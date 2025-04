Milei pone en duda su asistencia a una importante cena liberal donde habla Macri y podría ir Adorni

Macri y Milei coincidieron -y se abrazaron- en la cena del año pasado

Mientras escala la discusión entre Javier Milei y Mauricio Macri por el tipo de acuerdo que tiene en mente cada espacio para las próximas elecciones, el Presidente decidió faltar a un evento del que participará -y dará unas palabras- el líder de PRO. En su lugar, su hermana y armadora electoral, Karina Milei quiere mandar como representante del Gobierno a Manuel Adorni, el candidato del oficialismo para las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, con la condición de que pueda brindar un discurso.

Algunos de los referentes de otros partidos que fueron convidados y asistirán al evento se mostraron indignados por esta decisión. Si hablara el Presidente, dicen, sería comprensible que tenga la palabra. Pero hizo ruido que se ubique en su lugar, en el estrado, al vocero presidencial. Adorni nunca reemplazó al jefe de Estado en este tipo de situaciones, lo cual refuerza la sospecha de que el Gobierno busca usar el evento con fines proselitistas.

Milei les dijo a los organizadores que no asistiría por el viaje al Vaticano, pero su argumento parece poco verosímil. Volverá al país el día previo, y ese mismo domingo tiene planeado otro evento, por lo que es difícil pensar que estará impedido por una cuestión de agenda vinculada con los funerales del Papa. Y entre los asistentes al evento, que se celebrará el lunes por la noche, sospechan que el jefe de Estado quiere evitar un contacto con Macri en medio de los roces que se suscitaron durante las últimas semanas, o bien aprovechar para “levantar” a su postulante porteño.

El Gobierno había pensado inicialmente en que Sturzenegger sustituyera la representación -como disertante- del Presidente. Pero primó la necesidad de mostrar a Adorni. De todas formas, el ministro de Desrregulación estará presente, e irá junto a varios miembros del Gabinete: Luis Petri, de Defensa y Sandra Pettovello, de Capital Humano.

Como es habitual, el evento que organiza el diputado de PRO Alejandro Bongiovanni será una cumbre variada del espectro de derecha y centroderecha. De la oposición, además de Macri, estarán Cristian Ritondo y Silvia Lospennato. También confirmó Ramiro Marra, archienemigo de Karina Milei que compite por el sello de la Ucedé y a quien Karina Milei, que lo designó como uno de los principales enemigos, brega por desasociar de la marca de La Libertad Avanza. Del kirchnerismo, como es habitual, no habrá representantes, aunque se les extendieron invitaciones a algunos que tienen amplitud.

El Presidente habló en la edición pasado, que se llevó a cabo en Rosario

La cena tiene historia para la relación entre Macri y Milei. Cuando aún estaban en la misma vereda, el Presidente asistió gustoso a la misma cena anual del año pasado, en Rosario aunque puso algunas condiciones: que no invitaran a dos economistas que deleznaba: Ricardo López Murphy, y Ricardo Cachanosky. El primero estaba con un problema persona, y no pudo ir. El segundo no fue, pero evidenció, en ese momento, su malestar

Desde la organización fundada en Rosario hace 78 años aseguraron que los entusiasmaba la presencia del Presidente, pero entendieron sus razones “de agenda”.

En Balcarce 50 dijeron que no está confirmado que Adorni asista. La principal condición es que pueda hablar, y por lo que dijeron desde la Fundación, ya se lo garantizaron. Pero todo está por verse. Por su parte, Macri estará en un panel en homenaje a Mario Vargas Llosa junto a su par de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y el hijo del recientemente fallecido escritor peruano.

En el Gobierno dijeron que Milei no va porque no le apetece la porción de público de “econochantas” que asiste al evento cada año, y recordaron que el año pasado “les cantó las cuarenta” a los presentes del evento, aunque con Macri se abrazó.

El ex mandatario se había mostrado muy bien predispuesto en la cena liberal de 2024, cuando los hilos de la relación entre el gobierno y la oposición aliada no se habían tensado al máximo por la inminencia de los comicios legislativos, como ahora. Esta semana, Macri deslizó que los libertarios “compraron” a dirigentes amarillos para sumarlos al oficialismo; Milei le respondió con ironía, al decir que en todo caso mostrara la factura de tales adquisiciones.