, dijo en una clara crítica a Bullrich y Larreta.

Y continuó: “Entonces, si vos te vas después de una derrota y dejás de ser parte, y mucho más si te vas al partido que gana, me parece que la responsabilidad no es del lugar de donde te fuiste, sino que es tuya”.

Patricia Bullrich se afilió a La Libertad Avanza en un acto con Karina Milei (Foto: Jaime Olivos)

“Nosotros planteamos desde el primer día que por primera vez el kirchnerismo, con los mismos votos que siempre tuvo, puede ganar la Ciudad de Buenos Aires. No lo escondemos, no le mentimos a los porteños. Está claro que por ir divididos, por la decisión de Horacio, se termina favoreciendo a un triunfo del kirchnerismo”, proyectó de cara a las elecciones del domingo.

Sobre su relación con Bullrich y Larreta, Vidal explicó: “Con Patricia no hablé. La verdad, nunca tuve una gran relación. Con Horacio, sí, es mi amigo y no va a cambiar mi afecto personal, pero estoy profundamente decepcionada de su decisión política. Lo sabe. Se lo dije antes de que se presente. Le di todas las razones por las que yo creía que no tenía que irse del PRO”.

“Además, me duele enormemente que haya hecho una campaña abiertamente en contra del PRO, sin decir una palabra del kirchnerismo. Cuando compartimos ideas en contra del kirchnerismo durante 20 años”, continuó.

Vidal se mostró decepcionada con Larreta por su campaña en contra del PRO

“No se discute si la Ciudad va a tener o no tener olor a pis, porque un legislador no te limpia la plaza, ni te limpia la vereda. En todo caso, discute leyes. Y ahí, en ese punto, no tengo duda que si yo tuviera que hacer una entrevista laboral, la más capacitada, la que más sabe, la más seria para el cargo, es Silvia Lospennato“, concluyó la diputada.