“La gente está apoyando a una fuerza que está transformando al país”: la primera reacción del Gobierno nacional tras las elecciones del domingo

"La gente está apoyando a una fuerza que está transformando al país", aseguró la ministra de Seguridad

Pasó un domingo importante para el Gobierno por la jornada electoral que tuvo como protagonistas a las provincias de Salta, San Luis, Jujuy y Chaco. Apenas se confirmaron los primeros resultados, Patricia Bullrich se mostró muy conforme el apoyo que recibió La Libertad Avanza en los diferentes distritos. La ministra de Seguridad destacó que “ganó el Gobierno, ganó Milei" y aseguró que “en provincias muy ligadas a modelos feudales, gana y crece La Libertad Avanza“.

“Estamos muy contentos con los resultados de este fin de semana”, comenzó Bullrich en diálogo con TN. Además, recordó que este apoyo se suma al recibido en los comicios de Santa Fe: “Tomando la primera elección que se ganó Rosario con una mayoría muy importante”.

“Ganó el Gobierno, ganó Milei. Ganaron los candidatos que llevó La Libertad Avanza”, afirmó la ministra de Seguridad, que recientemente formalizó su ingreso al partido libertario en un acto que encabezó Karina Milei.

Patricia Bullrich formalizó su ingreso a La Libertad Avanza en un acto que encabezó la titular del partido, Karina Milei (Jaime Olivos)

“En la ciudad de Salta, que en términos de cantidad de votos es la más relevante, somos la fuerza que más votos sacó”, añadió.

La alianza que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz obtuvo un triunfo amplio a nivel provincial, aunque La Libertad Avanza se quedó con la mayoría de los votos en el distrito capital, tanto para senadores como para diputados.

Por otro lado, en Chaco, el oficialismo del gobernado Leandro Zdero consiguió el triunfo, donde compitió dentro de una alianza con La Libertad Avanza. “Un armado electoral que fue muy criticado y que Karina Milei llevó adelante”, explicó Bullrich, dándole mérito a la titular del partido.

“En Salta una elección magnífica, ganando la Capital. En Jujuy todavía no están los resultados, pero está muy pareja. Por 10 o 12 puntos estamos ganando en Chaco, un triunfo muy importante. En la provincia de San Luis no hay una lista, pero ganó Claudio Poggi, que representa un cambio y no Rodríguez Saá”, continuó.

“Perdió Capitanich, perdió Rodríguez Saá, perdió el kirchnerismo en Salta y en Jujuy tiende a desaparecer. En provincias muy ligadas a estos modelos feudales gana y crece La Libertad Avanza, y aquellos gobiernos que representan un cambio. Desde nuestra perspectiva, es un avance político”, afirmó Bullrich.

Y agregó: “Elecciones chicas se terminaron convirtiendo en elecciones sobre si se apoya o no al Gobierno. Se basa en eso, no en que va a definir la legislatura de cada provincia”.

“Es un domingo importante, de un avance político muy fuerte. Karina ha sido criticada muchas veces, pero ha hecho un acuerdo fundamental con Leandro Zdero en Chaco. También logró ganar la capital de Salta. En Jujuy no sé cómo va, pero hicimos una enorme elección. Y felicitarlo a Claudio Poggi en San Luis. Demuestra que la gente está apoyando a una fuerza que está transformando al país. Y traslada a que haya transformaciones. El domingo que viene va a ir por la misma línea la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó.

Patricia Bullrich se mostró optimista de cara a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires (Jaime Olivos)

Más frases de Patricia Bullrich

“En términos de votos, hay un triunfo porque se sacó más votos. El dato es que el kirchnerismo está tercero cómodo en todos los lugares”.

“Yo no creo (que pueda ganar el kirchnerismo en la Ciudad). En los últimos años, las encuestas han sido como un afiche electoral”.

“Nosotros hubiéramos querido votar en octubre, porque votar solo legisladores no tiene mucho sentido. Pero dio lugar a empezar a poner blanco sobre negro, qué pasó con la Ciudad. Ya el segundo Gobierno de Larreta fue uno puesto a una elección. El Estado creció de manera brutal como aparato para bancar una campaña. El dinero de la Ciudad para generar esa campaña nacional, que Larreta perdió conmigo. Yo le gané en la capital, donde él gobernaba”.

“Haber separado estas elecciones no se entiende, pero se empieza a discutir como son los impuestos, como son las habilitaciones, qué cosas se modificaron y qué cosas se agrandaron en vez de achicarse. Como se usan los pesos de los porteños. En la Ciudad de Buenos Aires el proceso fue inverso a lo que hizo el Gobierno nacional”.