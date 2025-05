Alejandro Kim: “Hoy está vacante la autoridad en la Ciudad y Macri no se ocupa de los temas que nos duelen”

El candidato a legislador de Principios y Valores cuestionó la falta de autoridad en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires

Hijo de coreanos, de rasgos orientales y con título de abogado, Alejandro Kim parece ser el prototipo de porteño que vive en Flores, un barrio popular y tradicional de la Ciudad de Buenos Aires. Es un argentino con fisonomía de coreano. Es el candidato a legislador porteño de Principios y Valores, la fuerza política que conduce el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

En diálogo con Infobae, a una semana de la elección, Kim hizo hincapié en discutir cómo generar puestos de trabajo y en la necesidad de ampliar las líneas de subte actuales, como prioridad antes de construir una nueva, como impulsa el gobierno porteño. Entre respuesta y respuesta tomaba algún mate amargo. Necesita de la fuerza de la yerba en este tramo final de la campaña.

El dirgente porteño cuestionó con dureza a Leandro Santoro y Manuel Adorni, dos de sus contrincantes en los comicios y advirtió que, a partir del próximo domingo, intentarán comenzar con una “revolución peronista” para construir un proyecto nacional, rumbo al 2027.

-Ingresamos en la recta final antes de la elección porteña. ¿Cómo cree en este último tramo de la carrera electoral?

-Nuestra propuesta viene bien. Nosotros arrancamos mucho antes. Al ser un espacio más nuevo, más chico, venimos haciendo un esfuerzo más grande que otros candidatos. Aparte somos un espacio que no tenemos recursos. Estamos muy bien en la calle, en los medios y en las redes. El objetivo inicial, que era plantear nuestra agenda, fue cumplido. Nos quedan estos días para consolidar lo que hicimos, así podemos comenzar a hacer la revolución peronista.

-¿Su pelea electoral es con Manuel Adorni, Silvia Lospenatto y Leandro Santoro? ¿O Es una pelea más abajo, por la representación de un sector, donde aparecen Lula Levy, Horacio Rodríguez Larreta y Ramiro Marra?

-Nuestra confrontación electoral es con todos. Con todos los que están dañando la Argentina. Con todos los que no tienen un proyecto nacional y con los que vienen a ofrecer lo mismo de siempre. Son resultados de laboratorio. Propuestas que están formuladas en empresas de marketing. Venimos levantando la bandera del peronismo, la industrialización y el trabajo. La bandera del sentido común. Tal vez nos encuentra en una situación en la que tenemos que confrontar contra todos los aparatos políticos. Pero todos esos aparatos han fracaso.

Kim cuestionó con dureza la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y pidió enfrentar la motosierra de Milei

-¿En qué fracasaron?

-Adorni es el fracaso del Gobierno. Todo gobierno que acude al FMI ha fracasado. Lo dicen ellos, no nosotros. Del otro lado está Santoro, el fiel representante del Frente de Todos. Un frente en el que muchos confiamos. Tenes al PRO con Lospenatto, que se partió en mil pedazos, porque se rompió la unión transitoria de empresas. Ellos no son un proyecto político. Hay otros candidatos como Larreta que dice que quiere volver porque hay olor a pis en la ciudad. No es por ahí. Los argentinos y los porteños necesitamos un proyecto sólido en el cual podamos tener una esperanza. Y esa esperanza es el peronismo.

-Es una campaña atípica. Es el inicio del año electoral, en el medio falleció el Papa Francisco, hubo muchos feriados. ¿Cuánto cree que eso va a influir en el resultado del próximo domingo?

-Eso va a influir en la participación, como sucedió en Santa Fe. Desde la política hay una disociación muy grande con la sociedad. Hoy la política no está dando respuestas a los problemas que los ciudadanos comunes tenemos. Tienen slogans vacíos y frases hechas. Al existir esa disociación desde la política, baja el interés de participación de los ciudadanos y los vecinos. Nosotros venimos a traer una propuesta sensata y coherente.

-Si volvemos al principio de la campaña, ¿Cómo se presentaría? ¿Quién es Alejandro Kim?

-Es un vecino de Flores. Un chico que nació en el Hospital Piñero. Un abogado que trabaja en Flores, padre de dos hijos y marido. Un vecino que viaja en subte, auto y moto. Un vecino al que ven todos los días en la carnicería, la fábrica de pastas y la verdulería. Me ven en todos lados. Y un militante más del movimiento nacional peronista. Nosotros sentimos la necesidad de presentarnos para discutir la industrialización y el trabajo.

-¿Por qué aceptó la propuesta de Guillermo Moreno de ser candidato en estas elecciones?

-Formamos un espacio que tiene miles de compañeros. Moreno es nuestra conducción nacional. Armamos este espacio con mucho esfuerzo y sacrificio. Me pidieron hacer este esfuerzo porque teníamos la necesidad de empezar a discutir y poner en agenda nuestros temas. Es un desafío muy importante.

-¿Qué lo separa de Santoro y Abal Medina? ¿Cuál es el motivo por el que un electorado afín al peronismo lo debería votar a usted en vez de a los otros dos candidatos?

-Si los vecinos quieren votar una propuesta peronista, no van a votar un radical. Es un alfonsinista confeso. Con Abal Medina tenemos matices. Él trabaja sobre la administración de la pobreza. Es importante. Pero la visión que tenemos nosotros es la generación y la distribución de la riqueza. Y con Santoro tenemos una diferencia muy clara. Santoro te habla del ócio, del goce y de una ciudad humana. Y hoy tenemos un problema serio con respecto a la generación de los puestos de trabajo. No hay ningún candidato que te hable del trabajo. De la necesidad imperiosa de reindustrializar la Argentina.Tenemos que generar trabajo argentino, no consumir trabajo chino. Esa es la gran discusión que está en el mundo y que no la están dando.

Alejandro Kim junto a Guillermo Moreno durnate una caravana en las calles porteñas

-Dice que Santoro es radical. Es verdad. Él mismo lo asume. Pero la mayor parte de la estructura del peronismo porteño está con él. ¿Cómo se diferencia eso de cara al electorado?

-Habría que preguntarle a los compañeros por qué decidieron acompañar a un radical. Santoro quiere armar el porteñismo, así como el cordobesismo. No tiene un plan y una concepción nacional. Es muy parecido a Alfredo Cornejo, bien de radical. Él propuso separar a Mendoza de la Argentina. No lo toma como concepto total de la nación. Ellos piensan en la chiquita. Nosotros no queremos armar el porteñismo. Venimos a plantear un proyecto nacional. Esta elección va a marcar lo que se viene a lo largo del año electoral.

-¿Por que no está de acuerdo con la idea del partido porteño?

-¿Qué proyección tuvo el cordobesismo a nivel nacional? Ninguna. Si quieren armar lo mismo con la estructura del partido justicialista de la capital federal, se quieren encerrar en los kilómetros cuadrados de la capital. Santoro dijo que quiere armar un frente con (Martín) Lousteau y (Horacio) Rodríguez Larreta. Quiere abrazar lo que está combatiendo. Ellos dos fueron socios de Cambiemos. ¿Dónde está la diferencia? Nosotros nos paramos en una vereda diferente a la del gobierno nacional y el de la Ciudad.

-¿Para llegar a una jefatura de gobierno en el 2027 no le parece que se necesita generar una alianza más grande?

-Si. ¿Pero cómo haces oposición si queres abrazar a los mismos de antes y hacer lo mismo? Propone lo mismo. ¿Dónde está la oposición? Está en los que pensamos diferentes. Y los que proponemos diferencias sustanciales con el gobierno porteño. No es cuestión de que suene lindo y políticamente sea correcto. La política no está para eso. ¿Ofrece algo diferente si quiere abrazar a Lousteau y Rodríguez Larreta? ¿Qué es lo diferente? Yo no veo diferencias. Es todo lo mismo. No somos todo lo mismo. El peronismo no es lo mismo que el PRO. Nosotros no somos lo mismo. Tenemos una idea bien clara. Somos previsibles y planificamos.

-Adorni nacionalizó la elección y plantea que lo que está en juego es el modelo de Milei pero en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está en juego para usted? ¿El modelo nacional o lo que pasa todos los días en la ciudad?

-Ambas. No podemos separar lo nacional de lo local. Adorni se ancló en las figuras de Milei y Patricia Bullrich, que es garantía de fracaso. En todo gobierno que participó, ha fracasado. En todos acudieron al FMI. La Libertad Avanza, el de Cambiemos y el de la Alianza. Que vaya con ellos, nos esclarece con que proyecto nos vamos a encontrar. La Ciudad de Buenos Aires forma parte de un todo. No podemos separar las miradas.

-¿En esta elección entonces es Milei si o Milei no?

-En esta elección le tenemos que decir basta a Milei. Basta de la motosierra, que está causando mucho daño a nivel nacional, y que lo puede causar en CABA. La inoperancia de Jorge Macri está causando mucho dolor y sufrimiento a los porteños. Comparto la lectura de Milei sobre la casta. Yo los llamo los privilegiados de siempre. Son los mismos candidatos que ofrecen hace tiempo las mismas soluciones, con los mismos métodos y los mismos resultados. ¿Los porteños van a votar a los que fracasaron?

La candidatura de Kim busca revalidar su pertenencia al peronismo clásico

-¿Qué virtudes y que deficiencias le ve al gobierno de Jorge Macri en CABA?

-No veo virtudes. Deficiencias veo muchas. En seguridad, salud, educación y transporte. Se escapan presos todos los días. Falta el principio de autoridad. Hoy está vacante la autoridad en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién conduce a la polícia de la Ciudad? ¿Está el jefe de Gobierno involucrado? Parece que no. Parece que está paseando más con su esposa que ocupándose de los temas que nos duelen. En el área de educación están cerrando las escuelas técnicas y las escuelas nocturnas. ¿Quiénes estudian ahi? Los hijos de los laburantes.

-¿Y en salud y transporte?

-En la salud le están quitando los medicamentos a los enfermos oncológicos y le quitan la morfina a los enfermos terminales. Eso es gestión PRO. En el transporte anunciaron la línea F de fantasma. Te muestran que es el futuro. En vez de conectar lo que no está conectado, quieren conectar lo que ya está conectado. La propuesta nuestra es llevar los trenes a Liniers y a Mataderos. Ampliar la línea A y llevarla hasta Liniers. Mirá los vecinos de Liniers, Villa Luro y Floresta el dinamismo que le daríamos. A la línea E ampliarla hasta Mataderos. Los vecinos de Mataderos tardan dos horas para ir en colectivo al centro. En el subte irían en 40 minutos. ¿Te parece que no es una transformación seria la que venimos a ofrecer? Esa es la discusión que tenemos que dar a nivel local.

-¿Qué otra propuesta tiene su espacio?

- Tenemos que ver cómo hacemos para producir trabajo. Utilizar las herramientas que tenemos en CABA. El Banco Ciudad es fundamental. La única misión del banco hoy es una misión financiera. Queremos cambiar la matriz del Banco de la Ciudad y darle otra visión. Meter en el directorio a empresarios y dirigentes sindicales. Y darle una visión más productivista. También empezar a generar créditos para el acceso a la vivienda. El Banco Ciudad a los empleados de la ciudad no les da ningún tipo de beneficios. Es más, hay bancos privados que le dan tasas preferenciales a los empleados de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que darle sensatez a la política. Eso lo hacemos los peronistas.

-¿Las múltiples internas del peronismo, especialmente la de provincia de Buenos Aires, de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, influyen en la elección porteña?

-Lo que se viene discutiendo es la conducción del movimiento nacional peronista. No hay una conducción en el movimiento. CFK es parte de una parcialidad, así como Moreno es parte de otra parcialidad. Lo que está en discusión es poder encontrar una síntesis dentro del movimiento nacional peronista. Y sino seguiremos discutiendo cuál es el camino que vamos a tomar como movimiento. Lo que tenemos que hacer todos los que nos presentemos en esta elección es empezar a dar las discusiones incómodas. ¿Hacia dónde vamos a ir? No es cuestión de juntarse, ganar y después vemos que hacemos. Ya lo hicimos. Lo quieren replicar en la Ciudad de Buenos Aires y va a salir mal. Tenemos que aprovechar esta elección legislativa para ver qué sintesis podemos encontrar. Si no discutimos, no vamos a encontrar la síntesis. Si no la encontramos a nivel provincial, es porque no hay discusiones dentro del movimiento. Los únicos que empezamos a dar estas discusiones fuimos nosotros.

-¿Falta una discusión de fondo para ordenar?

-¿Si no tenes puntos que te unifiquen, cómo vamos a hacer? La única forma es discutiendo. Esto pasa en las familias y en todos lados. Cada uno tiene que marcar su posición. Nosotros defendemos el trabajo argentino mientras en otros sectores defienden el trabajo chino. ¿Cómo vamos a encontrar una síntesis ahí? No hay síntesis. Quiero que trabajen mis hermanos, mis padres, mis compañeros del colegio. Mientras que algunos celebran que trabaje algún vecino que vive a 15.000 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Kim aseguró que en el peronismo hay que dar un debate más profundo que el actual para ordenar la conducción nacional (Foto: Gaston Taylor)

-Es hijo de inmigrantes. ¿Qué postura tiene respecto a la política implementadas para cobrarles a los inmigrantes el acceso a la salud y la educación pública?

-Para poder estudiar necesitas el DNI. Necesitas la residencia temporaria. Esa visión de que viene el extranjero a estudiar y está indocumentado, es mentira. Tenés que ser residente temporario o permanente. Es una locura negarle la atención en el sistema sanitario a un extranjero. Para eso cambiemos la Constitución. Nosotros somos un país de abrazos abiertos. Están levantando unas banderas muy peligrosas. Nosotros levantamos la idea de que somos un nacionalismo de brazos abiertos y de inclusión. Del otro lado nos quieren llevar a recetas del siglo pasado, que causaron decenas de millones de muertes en Europa. La humanidad ya superó los discursos de odio. La Argentina no es eso. Hay que abrazar y enseñarles a algunos dirigentes descerebrados que esto ya salió mal.

-¿Hay que peronizar a Victoria Villaruel, como dice Guillermo Moreno?

-Tenemos que peronizar a todos. Mirá el legado que nos dejó el Papa Francisco. Las noticias a nivel mundial decían que era el primer Papa peronista. Ojo con eso. Estamos peronizando. El mejor de los nuestros se acaba de ir. Francisco era de Flores. Yo de chico fuí su monaguillo.

-¿Fue monaguillo de Bergoglio?

-Si. Era el padre Jorge, que venía a nuestra iglesia de los Santos Mártires coreanos a dar misa unas dos veces por año. Empezó a predicar y peronizar el mundo. Ahora lo podemos decir. Fue el primer Papa peronista, pero no es el último. Con esa premisa, tenemos que peronizar a todos.

-Es poco habitual encontrar en la política argentina candidatos como usted. Hijo de coreanos, con rasgos orientales. ¿Sintió que con esas características empatizó con el electorado? ¿Se sintió discriminado en algún momento, ya sea por la política o por los electores?

-Soy hijo de coreanos. Este año cumplimos 60 años de la primera inmigración en la Argentina. Somos una camada nueva. No soy el primero ni soy el último. Tal vez soy el que tuvo un poco más de trascendencia debido a esta elección. Milito hace 25 años en la política y me pasó de todo. Sufrí discriminación y algún tipo de maltrato. Cosas que pasan todos los días. Pero también la militancia me regaló a los mejores amigos que tengo. Es parte de la vida. Habrá seguramente muchos hijos de coreanos, japoneses y chinos que se van a involucrar en la política. La Argentina es especial en el mundo porque es la mezcla de un montón de culturas. Todo se está mezclando. Respecto a mi descendencia, hoy está bueno. Está bueno ser oriental porque está de moda. Cuando era chico no pasaba. La gente no estaba acostumbrada a ver algún oriental en el colegio, en la calle o en los boliches. Hoy es mucho más común. Mis compañeros me hicieron una canción que dice “No es ponga, no es chino, es coreano, peronista y argentino”. Esa es la síntesis de mi vida.

-¿El día después de la elección se empieza a trabajar en las bases de un proyecto nacional?

-El domingo 18 de mayo comienza la revolución peronista. Cuando todos los peronistas nos vayan a votar, ahi comenzamos nuestra revolución, que quedó inconclusa. Hay que retomar esas banderas. El 19 de mayo vamos a salir a peronizar toda la Argentina.