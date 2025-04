Tensión en el peronismo bonaerense por la sesión en la Legislatura que podría definir el calendario electoral

Axel Kicillof junto a Verónica Magario (Foto: Aglaplata)

Este jueves podría ser el día D para la interna del peronismo bonaerense. O el día K. Restará conocer al final de la jornada si la K que se impuso es la Kicillof o la del Kirchner. Es que la Cámara de Diputados bonaerense tratará la suspensión de las Primarias; como pidió el gobernador el 5 de marzo último, pero el debate y la votación será -hasta el cierre de esta nota- sobre el proyecto del massista, Rubén Eslaiman con el agregado de que podrían establecer la concurrencia electoral y no sobre el que impulsaron las legisladoras que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. Una iniciativa también que suspende las PASO, pero amplía los plazos de convocatoria a las elecciones, tal como lo requiere el Ejecutivo.

En La Plata corre con fuerza la versión de que al proyecto de Eslaiman se le agregará un párrafo que dictamine que las elecciones provinciales para elegir cargos legislativos se llevarán adelante el mismo día que los comicios nacionales; es decir, con carácter concurrente. Una posición que empujó el kirchnerismo en el Senado bonaerense con un proyecto de la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Teresa García, que terminó dinamitando los canales de diálogo y que cerca de Kicillof advierten que es meramente para presionarlo a que no desdoble.

¿Cómo se haría el mecanismo en la sesión de Diputados? Unión por la Patria -en rigor La Cámpora y el Frente Renovador- conseguirían los dos tercios para someter a tratamiento ese proyecto. Seguidamente, el cuerpo se constituye en comisión y ahí algún legislador, que presumiblemente será de un bloque opositor, pondrá en consideración el agregado de que las elecciones sean concurrentes. Una vez alcanzado los dos tercios, la votación del proyecto es con mayoría simple. Trámite resuelto.

De darse esa secuencia y por más que luego no corra en el Senado que preside la vicegobernadora, Verónica Magario, la jugada ofrece otro pressing gestual contra las intenciones del gobernador Kicillof de desdoblar la elección. En la gobernación muestran condiciones técnicas que hablan de la inviabilidad de hacer una elección concurrente con los comicios nacionales, que este año serán mediante Boleta Única de Papel (BUP). Con dos urnas distintas, en el axelismo dicen que se precisa de una jornada de 30 horas para que todo el padrón de una mesa emita su sufragio. Aunque en rigor, el trasfondo también es político.

“Una sola nación, una sola Provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las EPAOS en la PBA, y la convocatoria a elecciones para Senadores y Diputados provinciales, Concejales y Consejeros Escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional”, anunciaba la semana pasada la jefa del bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense y secretaria general del Partido Justicialista nacional, Teresa García. La iniciativa explicita lo que en la última reunión del PJ bonaerense, sucedida en Moreno en diciembre del año pasado, Cristina Kirchner le planteó a Kicillof.

Teresa García escoltada por la expresidenta, Cristina Kirchner

Mientras la Legislatura resuelva —o no— qué pasará con las PASO en la provincia de Buenos Aires, a escasos cien metros del recinto, Kicillof participará del cierre del ciclo de charlas “Debates del Futuro”, que organizó el subsecretario de Economía Social de la Provincia y dirigente de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Será desde las 14 horas en Teatro Argentino de La Plata; bien cerca de la Cámara de Diputados.

Hay cierta expectativa sobre lo que pueda llegar a decir Kicillof en ese ámbito. Si bien no se espera que allí anuncie un desdoblamiento electoral, la dirigencia sí busca un pronunciamiento y aceleración en el proceso emancipador que inició el mandatario provincial y cuyo punto de inflexión se dio con el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro. Si bien hasta la semana pasada en la gobernación hablaban de que buscarían las resoluciones electorales en un marco de unidad, también es real que el proyecto de García alteró los planes. Lo planteó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco: “Si estaba establecida una mesa de diálogo y de negociación, presentar un proyecto inconstitucional no es positivo, no suma. Como mínimo, no suma. Seguimos abiertos a mantener todas las discusiones que sean necesarias, pero no es un buen antecedente para ponerlos en esos términos”.

En las últimas horas, quien también se metió de manera pública en la discusión fue el Frente Renovador. De la mano de Malena Galmarini, la dirigente hizo un llamado a la unidad y planteó que “no hay tiempo para personalismos ni especulaciones”, y que “es tiempo de responsabilidad, coraje y propuestas claras para los que no llegan a fin de mes, para los que tienen miedo, para los que no dan más”.

Malena Galmarini junto a Sergio Massa y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera

También ponderó la figura de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador había participado de una reunión el 23 de marzo último con Kicillof y Máximo Kirchner. En esa reunión se intentó buscar un marco de acuerdo para suspender las PASO y resolver la interna, sobre todo en algunos distritos. No hubo mayores avances. Este miércoles, Galmarini aseguró: “Sergio Massa trabaja todos los días por sostener esa unidad. Habla con todos. Escucha. Aguanta los debates y las diferencias. Acerca posiciones. Sin cámaras, sin tribuna y sin pensar en los likes. Porque cree —de verdad— que la unidad es el valor más fuerte que tenemos”. Dijo también que “cuando la interna pesa más que la unidad, el pueblo paga el precio”.

Pero sumado a la discusión interna, también corren los plazos electorales. Por eso, subido a esa demanda, cerca de Kicillof aseguran que si este jueves la Legislatura no resuelve la suspensión de las elecciones Primarias, el gobernador firmará el decreto de convocatoria a elecciones generales desdoblando las fecha de la nacional. Hasta el momento los anuncios fuertes del gobernador se dieron los días sábados al mediodía: el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro y la convocatoria formal a las elecciones primarias fueron comunicados un sábado.