Ficha Limpia: “Lilita” Carrió dijo que hubo un “pacto” entre Carlos Rovira y la Casa Rosada

Elisa Carrió denunció un pacto entre Santiago Caputo y Carlos Rovira

La abogada y exdiputada nacional Elisa ‘Lilita’ Carrió habló luego del rechazo del Senado de la Nación al proyecto de ley Ficha Limpia: “Fue previsible. El gran error del PRO y de parte del radicalismo es creerle a (Javier) Milei”.

“El pacto es entre Santiago Caputo y los misioneros, para que no salga Ficha Limpia y para que Cristina sea candidata y diputada nacional. Y entonces, La Libertad Avanza (LLA), quedan solos en la contienda nacional por la provincia de Buenos Aires, haciendo desaparecer al PRO y a las otras fuerzas políticas”, denunció Carrió en comunicación con el canal televisivo A24.

Elisa Carrió apuntó directamente contra el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En este sentido, también apuntó contra el gobernador de Misiones, Carlos Rovira, a quien calificó como “el ser más corrupto que hay”. También agregó: “Rovira es quien controla Misiones, para garantizar que Cristina (Kirchner) sea candidata nacional”. E incluso indicó que existe una “aduana interna” en dicha provincia.

“Por debajo hay acuerdos y siempre es transversal y hay muchos que transversalmente no quieren Ficha Limpia. ¿O ustedes creen que (Cristian) Ritondo quiere Ficha Limpia, aunque sea del PRO? No jorobemos”, enfatizó Carrió. Además, analizó que, en caso de que el proyecto fuera aprobado por el Cuerpo, Cristina Kirchner iba a participar de la contienda provincial y no en la elección nacional, pautada para el 26 de octubre.

Para entender las críticas de Carrió hay que retrotraerse a la votación de anoche en el Senado. El proyecto de ley de Ficha Limpia logró 36 votos afirmativos, 35 negativos y 0 abstenciones. Sin embargo, se necesitaban 37 voluntades para alcanzar la mayoría absoluta requerida. Al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes al principio habían expresado su apoyo a la norma.

En consecuencia, el proyecto perdió su estado parlamentario, por lo que la iniciativa no podrá volver a ser tratada en el ejercicio de las sesiones ordinarias.

Silvia Lospennato: “Si alguien especula que es bueno tenerla a Cristina Kirchner en la cancha, está cometiendo un error”.

Las declaraciones de Carrió están en sintonía con la exposición que realizó anoche Silvia Lospennato, diputada nacional por el PRO y autora del proyecto de Ficha Limpia, quien criticó en el canal Todo Noticias: “Si alguien especula que es bueno tenerla a Cristina Kirchner en la cancha, está cometiendo un error”.

En cuanto al rol de la parlamentaria y redactora del proyecto, Carrió opinó: “Es una chica muy experimentada, no le puede creer a Milei porque la estrategia política en la provincia de Buenos Aires no la tiene Milei, la tiene Santiago Caputo. El problema es cuando vos tenés pactos y estrategias electorales para enfrentar a la sociedad con políticas del desprecio, no le creas, apártate y alejate”.

Respecto a Ficha Limpia, la exdiputada recordó que Lospennato lo había presentado en 2017 –bajo el gobierno de Mauricio Macri-, mientras ella rememoró que había presentado una iniciativa similar junto al exparlamentario Fernando Sánchez. Y apuntó: “No hubo voluntad política en la época del PRO”.

Santiago Caputo, asesor presidencial (Gustavo Gavotti).

Por último, Carrió manifestó que existe más acuerdos entre la Casa Rosada y la expresidente de la Nación: “También están acordando con Cristina otros jueces de la Corte y la Procuración General, a través de una negociación de Santiago Caputo y Wado de Pedro. No creo que Silvia Lospennato y Mauricio Macri sean inocentes a estas alturas”.