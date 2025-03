La oposición quiere reformar el sistema jubilatorio, pero los libertarios advierten que no cederán el equilibrio fiscal

Protesta de jubilados frente al Congreso

La Cámara de Diputados entró en un impasse tras dos sesiones cargadas de tensión y marcadas por algunos escándalos. Hasta el momento no hay sesiones previstas para las próximas semanas pero la oposición busca alcanzar acuerdos para llevar al recinto alguno de los proyectos relacionados con el caso $Libra. Los libertarios, por su parte, también están abocados a frenar los intentos de interpelar a Karina Milei y de crear una comisión investigadora de la presunta cripto estafa.

Sin embargo, las últimas movilizaciones -que terminaron con incidentes- en defensa de los jubilados y el fin de la moratoria previsional que permitía jubilarse a las personas que no llegan a los 30 años de aportes volvieron a poner en agenda diferentes proyectos para modificar el régimen jubilatorio.

El miércoles pasado el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal y algunos diputados de Democracia para Siempre intentaron sin éxito llegar al quórum para debatir una serie de proyectos que apuntaban a extender la moratoria previsional, otorgar un bono extraordinario a los jubilados y pensionados, y a garantizar la gratuidad de los medicamentos esenciales a los afiliados de PAMI.

La sesión estaba convocada al término del debate sobre el DNU del acuerdo con el FMI y la ausencia de los diputados del PRO y de la UCR fue determinante para impedir llegar al quórum. No obstante, ese mismo día la radical Gabriela Brouwer de Koning convocó a una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social para el próximo 9 de abril en el que se abordarán proyectos que buscan solucionar la problemática de las personas sin aportes suficientes.

Cámara de Diputados

Brouwer de Koning advirtió de que sin moratoria no podrán jubilarse 7 de cada 10 mujeres y 1 de cada 2 hombres. Sin embargo, señaló que ese mecanismo terminó desfinanciado al sistema en su conjunto y, por otro lado, no contempla la situación de los trabajadores que hicieron aportes, pero no llegan a los 30 años.

Ante esta situación, desde el radicalismo insistirán en la creación de una prestación proporcional que le otorgue un beneficio diferenciado (menor a la jubilación mínima) a quienes no completen los 30 años de aportes.

Esta idea ya había sido impulsada por el radicalismo durante el debate de la Ley Bases, pero no tuvo buena recepción por parte del Gobierno, que terminó eliminando las moratorias y estableciendo aumentos en base al Índice de Precios del INDEC.

Pero el proyecto de la UCR no será el único en debate. Desde Unión por la Patria también tienen estado parlamentario una iniciativa de Leopoldo Moreau y Brenda Vargas Matyi para reinstalar las moratorias hasta que se reforme el sistema previsional en su conjunto. En la misma línea también presentó un texto propio el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño.

Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la comisión de Previsión Social

La diputada Danya Tavela también tiene un texto de su autoría que propone una Prestación Proporcional por Reconocimiento al Esfuerzo Contributivo, permitiendo que aquellas personas que hayan aportado entre 10 y 29 años puedan acceder a un haber previsional, en lugar de quedar excluidos del sistema. El monto de la prestación sería equivalente al 70% de la Prestación Básica Universal, con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

En tanto, desde la Coalición Cívica impulsan una modificación a la Ley 27.260 para establecer una “versión mejorada” de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) destinada a quienes no alcanzan los años de aportes requeridos. En estos casos, sin necesidad de una evaluación socioeconómica, la PUAM (equivalente al 80% de la jubilación mínima) se incrementaría en un 2% por cada año de aportes, hasta un máximo del 95% de la jubilación mínima.

Desde el Gobierno ya advirtieron con que volverán a vetar cualquier iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal, tal como hicieron en septiembre del año pasado con la reforma que establecía una actualización por IPC de las jubilaciones más un plus de 8,1% retroactivo a enero. También incluía el pago de las deudas de las cajas previsionales provinciales.

“No aprobaremos ningún proyecto de estas características que no tengan establecido cómo se financian. Estos proyectos de moratoria generaron caos en el sistema previsional, que terminó desfinanciado. No estamos de acuerdo con la prórroga del sistema de moratoria, que generó un desastre”, declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Futurock FM.

Ante la consulta de Infobae, cerca de Martín Menem confirmaron que los libertarios no tienen pensado participar del debate con proyectos propios y que la línea oficial sigue siendo bloquear o vetar cualquier proyecto que atente contra el equilibrio fiscal. “Los que vetaron el 82% no pueden hablar”, ironizaron en referencia al peronismo.

Más allá de lo que ocurra en la comisión de Previsión Social, los libertarios luego podrán frenar cualquier iniciativa incómoda en la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert. En ese caso, la oposición nuevamente deberá juntar números para aprobar emplazamientos en el recinto que obliguen al oficialismo a tratar los proyectos.