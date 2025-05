Los candidatos esperan una baja participación en CABA y crecen las especulaciones: la apuesta al núcleo duro

Las autoridades nacionales esperan poca participación en las elecciones, como ocurrió en los comicios del interior (REUTERS/Cristina Sille)

Luego de los resultados en Salta, Chaco y Jujuy, el oficialismo nacional se prepara para enfrentar uno de los desafíos políticos más importante del año cuando vaya a las urnas en la ciudad de Buenos Aires, donde se espera una baja participación del electorado, como ocurrió en las provincias del interior.

Si bien La Libertad Avanza tuvo variados desempeños en cada uno de esos distritos, una constante en todos los lugares fue la poca asistencia de la ciudadanía a los comicios.

En las legislativas chaqueñas, por ejemplo, según los datos del Tribunal Electoral local, se acercaron hasta las mesas unas 527.223 personas, lo que representa tan solo el 52,1% del padrón total que estaba habilitado.

Algo similar ocurrió en Salta, donde concurrieron a la votación 641.922 de los 1.092.561 de ciudadanos inscriptos, mientras que en Jujuy la cifra fue apenas mayor y llegó al 63 por ciento.

Otro territorio que tuvo una participación media fue San Luis, donde LLA no compitió con una lista oficial, como sí lo hizo semanas atrás para las constituyentes de Santa Fe, donde fue a votar apenas la mitad del electorado.

En el interior hubo muy baja participación

En la ciudad de Buenos Aires, las opiniones sobre qué podría pasar en este sentido están divididas y mientras algunos sectores consideran que habrá poco ausentismo, otros lo dan como un hecho, aunque en ninguno de los casos genera preocupación. En lo que sí hay coincidencia es en que a todos les perjudica por igual y, por ende, lo que hará la diferencia es el núcleo duro de cada espacio.

“Sí, quizás pase algo parecido que en el interior, sé que hay muchos indecisos también. Pero no es algo que nos vaya a perjudicar eh”, sostuvo una fuente cercana al candidato del oficialismo, Manuel Adorni.

El vocero presidencial tiene previsto encabezar este mismo miércoles su cierre de campaña junto a Javier Milei en Parque Mitre y, el domingo, esperar los resultados en el búnker que se va a instalar en el Hotel Libertador.

Además de las recorridas que hizo junto al mandatario nacional por diferentes barrios porteños, el funcionario tuvo una activa presencia en las redes sociales, una herramienta a la que LLA le presta mucha atención.

Según un trabajo realizado por la consultora Enter Comunicación, durante los primeros 20 días de abril Adorni publicó un total de 78 contenidos en distintas plataformas, como X e Instagram, logrando 19 millones de visualizaciones y más de 1,5 millones de interacciones, superando ampliamente a sus rivales en este campo.

Adorni es el candidato de la Casa Rosada

Por el lado de Leandro Santoro, en tanto, no creen que vaya a haber baja participación en las elecciones porteñas: “Acá la gente vota siempre”, remarcaron fuentes de su entorno.

El candidato de Es Ahora Buenos Aires, espacio que agrupa a una parte del peronismo y a otras agrupaciones, ya tiene definido hacer el cierre de campaña a las 18:00 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA.

En cuanto al PRO, Silvia Lospennato hará su última aparición pública antes de la veda el jueves a las 19:00 en el Club 17 de Agosto, ubicado en Avenida Albarellos al 2935, en Villa Pueyrredón.

La aspirante a la Legislatura estará acompañada por los principales referentes de su partido, incluido el ex presidente Mauricio Macri, y tampoco se muestra preocupada por la eventual baja participación del electorado.

“Sí, seguramente pase eso. Pero entendemos que afecta a todos por igual, ya que los que están arriba (en las encuestas) tienen sus núcleos duros respectivos”, explicó una persona cercana a la actual diputada nacional.

Lospennato compite en la boleta del PRO

En lo que respecta a Ramiro Marra, entre el miércoles y el jueves el legislador, que busca renovar su banca, tiene previsto recorrer un total de 48 barrios porteños, donde presentará una propuesta distinta en cada uno de ellos.

En lo que respecta al ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, hoy distanciado del PRO y liderando un frente propio con el que espera volver a Uspallata en 2027, tampoco considera que un problema que la gente no vaya a votar el domingo: “Para nosotros no habrá cambios relevantes en ninguna de las dos direcciones (tanto si hay ausentismo como si no)”.

Lo mismo piensa Lula Levy, la joven estudiante que encabeza la boleta de Evolución -espacio que tiene como referente a Martín Lousteau- y que va a cerrar la campaña el miércoles a las 19:00 en el Teatro Vórterix.