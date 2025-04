“Bajate o te bajamos”: amenazaron a un candidato de la Coalición Cívica en Jujuy

La denuncia por TikTok de Jose Albizo Cazon por la amenaza en su portón

El candidato a concejal por San Salvador de Jujuy de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), José María Albizo Cazón, denunció una amenaza con el objetivo de que renuncie a la carrera electoral, en plena campaña para las elecciones legislativas del 11 de mayo.

“Bajate o te bajamos", decía el mensaje, escrito con un grafitti en el portón lateral de su casa. Para el entorno de Cazón y los dirigentes alineados con Elisa Carrió, la advertencia no es casual. Coincide tras una saga de amedrentamientos y el día en que el referente local iba a lanzar su campaña con un acto en un Cine Teatro Alfa, ubicado en la capital jujeña.

“Así amaneció en mi casa el día de hoy. Muchachos, no les tengo miedo”, difundió Cazón, un joven de 28 años que es Licenciado en Relaciones Internacionales, y presidente de la CC-ARI de Jujuy. Desde su cuenta personal de TikTok, el “lilito” desafió: “No nos van a bajar. Vamos a pelear por el Concejo. Vamos a pelear por la Intendencia en 2027 y vamos a demostrar que se puede sostener principios en momentos difíciles. Yo sé que hay sectores del poder político que no me quieren. Ya está hecha la denuncia. Que la Justicia investigue”.

Cazón se presenta como uno de los candidatos al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, a través de la Lista 422. Desde el 31 de marzo pasado, fue designado por el gobernador Carlos Sadir (UCR) como secretario de Desregulación del Estado y Gobierno Multinivel, para llevar a cabo una tarea similar a la del ministro Federico Sturzenegger en Nación.

En los últimos años, con un estilo similar a Carrió, el joven dirigente fue ganándose un lugar a partir de denuncias de corrupción y acusaciones de enriquecimiento ilícito contra sectores políticos y empresariales locales.

En el entorno del candidato vincularon la pintada de este sábado con el día de lanzamiento. Sin embargo, les llama la atención la virulencia de los mensajes, que se vienen sumando en el último tiempo. Es que apenas se trata de comicios por una banca en la comuna capitalina, y ni siquiera una pulseada directa por la intendencia.

La sospecha de la CC-ARI está en la lista de enemigos que fue acumulando el dirigente local. Algunas denuncias apuntan a empresarios del transporte de Jujuy. Desde su cuenta de Tiktok, se hizo eco de los reclamos por la antigüedad de los vehículos e irregularidades en el cumplimiento de las bases de las concesiones del servicio público. En concreto, solicitó inspecciones por precarización laboral a firmas como Santa Ana SRL., Unión Bus LTDA, El Urbano SRL, San Jorge SA y Colón SRL, entre otras.

El lanzamiento del candidato a concejal, en la capital jujeña

Otras causas en la que se embarcó fue la defensa de la Cooperativa de Feriantes Mayoristas Frutihorticolas del Norte y de la Comunidad Aborigen de Guerrero, que tuvieron que enfrentar situaciones de amedrentamiento y desalojo. Según Cazón denunció públicamente, detrás de esas acciones está el exvicegobernador peronista, Guillermo Jenefes.

Desde 2017, el candidato viene denunciando también a los dirigentes sociales de Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (ODIJ), como el exdiputado Emilio Cayo Rocabado y el exconcejal José Luis Bejarano, a quienes acusó por fraude a la administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otras imputaciones.

“Desde los 19 años, Albizo Cazón ha enfrentado el poder de los corruptos, investigando y denunciando redes de corrupción y violencia enquistadas en el Estado. El año pasado ya había recibido amenazas tras la filtración de audios que decían que iban “contra Albizo Cazón”, luego de haber denunciado las mafias del transporte y defendido públicamente a los choferes", expuso el diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro.

“Lo que sucede no es un hecho aislado. Es una señal de que hay sectores que están nerviosos, pero también de que estamos en el camino correcto. No nos van a correr con miedo. ¡Mucha fuerza José!“, completó.

Conocido el mensaje intimidatorio, el tiktoker desafió: “Todas las operaciones que deseen hacerme, me las banco. Pero este tipo de hechos, más a tan solo no más que 30 días de una elección, trascienden todo limite. Recuerden siempre que el mal se construye, con el silencio de los buenos. Está hecha la denuncia, que se investigue”.

El próximo 11 de mayo, los 598.408 jujeños elegirán a 24 diputados provinciales titulares y 10 suplentes; se renuevan la mitad de los cargos en 27 Concejos Deliberantes y 36 comisiones municipales. En principio, a nivel provincial, se presentaron 11 alianzas electorales y agrupaciones independientes.

El oficialismo de Sadir, con el Frente “Jujuy Crece” buscará retener 18 bancas, mientras que el peronismo, que irá dividido en varias listas, pondrá en juego 6 diputados. Los libertarios también están fracturados en tres nóminas distintas; una de ellas responde directamente al senador de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche y al diputado Manuel Quintar.