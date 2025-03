María Eugenia Vidal volvió a apuntar contra Karina Milei tras el cierre de listas en CABA: “Debería pensar en los porteños”

María Eugenia Vidal, diputada nacional y jefa de campaña del PRO

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal profundizó hoy sus críticas hacia Karina Milei, en el inicio de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires luego del cierre de listas de candidatos para las elecciones legislativas del 18 de mayo.

“Yo creo que La Libertad Avanza, y en particular Karina Milei, que es su presidenta del partido y armadora, debería haber priorizado a los porteños, como nosotros priorizamos a los argentinos en nuestras decisiones en el Congreso”, lanzó, tras la falta de acuerdo para una alianza electoral.

En su nuevo rol como jefa de campaña del PRO, la exgobernadora bonaerense cuestionó el rumbo del oficialismo nacional y fue especialmente crítica con la secretaria general de la Presidencia, a quien le reclamó que anteponga el interés de los ciudadanos frente a las disputas políticas. “No se trata de acuerdos entre partidos, se trata de qué es lo mejor para los vecinos”, remarcó Vidal.

A su juicio, el oficialismo confundió el eje de la disputa electoral: “No se trata de un capricho partidario. El PRO viene mejorando la ciudad de manera concreta desde hace muchos años”, declaró en una entrevista con Radio Rivadavia.

Vidal insistió en que no hay lógica detrás de la negativa de La Libertad Avanza a confluir con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. “Lo que nos preocupa es que no hay un apoyo a lo mejor para los porteños. No que no haya un apoyo al PRO. Los vecinos no quieren volver al pasado, no quieren volver al kirchnerismo. Eso es lo que está en juego”, aseguró.

Y agregó: “La ciudad no puede quedar como un campo de batalla electoral. Hay que pensar en la gente, no en la política. Cuando ponemos a la política en el centro, no hay nada más de casta que eso”, disparó, retomando el concepto que el propio Presidente utiliza frecuentemente.

Karina Milei, Manuel Adorni y María del Pilar Ramírez

También se refirió a las críticas lanzadas desde la Casa Rosada, desde donde recriminaron que “el PRO está haciendo kirchnerismo en la Ciudad”. Vidal fue tajante al respecto: “Me parece increíble una frase como esa. No sé a qué se refieren. Discutamos sobre cosas concretas”, pidió, a la vez que defendió con cifras la gestión de Jorge Macri: “Este año la ciudad va a cumplir el cuarto año con superávit fiscal. Ya devolvió impuestos, bajó un 10% el gasto en burocracia, bajó sellos, ingresos brutos y eximió del ABL a 80.000 jubilados”.

Con tono desafiante, Vidal cerró la discusión: “Nosotros no vamos a cambiar nuestro foco. El PRO sigue siendo el cambio en la Ciudad. Votar PRO en esta elección es proteger la Ciudad”, postuló de cara a los comicios del 18 de mayo, donde se renovará la mitad de las bancas de la Legislatura porteña.

Además de endurecer su postura frente a los libertarios, la diputada también acusó al kirchnerismo de representar un riesgo real para los porteños: “La Ciudad siempre fue un lugar protegido del autoritarismo. Cualquier porteño sabe que del otro lado de la General Paz está más inseguro, no tiene obras, la escuela pública no ofrece lo que prometen”, dijo.

También reivindicó el liderazgo del expresidente Mauricio Macri —quien días antes había manifestado argumentos similares— y ponderó los nombres que integran la lista de candidatos para la Legislatura porteña.

“Yo quiero diputadas como Silvia Lospennato, no diputadas que se tiran agua en la cara entre sí”, dijo en referencia a uno de los escándalos que protagonizaron varias legisladoras de La Libertad Avanza, durante la última sesión en el Congreso nacional.

La diputada Silvia Lospennato encabeza la lista de candidatos a legisladores del PRO

Al respecto, agregó: “Quiero diputadas como ella, que lideran Ficha Limpia. Quiero legisladores como Hernán Lombardi, que conoce la Ciudad desde su experiencia como ministro de Cultura y ahora en Desarrollo Económico”.

La exgobernadora se detuvo también en Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción y actual vocera de Jorge Macri, a quien destacó como una figura clave en la lucha contra la impunidad: “Laura ha dedicado su vida a la lucha contra la corrupción. Es una de las personas que más sabe de anticorrupción en la Argentina”.

La idea de renovación también estuvo presente en su discurso, cuando explicó por qué decidió no ser candidata en esta elección. “La sociedad nos dio un mensaje claro en 2023: cambien. Porque con lo que son hoy no alcanza. Cambien también ustedes, cambien sus dirigentes”, sostuvo. Para Vidal, el recambio generacional es una necesidad: “El PRO tiene que dejar crecer a las nuevas generaciones. No podemos ser siempre los mismos”.

En ese sentido, mencionó a Rocío Figueroa, una joven integrante de la Juventud PRO, como ejemplo de ese recambio. “Ya la van a ir conociendo en campaña, creo que vale la pena que le presten atención”, señaló.