Larreta endurece el tono y apela al miedo a la “conurbanización” de CABA en la recta final de la campaña

Horacio Rodríguez Larreta, candidato a legislador porteño

La campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires entrará este lunes en la recta final y en el búnker de Horacio Rodríguez Larreta aseguran que no cambiarán en nada su estrategia. El ex jefe de Gobierno seguirá durante los días previos a la veda con las caminatas (dicen que promedia 13 mil pasos por día) para charlar con los porteños sobre sus problemas cotidianos y cuestionar la gestión de Jorge Macri.

Desde el inicio de la carrera electoral el larretismo apostó por el contacto directo con los vecinos, pocas apariciones en medios de comunicación y un discurso estrictamente enfocado en lo local. La idea era mostrar su mejor perfil, el de gestor, lo más lejos posible de las fotos con otros políticos y la imagen de candidato presidencial.

Seguirán por esa línea porque consideran que han tenido éxito a la hora de poner en palabras una sensación que estaba latente, pero no había sido sintetizada. El eslogan del olor a pis fue la mejor expresión de esta búsqueda. “Horacio sintonizó con un sentimiento que estaba en la gente común, pero no se decía tanto, todo el mundo iba percibiendo de manera individual que la gestión no iban bien. Horacio lo puso en términos colectivos y la gente se sintió representada con esa crítica, a la que después se subieron todos. Tuvo el acierto de decirlo antes que los demás”, explicaron cerca del líder del Movimiento al Desarrollo (MAD).

El ex jefe de Gobierno en un encuentro con vecinos

Las críticas por la suciedad en las calles, la falta de obras de infraestructura y la inseguridad forman parte de una misma narrativa que propone una suerte de añoranza de los “años dorados” de la gestión amarilla, con Rodríguez Larreta como su principal referente.

Por otro lado, aseguran que hubo un recrudecimiento del tono general de la campaña y del discurso del PRO en particular. El escrache que sufrió el candidato durante una recorrida por el Barrio 31 generó mucho malestar en las filas larretista, que definieron la situación lisa y llanamente como una “emboscada” organizada por el PRO.

"La Ciudad no es el conurbano", uno de los ejes de campaña de Larreta

“Claramente fue ‘aparateado’. Horacio había estado antes de ese episodio en una reunión con vecinos lo más bien. Y en la recorrida final pasó lo que todos vieron”, recordaron.

No obstante, las duras críticas de Mauricio Macri, Silvia Lospennato, Laura Alonso, Hernán Lombardi y hasta María Eugenia Vidal también alimentan escenarios alentadores porque en el comienzo de la campaña estos mismos referentes habían intentado invisibilizarlo. “¿Por qué salieron de repente todos en fila a pegarle a Horacio? ¿Por qué discutís con el que teóricamente va cuarto en lugar de apuntar a salir primero? Tenemos la sensación de que al PRO no le está yendo tan bien como esperaba”, analizaron en el comando de campaña larretista.

El posteo de Larreta haciendo foco en la inseguridad

Por más que lo niegan, tanto Rodríguez Larreta como sus compañeros de boleta Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario también elevaron el tono de las críticas, apuntaron personalmente contra Jorge Macri y empezaron a avivar el miedo a la “conurbanización” de la capital. “Fue un error haberlo traído del Conurbano”, aseguró el ex alcalde a Infobae la semana pasada.

“No es peyorativo ni es algo contra la gente del conurbano. Es una descripción de la gestión y de algunas prácticas: que te hagan escraches, poner un palo azul con luces en vez de un policía, que cuando ponemos un cartel de Horacio salgan corriendo a destruirlo. Se parece más a una campaña del conurbano que de CABA. El porteño siempre tuvo la vara más alta”, resumieron.

El candidato polarizó directamente contra Jorge Macri, su sucesor

A pocos días de las elecciones legislativas, el proyecto larretista sueña con llegar a los dos dígitos. Con ese resultado, el ex alcalde podrá ingresar a la Legislatura porteña junto con Tagliaferri y Ferrario. Y desde allí emprenderá un nuevo camino a la sede de gobierno de Uspallata.

Así lo anunció él mismo en el debate de candidatos. Fue una forma de dejar en claro que su proyecto tiene un plan a largo plazo y descartar cualquier especulación con aspiraciones nacionales. “Nunca entramos en discusiones nacionales, le hablamos al vecino de sus problemas y no nos enganchamos en las discusiones de la política”, sintetizaron.