Andrés Larroque: “No estamos discutiendo a Cristina, estamos discutiendo a la bandita de Máximo”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, criticó a Máximo Kirchner y "a su bandita"

Recrudece la crisis interna en el peronismo bonaerense. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, cuestionó con dureza al líder de La Cámpora y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, por “tener de rehén a una organización” para obedecer a “intereses muy particulares”, y diferenció esa conducción de la jefatura de la expresidenta Cristina Kirchner, en plena campaña electoral.

El funcionario de Axel Kicillof, y ex referente de La Cámpora, apuntó contra los dirigentes que siguen a Máximo Kirchner por “extorsionar al gobernador”. En particular, le cuestiona haber obstruido el proyecto de suspensión de las PASO, en sus artículos que modifica los plazos del calendario electoral. “Hoy estamos en una situación que no se podría realizar la elección en términos de lo que demanda la justicia electoral bonaerense”, aseguró.

En su explicación, el dirigente “axelista” lamentó que en una reunión que citó el organismo judicial para comenzar a trabajar sobre la modificación de los plazos electorales vigentes, “los únicos que no fueron” son los legisladores de Unión por la Patria, Teresa García y Facundo Tignanelli, “que dicen representar al oficialismo” peronista. “Hacen las veces de presidentes de los bloques oficialistas, pero actúan a la sazón como opositores”, denunció, en declaraciones a El Destape radio.

En ese marco, calificó que “es una situación muy grave”. “Tampoco dieron conformidad al tratamiento del proyecto de ley completo que requiere no el gobernador, es una demanda de la Justicia electoral”, precisó. “Están extorsionando al gobernador, están extorsionando a Axel. Subordinan el funcionamiento normal de la democracia bonaerense a una extorsión en función de una negociación de espacios de poder”, fustigó.

“Esto remarca, más que nunca, que en la provincia de Buenos Aires necesitamos legisladores oficialistas que respondan al gobernador Axel Kicillof”, dijo Larroque, en clara alusión al armado de las listas bonaerense. “Estamos discutiendo cómo tiene que funcionar coherentemente una fuerza política”, agregó.

En medio de esa pulseada, el ministro desafió a quienes siguen a Máximo Kirchner que “tienen que pasar al sector de la oposición, si su conducta es de obstrucción y oposición” a lo que solicita el gobernador Kicillof. “Y en un contexto con (Javier) Milei, que es la cara de una fuerza de ocupación”, remarcó.

Con esas acusaciones, Larroque aclaró: “No estamos discutiendo a Cristina (Kirchner), estamos discutiendo el grupito de Máximo. Ni siquiera te diría toda La Cámpora, porque lamentablemente acá pagan justos por pecadores, hay muchísimos compañeros y militantes”. Y continuó: “Soy fundador del espacio y fui secretario general 15 años. Acá han tomado de rehén a una organización, un pequeño grupo que tiene intereses muy particulares”.

Según la interpretación del funcionario “axelista”, el kirchnerismo alineado con Máximo Kirchner lo que busca en el fondo están “las apetencias de dos o tres chicos que quieren ser intendentes, porque sí. Se despertaron un día queriendo ser intendentes, ponemos en vilo a todo el peronismo. Es una locura”, fustigó Larroque.

Andrés "Cuervo" Larroque, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, en otros tiempos

El debate por la Boleta Única Papel y el desdoblamiento

En medio de los tirones por la puja electoral al interior del peronismo, la senadora bonaerense Teresa García (PJ), que reporta a Máximo Kirchner, se posicionó a favor de “una reforma del sistema electoral y una reforma política integral”, al tiempo que cuestionó la Boleta Único de Papel porque “la gente no está acostumbrada” a ese sistema de votación.

“Nuestra sociedad no está acostumbrada a votar en Boleta Única de papel. Además, se vuelve muy engorroso y antieconómico. Es una decisión que tomó el Gobierno Nacional, como también lo hizo con la eliminación de las PASO”, expresó García, en diálogo con radio Splendid AM 990.

Ayer, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la suspensión de las PASO en la provincia, al darle sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que ya contaba con aval del Senado.

Ayer se aprobó la suspensión de las PASO en la Legislatura bonaerense

Sin debate y tras varias dilaciones, la Legislatura de Buenos Aires suspendió por este año las PASO para las elecciones legislativas que se realizarán en el distrito el 7 de septiembre.

La sanción de esta modificación llegó después de que el gobernador Kicillof dispusiera el desdoblamiento de los comicios y convocara a votar el 7 de septiembre próximo.

EL proyecto del Ejecutivo hizo referencia a la introducción de la BUP que aprobó el Congreso el año pasado, al considerar que “la adopción de este nuevo sistema de manera intempestiva y sin la debida capacitación de los electores atenta contra la garantía de la efectiva expresión de la voluntad de los mismos”. Para evitar la coexistencia de los dos sistemas electorales, el Gobierno bonaerense desdobló los comicios, primero, y dispuso suspender las PASO, después.