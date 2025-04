Cómo quedó el mapa de intendentes del PJ bonaerense tras la ruptura entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Sergio Massa, Axel Kicillof e intendentes de UP

El peronismo de la provincia de Buenos Aires vive horas decisivas tras la definición del gobernador, Axel Kicillof, de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, para realizar los comicios generales a nivel provincial el 7 de septiembre, mientras que las elecciones generales para diputados nacionales por la Provincia serán el próximo 26 de octubre. En ese esquema, los 84 intendentes del peronismo que en 2023 ganaron la elección local con la boleta de Unión por la Patria hacen sus apuestas. Cerca de la mitad respalda la decisión que tomó Kicillof. En cambio, algunos que gobiernan municipios de peso electoral plantean que fue errada la decisión en sintonía con lo expuesto por la presidenta del PJ, Cristina Kirchner. Sergio Massa, en tanto, mantiene su capital con intendentes que se mueven en sintonía con lo que dispone el exministro de Economía. A este escenario hay además otros jefes comunales que avisan abiertamente estar fuera de la discusión y otros que mantienen conversaciones con los dos sectores más potentes.

Fueron 42 los intendentes que firmaron su adhesión a lo que fue el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, con el que Kicillof capitalizó la construcción política que se fue generando alrededor suyo desde el año pasado. Si bien el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares no firmó esa misiva, hoy se encuentra cercano al espacio de Kicillof pese a que mantiene diálogo y puentes con el cristinismo.

Distribución de los intendentes peronistas en medio de la interna del espacio (Infografía: Cristian Méndez)

Ese grupo de intendentes cuenta entre sus filas a algunos que gobiernan municipios importantes en materia electoral como Fernando Espinoza de La Matanza, Fernando Moreira de San Martín, Andrés Watson de Florencio Varela, Jorge Ferraresi de Avellaneda o Julio Alak de La Plata. Pero también hay un fuerte despliegue por el interior bonaerense, con representantes en las secciones electorales que están por fuera del área metropolitana. Si bien el peso electoral de estos distritos es notablemente menor a la influencia del conurbano, sí ofrece una alternativa para el armado de las listas o al menos la representación que Kicillof pueda llegar a tener en la Legislatura bonaerense a partir de diciembre de este año.

La Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta tienen una fuerte representación; mientras que en la Séptima sección solo el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, asoma como referente del espacio.

Por su parte, el cristinismo aglutina a todos los intendentes de La Cámpora y suma algunos otros de municipios importantes del conurbano bonaerense que se mueven en tándem con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Son 23. Las referencias más claras que son Mayra Mendoza de Quilmes (La Cámpora), Mariel Fernández de Moreno (PJ-Movimiento Evita) o Federico Otermín (Lomas de Zamora), para citar algunos ejemplos. También tiene presencia en municipios del interior como Bahía Blanca con Federico Susbielles.

El kirchnerismo además juega con la carta de Cristina Kirchner. Si bien tanto Kicillof, como Massa y la titular del PJ sostienen que hay que llegar a una instancia de unidad; todavía no asoman gestos claros en ese sentido. De hecho, para el axelismo el pedido de sesión especial que pidió la titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, en el que solicita tratar el proyecto de ley que propone suspender las elecciones Primarias y hacerlas concurrentes es un gesto de “golpe institucional”.

Cristina Kirchner junto a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes

Massa decidió prescindir de la discusión del calendario electoral. Al menos, eso le transmitió a Kicillof luego de que el gobernador decretara el desdoblamiento para el 7 de septiembre. Su opción era votar en noviembre para cargos provinciales. El Frente Renovador no sufrió fugas ni pases de intendentes en este periplo de discusión interna dentro del peronismo. Cuenta con 14 propios.

Hay, en el medio de la discusión, algunos intendentes que hoy por hoy expresaron manifiestamente no sentirse representado por ningún bando. Uno de ellos, en las últimas horas, fue el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray. “Hace varios meses que el peronismo se encuentra inmerso en una profunda interna entre dos facciones. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner (presidenta del Partido Justicialista Nacional) junto con su hijo Máximo Kirchner (autoproclamado presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires). Por el otro, Axel Kicillof (postulado por la misma Cristina), una especie de “hijo adoptivo en etapa de rebeldía”. Se podría presumir que se trata de una “pelea de familia”, si en el medio no estuviéramos más de 17 millones de bonaerenses y más de 5 millones de personas que en la provincia de Buenos Aires no votamos al Gobierno nacional”, manifestó el intendente en una carta abierta. También dijo que él trabajará en una “tercera posición, que represente, desde el territorio, los verdaderos desafíos que tenemos por delante como provincia y como país”.

Lo escolta el intendente de Tigre, Julio Zamora. Hay también algunos otros jefes comunales que han firmado tanto el pronunciamiento para el desdoblamiento y la carta abierta que movió el kirchnerismo para proponer una elección concurrente, como ocurrió con el intendente de Ezeiza, Gastón Granados. El jefe comunal mantiene puentes con los dos principales grupos, de hecho este viernes estuvo en un acto que Kicillof encabezó en Almirante Brown. Otro de los intendentes que se mantiene alejado es Sergio Bordoni, de Torquinst.