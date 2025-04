Kicillof prepara el decreto para desdoblar la elección si la Legislatura no suspende las PASO esta semana

Kicillof prepara el decreto para desdoblar la elección si la Legislatura (Aglaplata)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene decidido desdoblar la elección provincial de la nacional. El argumento es técnico en principio y político de fondo. Tras varias rondas de consultas con diferentes sectores del oficialismo y algunos de la oposición, como los intendentes de la UCR y vecinalistas (en el PRO deslizan que no hubo consulta alguna), la resolución es que los cargos provinciales y locales se elijan con antelación al 26 de octubre, fecha escogida para la elección general a nivel nacional, donde Buenos Aires pondrá en juego 35 diputados nacionales. Para eso, tiene que hacer una convocatoria vía decreto.

En el medio están las elecciones Primarias. Las PASO en la provincia de Buenos Aires tienen vigencia y ante la demora en su suspensión, como pidió el mandatario provincial, las mismas quedaron fechadas para el próximo 13 de julio. La intención manifiesta del Ejecutivo es que se suspendan, tal como ocurrió en el orden nacional, y eso es una facultad del Poder Legislativo. Hubo algunos intentos de suspenderlas, pero sin resultado positivo. Todo quedó atravesado por la interna del peronismo. Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pidió: “Dado que existe casi unanimidad respecto a la suspensión de la PASO, que suceda, porque si no va a estar pasando algo raro que no se entiende, no se entiende, si todas las fuerzas políticas están a favor o la grandísima mayoría de las fuerzas políticas están a favor de suspender la PASO y no lo hacen por tercera vez consecutiva que hay sesiones especiales, no se entiende, realmente no se entiende qué es lo que está pasando”.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco leyó la Constitución bonaerense y le pidió al kirchnerismo que respete las leyes

Una respuesta pareció emanar desde la Cámara de Diputados bonaerense. Este lunes el presidente del cuerpo, el massista Alexis Guerrera, planteó que “resolver el calendario electoral es una responsabilidad y una certeza que tenemos que darle a las y los bonaerenses”, y que “vamos a seguir dialogando con todas las fuerzas para arribar a los consensos necesarios”. Traducido: el jueves habrá sesión en la Cámara de Diputados bonaerense. Las posiciones sobre si se suspenderán las PASO ese día, varían. “Tal como está previsto, el jueves vamos a suspender las PASO. No podemos confundir a la gente ni complicarle la vida. Sin paso nacional, es sonzo que haya primarias en la Provincia”, dijo la autoridad de la Cámara baja en declaraciones a Infocielo.

Pero el fastidio en La Plata es tal que algunas terminales del kicillofismo ya dejan correr que si este jueves la Legislatura no suspende las Primarias, el gobernador hará uso de sus atribuciones y definirá por decreto una fecha para la elección provincial separada de los comicios nacionales. Será con antelación a las elecciones nacionales.

La decisión viene a ratificar que los canales de diálogo están dinamitados. Una secuencia que se evidenció —como reflejó este medio— cuando se quebraron los bloques legislativos de Unión por la Patria semanas atrás, al momento en que no hubo quorum para avanzar con la sesión especial pedida por La Libertad Avanza para suspender las PASO.

“Es una atribución del gobernador, ni siquiera una facultad. Es el artículo 144 de la Constitución provincial”, plantea a Infobae una de las flamantes espadas legislativas que tiene Kicillof desde que lanzó el Movimiento Derecho al Futuro, sobre la decisión de convocar a elecciones desdobladas en la fecha respecto a los comicios nacionales.

Alexis Guerrera planteó que este jueves habrá sesión en la Cámara de Diputados y que se suspenderán las PASO

Desde hace semanas que el tiempo empezó a correr. Según la ley electoral, el gobernador hará la convocatoria a elecciones “con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresarán en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral”. Además, en el artículo las elecciones a que se refiere el Capítulo anterior se llevarán a cabo en una fecha comprendida entre los treinta (30) y ciento veinte (120) días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos. Asimismo, detalla que se llevarán a cabo “en una fecha comprendida entre los treinta (30) y ciento veinte (120) días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos”.

“Más allá de lo que establece la fecha límite vigente, esto —el decreto de la convocatoria a las elecciones generales provinciales— esto hay que hacerlo de manera urgente. Estamos empezando el mes de abril y todavía no tenemos decidido el calendario electoral para la provincia de Buenos Aires porque no se terminan de definir las cuestiones que son necesarias como básicamente si va a haber PASO o no va a haber PASO”, explicó este lunes Bianco.

El jueves será un punto de inflexión. La sesión en la Cámara de Diputados está convocada para las 14 horas. Si se trata algún proyecto referido al calendario electoral, se precisará de los dos tercios, ya que el único que cuenta con un despacho de comisión es el que presentaron las legisladoras del MDF a instancias de las necesidades del Ejecutivo. El mismo que suspende las PASO y amplía los plazos de convocatoria. Sin embargo, el texto solo tiene dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales. Le falta el de Reforma Política y despacho de Presupuesto para ser aprobado con mayoría simple. No hay más tiempo de dilaciones.

“Nos estamos preparando para tres elecciones”, confía la autoridad de un bloque opositor. La oposición sigue de cerca lo que sucede en el universo peronista. Es que la falta de acuerdo interno se traduce en la foto de este momento que dejan postales impensadas, como la de un ministro de Kicillof -Carlos Bianco- leyendo la constitución provincial en una conferencia de prensa. El objetivo fue explicarle a la jefa de los senadores provinciales de Unión por la Patria que su proyecto de ley -empujado por CFK- que pide la suspensión de las Primarias y elecciones concurrentes es inconstitucional. La respuesta de la legisladora en cuestión, Teresa García, también fue particular. Le dijo que le miente a los bonaerenses y que “para discutir con la Constitución, antes hay que leerla completa”. Ambos compartían gabinete cuatro años atrás. Para completar el cuadro, en las últimas horas, se echó a correr una versión de que la presidenta del PJ y dos veces presidenta de la nación, Cristina Kirchner, podría ser candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral.