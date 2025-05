Un proyecto de ley para que Kicillof condone deudas a los municipios tensiona de nuevo al peronismo

Kicillof junto a la vicegobernadora, Verónica Magario

La Cámara de Diputados bonaerense sesionará la próxima semana con el objetivo de aprobar un proyecto de ley que condona las deudas financieras que los municipios tienen con el Gobierno provincial, por el envío de fondos destinados para mitigar lo que fue el impacto de la pandemia del coronavirus en 2020. En ese momento, la gestión provincial asistió a los municipios con la creación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para Contención Fiscal Municipal”, por $8.200 millones y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, al que adhirieron cerca de 60 distritos e implicó que la Provincia abonase hasta el 50% del pago de una suma fija para los trabajadores municipales y era ampliable hasta $8 mil millones. Los fondos eran reembolsables y si bien algunos municipios aplicaron el reembolso, otros distritos no y ya con el período de acción de gracia vencido, la Provincia empezó a retener esos recursos.

Semanas atrás, un grupo de intendentes peronistas del conurbano llegaron hasta La Plata para reunirse con Kicillof; el ministro de Economía, Pablo López y otros ministros, con el objetivo de tener certidumbre sobre este tema. Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno) encabezaron esa comitiva. Según los intendentes, Kicillof dio el visto bueno para avanzar con la condonación.

Sin embargo, esta semana, en un plenario de las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto e Impuestos en la Cámara baja bonaerense, hubo una gestualidad que evidenció el malestar del llamado axelismo, hoy encuadrado en el Movimiento Derecho al Futuro. Fue cuando la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iáñez, decidió no firmar el despacho que se estaba votando y que además de condonar las deudas, dispone que la administración de Kicillof tiene que devolverle los fondos a los municipios que sí ya habían cancelado el compromiso asumido. La legisladora responde al intendente de La Plata, Julio Alak.

El gobernador junto a Julio Alak, intendente de La Plata

En ese plenario se terminó sacando un dictamen basándose en el proyecto del diputado Diego Garciarena, de la UCR. A ese texto se le sumaron iniciativas de los diputados Valentín Miranda, también de la UCR; Matías Ranzini (jefe del bloque del PRO) y los oficialistas Juan Pablo De Jesús, que responde a los intereses de los intendentes que se habían reunido con Kicillof y Fernanda Díaz, de La Cámpora.

En el Ejecutivo bonaerense el plan era primero resolver la cuestión de los plazos electorales para luego avanzar con iniciativas que tengan que ver con la asistencia a los municipios y también el pedido de un nuevo endeudamiento, producto de la caída el año pasado del proyecto de Presupuesto y Ley Fiscal Impositiva.

Tras el dictamen obtenido y la garantía de que el proyecto se tratará este miércoles en la Cámara baja, los intendentes que se habían reunido con Kicillof publicaron algunos mensajes en sus redes agradeciendo a Diputados el avance del texto. “Durante la etapa de la pandemia, los municipios realizamos un esfuerzo muy grande para sostener económica y socialmente a la población. Por eso agradecemos al ejecutivo provincial y a la legislatura bonaerense condonar las deudas que los municipios mantenían con la Provincia, en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, y así aliviar las finanzas locales en un contexto muy difícil como el que estamos atravesando a nivel presupuestario por las políticas económicas de Javier Milei”, planteó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El posteo de Leonardo Nardini

En el Ejecutivo plantean que los movimientos que se vienen dando en la Legislatura están lejos de ser funcionales a los intereses del gobernador. Ante la consulta de Infobae, un integrante del Gabinete de Kicillof describió que el Poder Legislativo “se autonomizó de los territorios y ni siquiera responden a los intereses de los intendentes que después vienen acá -Casa de Gobierno- a decir que tienen problemas financieros. Le hubieran pedido a los legisladores haber aprobado el Presupuesto, por ejemplo”.

Distintos diputados y senadores contestan que el Ejecutivo cortó todo tipo de diálogo. Desde la oposición, le achacan a Kicillof la falta de conducción en el peronismo y que esa cuestión se termina trasladando a la Legislatura. “Un liderazgo político exige al menos tres condiciones mínimas: la acción, la toma de decisiones oportunas y anticiparse a problemas complejos. Este cuerpo legislativo no procrastina. Los liderazgos cuando no lo hacen a tiempo y no toman la decisión acertada generan complejidad y generan desgaste”, planteó esta semana durante la sesión en la que se suspendieron las PASO, la jefa del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Maricel Etchecoin Moro. La relación Ejecutivo-Legislativo en la provincia de Buenos Aires tiene un desarrollo complejo. Tras el que el peronismo es primera minoría en ambas cámaras, se le suma también la interna oficialista.

La Cámara de Diputados bonaerense votó la suspensión de las PASO y la próxima semana sesionará por la condonación de deudas de la Provincia hacia los municipios

Este martes, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, apuntó directamente contra la cúpula de La Cámpora, organización de la que fue secretario general durante 15 años. “Están extorsionando al gobernador, están extorsionando a Axel. Subordinan el funcionamiento normal de la democracia bonaerense a una extorsión en función de una negociación de espacios de poder”, dijo al hacer referencia a que cuando se suspendieron las PASO no se discutió la modificación de los plazos electorales. Detalló también que los jefes de las bancadas legislativas de Unión por la Patria, Teresa García por el Senado y Facundo Tignanelli por Diputados “hacen las veces de presidentes de los bloques oficialistas, pero actúan a la sazón como opositores”.

Tignanelli le contestó y dijo que nadie del Ejecutivo le trasladó esa opinión de espíritu rupturista. “Es una situación que está en la cabeza del ex secretario general de La Cámpora y tiene que ver con una cuestión personal que tiene con nosotros, y sería conveniente que no lo traslade a la política y lo pueda arreglar en un diálogo puertas adentro. Yo no creo ni quiero creer que lo mandan a decir eso y que después no se hacen cargo ni en público ni en privado”, enfatizó.