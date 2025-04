La CGT apuntó contra la UTA: “El paro es de los trabajadores, más allá de si son o no colectiveros”

Héctor Daer, en la CGT, acompañado por Octavio Argüello, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Sergio Romero

Entre algunas ausencias sugestivas, la CGT salió al cruce esta tarde de la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no adherir a la huelga general de este jueves: “El paro es de los trabajadores de toda la Argentina, más allá de si son o no colectiveros”, dijo el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad) en una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802.

El líder sindical se refirió en dos oportunidades a la determinación del gremio encabezado por Roberto Fernández y en ambas ocasiones aprovechó para criticar elípticamente a la UTA. Primero recordó que la conciliación obligatoria en la que se escudan los colectiveros para no parar “está circunscripta al AMBA y no al resto del país”, dando a entender que podrían plegarse a la protesta en el interior. Y enseguida agregó: “La conciliación obligatoria se refiere a un tema absolutamente sectorial que no tiene que ver (con el paro general), según el departamento jurídico de esta CGT”.

Aun así, Daer señaló que “la decisión que toman los compañeros será la que decidan y tomen los compañeros de la UTA” y consideró que “no es un tema que esté planteado” porque “el paro es de la totalidad de las organizaciones confederadas, más todas las organizaciones que están nucleadas dentro de las dos CTA así que el paro es más allá de un paro de colectivos”.

De todas formas, intentó relativizar la importancia de lo que decida la UTA al recordar que “el 9 de mayo pasado, cuando hicimos un paro, también hubo colectivos y el paro fue contundente”.

El encuentro con los periodistas, realizado en el Salón Felipe Vallese de la sede cegetista, tuvo alguna ausencias sugestivas de dirigentes en medio de las divisiones internas por el nuevo paro general. Daer estuvo acompañado en el estrado por los otros cotitulares de la CGT, Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Octavio Argüello (Camioneros), además de Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero (UDA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Julio Piumato (judiciales), Laura Lorenzo (SMATA), Verónica Espósito (aeronavegantes) y Vanesa Núñez (UTEDYC).

Quienes no estuvieron fueron, entre otros, Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Abel Furlán (UOM), José González (Comercio), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Sergio Palazzo (bancarios) y Argentino Geneiro (gastronómicos), además, obviamente, del dirigente apuntado por la CGT en estas horas: Roberto Fernández, cuyo sindicato tampoco estuvo en la reunión del Consejo Directivo en la que se decidió el paro general y la movilización del miércoles.

Antes de la conferencia de prensa se leyó un documento de la CGT en el que justifican su decisión de realizar el paro general: “Los trabajadores y trabajadoras paramos ante una desigualdad social intolerable y un gobierno que no atiende nuestros reclamos para exigir mejores ingresos y una calidad de vida digna para todas y todos”, comienza el texto. Y agrega: “Lo advertimos a tiempo y la realidad lo confirmó. El costo del ajuste recayó sobre los trabajadores y trabajadoras activos y pasivos mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias”.

“El ansiado equilibrio fiscal obtenido a través del desmantelamiento del Estado de sus organismos de control de sus empresas y del abandono de la obra pública multiplicó el desequilibrio social -añade la declaración-. Una visión sesgada de la realidad, mercantilista, monetarista y financiera, acrecienta día a día la deuda social y a la par que debilita el federalismo, desfinanciando las provincias, deteriorando la economía regional y agudizando el centralismo. Todo esto mientras degrada la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y de desarrollo nacional”.

Para la CGT, “estamos frente a un gobierno que muestra insensibilidad frente a los problemas de la gente, un gobierno que ejecuta actos de represión salvaje e injustificada y viola permanentemente los acuerdos institucionales y desfinancia la educación y la salud, abandona la obra pública, manifiesta desprecio por las minorías, ajusta a los jubilados e impone límites en la negociación colectiva”.

Noticia en desarrollo