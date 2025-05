Lospennato habló tras el rechazo de Ficha Limpia: “Si alguien especula que es bueno tenerla a Cristina en la cancha, está cometiendo un error”

Silvina Lospennato se mostró defraudada por el rechazo de Ficha Limpia en el Senado

En una intensa jornada de debate sobre Ficha Limpia, el Senado de la Nación, para la sorpresa de muchos, rechazó el proyecto que pretendía impedir que la candidatura a cargos públicos de personas que cuentan con condenas confirmadas por delitos contra la administración. Frente a esto, la diputada nacional del PRO y una de las principales impulsoras del proyecto, Silvina Lospennato, se mostró sorprendida por la votación y señaló que “si alguien especula que es bueno tenerla a Cristina Kirchner en la cancha, está cometiendo un error”.

La votación resultó en 36 votos afirmativos, 35 negativos y 0 abstenciones, pero se necesitaban 37 voluntades para alcanzar la mayoría absoluta requerida. En consecuencia, el proyecto pierde su estado parlamentario, por lo que la iniciativa no podrá volver a ser tratada en el ejercicio de las sesiones ordinarias.

“Hace un tiempo dije que no podíamos ir al recinto si no teníamos los votos, porque íbamos a perder la media sanción de Diputados. Hoy la ley vuelve a cero. Hasta el año que viene no se puede volver a tratar. Es un retroceso enorme. Hay que empezar de cero”, lamentó Lospennato en TN a pocos minutos de que finalizara la sesión.

Fueron 36 votos afirmativos, 35 negativos y 0 abstenciones, pero se necesitaban 37 a favor para la mayoría absoluta (RS Fotos)

La sesión sorprendió sobre el cierre. Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Al respecto, la diputada nacional del PRO comentó: “Hubo dos senadores que hicieron lo contrario a lo que venían diciendo. Están las declaraciones que hicieron en los últimos días en los medios, donde decían que iban a votar a favor. Estamos sorprendidos. Traicionados. Traicionaron al pueblo argentino“. Además, agregó: ”Nunca creí que gente que había dicho que iba a votar a favor hiciera esto”.

Ficha Limpia implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública. Esto afectaba directamente a Cristina Kirchner —condenada en la Causa Vialidad—. De esta manera, continúa con la posibilidad de acceder a una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.

Adorni, candidato a legislador porteño, afirmó que “ahora más que nunca: es kirchnerismo o libertad” (RS Fotos)

En este contexto, Lospennato planteó que "si alguien especula que es bueno tener a Cristina en la cancha porque eso va a facilitar una elección, yo creo que está cometiendo un enorme error“.

“La verdadera confrontación es entre los corruptos, los que garantizan impunidad a los corruptos y los que queremos una política diferente. Yo no haría campaña sobre el dolor de millones de argentinos que están decepcionados con la política”, concluyó la candidata por el PRO en las elecciones legislativas del 18 de mayo.

La iniciativa había tenido otros intentos fallidos. En noviembre del año pasado, el proyecto no logró ser tratado en la Cámara de Diputados. Tras meses de negociaciones, alcanzó los avales necesarios para su media sanción. Sin embargo, no corrió con la misma suerte en el Senado. De hecho, en esa oportunidad, ya el presidente Javier Milei se había comunicado con Lospennato para comprometerse a avanzar en este proyecto.

Tras el resultado de la votación, la respuesta de Milei no se hizo esperar. De hecho, expresó su disconformidad con el desempeño de los senadores nacionales en el tratamiento de la Ley de Ficha Limpia. “Lamentable. Fin”, sintetizó el jefe de Estado luego del resultado de la votación.

El mensaje de Milei tras el rechazo a la Ley de Ficha Limpia

Más adelante, la cuenta oficial de X, Oficina del Presidente, amplió esa postura. “El Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar”, indica el texto difundido tras la votación.

Luego añade: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. Esta decisión refleja una vez más la actitud de una clase política que, como ya lo demostrara con el rechazo de los pliegos propuestos por el Presidente de la Nación para la Corte Suprema de Justicia, antepone sus intereses económicos y su protección judicial, frente a las necesidades del pueblo argentino”.

“El Senado de la Nación se consolida una vez más como el refugio de la casta política argentina”, afirma la cuenta oficial.

La cuenta oficial de X, Oficina del Presidente, amplió la postura de Milei sobre el rechazo de Ficha Limpia