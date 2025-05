El gobierno de Kicillof rechaza el proyecto que perdona deudas a los municipios y se anticipa una sesión caliente

Axel Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof blanqueó el malestar con la Legislatura por el acuerdo que obtuvo el proyecto para que la provincia de Buenos Aires condone las deudas que los municipios sostienen con la administración bonaerense en el marco de fondos que recibieron en la pandemia. Infobae había adelantado que el proyecto generó más tensión al interior del peronismo y este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reconoció que interviene en los recursos del Ejecutivo y que “no fue articulado”.

“Hay que entender de dónde surge. Si se hubiera votado el Presupuesto en tiempo y forma, que tenía previstas estas cláusulas o unas cláusulas similares, ni siquiera habría que tratar este proyecto”, dijo la mano derecha del gobernador en el marco de las conferencias de prensa habituales que realiza los lunes desde la gobernación provincial.

Este miércoles, la Cámara de Diputados bonaerense se prepara para debatir la condonación de las deudas municipales que surgieron tras el vencimiento del período de gracia para la devolución de fondos transferidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar retenciones a los distritos que no reembolsaron los montos recibidos a través de dos mecanismos creados en 2020: el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para Contención Fiscal Municipal”, dotado con $8.200 millones, y el “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, que permitía cubrir hasta el 50% de una suma fija para el sueldo trabajadores municipales y preveía un tope de hasta $8 mil millones. De los dos instrumentos, este último contó con la adhesión de aproximadamente 60 municipios, quienes accedieron a una ayuda que debía ser devuelta, pero que no todos los distritos terminaron reintegrando. Frente a esta situación, la Legislatura bonaerense buscará aprobar un proyecto de ley que elimine esas obligaciones financieras. No es lo que planeaba la gestión de Kicillof.

Este lunes, Bianco lo ratificó. “Este es un proyecto que fue presentado, no fue articulado con el Ejecutivo provincial y se va a definir en la Legislatura. Lo importante es, si se hubiera aprobado en tiempo y forma el Presupuesto, no estaríamos discutiendo este proyecto en la Legislatura”, dijo el funcionario provincial.

Carlos Bianco admitió que el proyeto que se tratará este miércoles en Diputados no fue articulado con el Ejecutivo

Por estos días, desde el kirchnerismo hicieron correr el recordatorio de que, durante la pandemia, el fondo en cuestión que se articuló para la asistencia de los municipios fueron recursos nacionales y que la Provincia lo que hizo fue distribuirlo. “Esos fondos los mandó Alberto en su momento a la Provincia y fue por pedido de Cristina”, planteó una terminal cristinista a este medio. La discusión volvió a exponer la interna con la que convive el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios del gobierno de Kicillof han llegado a plantear que desde la Legislatura “se extorsiona”, al gobernador. Una expresión que rápidamente fue repudiada por las distintas voces cristinistas.

Semanas atrás, un grupo de intendentes que responde a Cristina Kirchner se juntó con Kicillof y un grupo de ministros entre los que estaba Bianco y el ministro de Economía, Pablo López. Los intendentes -Gustavo Menéndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Mariel Fernández (Moreno)- llegaron hasta La Plata para pedir condonación de deudas y otras cuestiones ligadas a la gestión. Tras ello, la Legislatura avanzó con un dictamen unificado al proyecto en cuestión. Se terminó firmando un proyecto que unifica las iniciativas de los diputados Diego Garciarena (UCR), Matías Ranzini (PRO), Valentín Miranda (UCR), Juan Pablo De Jesús (UP), Fernanda Díaz (UP).

El posteo de Leonardo Nardini

La semana pasada, como contó este medio, hubo un movimiento reveló tensiones dentro del peronismo. Fue cuando durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto e Impuestos en la Cámara de Diputados bonaerense, la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iáñez, optó por no firmar el dictamen en cuestión. La legisladora está alineada políticamente Kicillof. Se levantó de la reunión sin dar el visto bueno a lo que se iba a votar.

En las últimas horas, tanto el presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini, como su par de la UCR, Diego Garciarena, salieron a ponderar el proyecto que se terminó acordando votar este miércoles. “La iniciativa que presentamos, junto a otros diputados y diputadas y que esperamos que se apruebe la semana que viene, busca aliviar y acompañar el esfuerzo que protagonizan los municipios. Necesitamos estados locales fuertes y financiados para dar respuestas a las necesidades de cada vecino de los 135 municipios de la Provincia”, marcó Garciarena. Ranzini, por su parte, agregó que su iniciativa también incluye que “municipios que fueron cumplidores, el estado provincial le reintegre las sumas que habían aportado”, ejemplificando con el caso del distrito de Zárate, de donde es el legislador.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, convocó a sesionar para este miércoles y el texto en cuestión se incluyó en el orden del día. Solo necesitará el respaldo de la mitad más uno de los presentes.