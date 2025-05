Ficha Limpia: los libertarios estudian opciones para no darle el triunfo al PRO antes de las elecciones porteñas

La diputada, candidato del PRO a legisladora porteña, es la gran impulsora de la norma

El Senado de la Nación se prepara para una semana decisiva en el ámbito político, con foco especial en el tratamiento del proyecto de ley conocido como Ficha Limpia y a pocos días que se realicen las elecciones porteñas en donde el PRO y LLA pelean palmo a palmo.

Es en este contexto en donde el oficialismo deberá decidir este miércoles si habilita o no la sesión en la que se debatirá esta iniciativa que ya cuenta con media sanción y que busca establecer nuevos criterios de transparencia para los candidatos a cargos públicos.

Desde el bloque de La Libertad Avanza aseguraron contar con los 38 votos necesarios para que el proyecto obtenga media sanción en el Senado. Sin embargo, crece la desconfianza respecto a las posibilidades de que el miércoles se sancione la norma.

Esto se debe a que en las reuniones que se realizaron la semana pasada se lo escuchó al presidente del bloque de los libertarios, Ezequiel Atauche que a ellos no les interesaba tratar el proyecto “ni ahora ni el 7 de mayo”. Y esa no fue la primera vez que los libertarios se mostraron poco entusiasmados con el proyecto. En noviembre pasado, y a pesar de haber comprometido su apoyo, se ausentaron al momento de tratar el tema en Diputados y el proyecto de la diputada Silvia Lospennato perdió estado parlamentario.

Ezequiel Atauche, presidente del bloque LLA, señaló que no les interesa la norma

Al momento de ir a sesiones extraordinarias el oficialismo envió otro proyecto de Ficha Limpia asegurando que era mejor aunque no mostraba diferencias sustanciales. Se aprobó en Diputados y recién tres meses más tarde tiene la chance de ir al recinto en el Senado.

Los que desconfían de LLA, y señalan los dichos de Atauche en la última reunión de presidentes de bloque, explican que los libertarios están definiendo qué hacen en base a la campaña porteña. “Aprobarlo para que se lleve el mérito Lospennato sería un error. Sería darles el cierre de campaña al PRO”, explicó un diputado libertario a Infobae que sigue de cerca el derrotero de la norma. “Si la Corte Suprema rechaza el pedido de queja, Cristina Kirchner ya queda afuera de la competencia nacional. ¿Por qué le daríamos a Lospennato esto?"

La gran motivadora de la norma, que varios legisladores en el Senado rechazan por las consecuencias que puede tener en sus distritos en donde los oficialismo controlan la justicia, es la cabeza de lista del PRO para legisladores porteños que se votará el próximo 18 de mayo, apenas 11 días más tarde de su tratamiento en la Cámara Alta.

“Puede ser que falta alguien, por ejemplo algún radical o alguno de los senadores de los gobernadores o bloques del medio, que no comprometa su situación electoral. De esa manera, ya no tienen los 38 votos necesarios y LLA no tiene que pagar el costo político más allá de no tener el número para abrir la sesión”, señaló una fuente del Senado.

Entre los bloques del medio crece la desconfianza. Los senadores santacruceños que eran los señalados como los que impedían el tratamiento, anunciaron que irán a la sesión y que votarán a favor de la aprobación de Ficha Limpia. Pero, a pesar de eso, el senador por Santa Cruz José María Carambia señala que la norma no sale “porque los libertarios negocian con el kirchnerismo. Son ellos los que tienen que llamar a sesionar y no lo hicieron durante estos meses”.

El 7 de mayo podría ausentarse algún senador aliado y LLA no tendría el número para aprobar la norma

En el kirchnerismo niegan cualquier tipo de negociación y señalan que tienen los 34 legisladores listos para ir al recinto. “Es un problema de ellos conseguir el quórum y los votos, no nos miren a nosotros”.

La segunda opción que trabajan en el mundo libertario es la de ir al recinto pero avanzar con cambios. “Estás muy cerca de las elecciones porteñas y quizás no darle tratamiento sería un problema. La opción para no darle el triunfo a Lospennato quizás sea la de aprobarla con modificaciones te da la posibilidad de mandarla a dormir a Diputados y tenerlo ahí latente”, explicó una fuente de este sector.

“Puede faltar alguno y, con la excusa de no tener los votos hacer caer la sesión. Puede que se avance con los cambios para mandarla de nuevo a Diputados. Hay un abanico de opciones pero la aprobación hoy no parece estar entre esas opciones”, agregó la misma fuente.

Este tipo de legislación busca reforzar los estándares éticos en la política y garantizar que los representantes públicos cumplan con requisitos de integridad. Según lo informado, las negociaciones en torno a este proyecto han sido complejas, con diferentes bloques buscando consensos para avanzar en su tratamiento.