Política

Ignacio Torres habló sobre el encuentro con Milei por el 9 de julio en Tucumán: “Lo celebro porque implica discutir lo importante”

El gobernador de Chubut sostuvo que la convocatoria de mandatarios trasciende las diferencias partidarias, defendió la negociación institucional con la Casa Rosada y respaldó una reforma electoral con reglas claras

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Torres diferenció las colectoras de las adhesiones y pidió que el PRO llegue al debate en el Congreso con una posición común sobre la reforma electoral

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reivindicó el encuentro que mantendrán gobernadores con el Gobierno en Tucumán por el Día de la Independencia y sostuvo que ese tipo de instancias deben analizarse desde una perspectiva institucional y no bajo una lógica estrictamente electoral.

En una entrevista con Infobae al Regreso, el mandatario también defendió el diálogo entre las provincias y la Casa Rosada para resolver diferencias, hizo un balance de los acuerdos alcanzados desde el Pacto de Mayo y fijó su posición sobre la reforma electoral que impulsa el oficialismo.

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Durante la charla con Gonzalo Aziz, Fede Mayol y Matías Barbería, Torres sostuvo que la verdadera coherencia de un gobernador no pasa por acompañar o rechazar sistemáticamente las decisiones del Gobierno nacional, sino por “defender siempre los intereses de la provincia” que administra. En esa línea, consideró que sería un error interpretar la convocatoria de gobernadores en Tucumán únicamente desde una mirada electoral y afirmó que la posibilidad de que los estados provinciales y la Nación compartan una fecha tan significativa como el 9 de julio y aprovechen el encuentro para discutir temas de gestión “va mucho más allá de lo partidario”.

Chubut llevó sus diferencias con la Casa Rosada por vías institucionales y mantiene una mesa de trabajo por la Hidroeléctrica Futaleufú
Chubut llevó sus diferencias con la Casa Rosada por vías institucionales y mantiene una mesa de trabajo por la Hidroeléctrica Futaleufú

El mandatario también cuestionó las lecturas que asocian automáticamente la presencia de los gobernadores con un alineamiento político con el oficialismo. Como ejemplo, mencionó que escuchó decir que quienes asistirían al acto “ya están pintados de violeta”, una interpretación que calificó como “muy binaria”. Para reforzar su argumento, recordó que a lo largo de su gestión participó de distintos espacios institucionales junto a mandatarios de diferentes signos políticos, como Argentina Week en Nueva York y el Pacto de Mayo.

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Al analizar la relación entre Chubut y el Gobierno nacional, Torres aseguró que, cuando surgieron diferencias, la provincia optó por canalizarlas por las vías institucionales. Según explicó, cada vez que un conflicto no pudo resolverse políticamente recurrieron a la Justicia, como ocurre actualmente con la discusión por la Hidroeléctrica Futaleufú, donde todavía se debate si el poder concedente corresponde a la Nación o a la provincia. En ese sentido, señaló que ambas partes conformaron una mesa de trabajo para avanzar sobre ese expediente.

El gobernador de Chubut sostuvo que la convocatoria por el Día de la Independencia debe leerse en clave institucional y no electoral (REUTERS/Matias Baglietto)
El gobernador de Chubut sostuvo que la convocatoria por el Día de la Independencia debe leerse en clave institucional y no electoral (REUTERS/Matias Baglietto)

El gobernador también recordó el conflicto financiero que mantenía Chubut con el Estado nacional y destacó que la negociación derivó en un convenio de compensación de deuda que permitió desendeudar completamente a la provincia. Según explicó, ese acuerdo hizo posible que distintas obras de infraestructura avanzaran con recursos provinciales y sostuvo que incluso permitió finalizar prácticamente la primera autovía bajo ese esquema. A su juicio, el mecanismo terminó convirtiéndose en un antecedente que luego fue replicado por otras jurisdicciones.

Más allá de las diferencias políticas, Torres valoró la predisposición del Gobierno para cumplir los convenios firmados y afirmó que, cada vez que lograron sentarse a negociar un conflicto concreto, la Nación “no solo cumplió”, sino que además encontró soluciones “creativas” y “eficaces” para resolver buena parte de los planteos realizados por la provincia.

Consultado sobre la reforma electoral, el mandatario respaldó la implementación de la Boleta Única de Papel y recordó que Chubut ya avanzó en ese sentido con la sanción de un nuevo Código Electoral. En ese contexto, consideró que sería incoherente defender las PASO a nivel nacional después de haberlas eliminado en su provincia, una decisión que, según explicó, formó parte de una reforma orientada a construir un sistema “más moderno, más transparente, más económico y más ecológico”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres
Ignacio Torres celebró el encuentro con Javier Milei y otros gobernadores en Tucumán por el 9 de julio para discutir temas de gestión

Respecto del debate sobre colectoras y adhesiones, Torres marcó diferencias entre ambos mecanismos y sostuvo que las colectoras reproducen una lógica similar a la de la ley de lemas porque permiten concentrar distintas candidaturas detrás de un mismo postulante, mientras que las adhesiones responden a una dinámica distinta entre categorías legislativas y ejecutivas.

De todos modos, evitó pronunciarse sobre el proyecto específico que analiza el Congreso al señalar que todavía no conoce su redacción definitiva. Aun así, remarcó que la discusión debe darse dentro del PRO para que el partido llegue al debate parlamentario con una posición común y una verdadera disciplina de bloque. En ese sentido, aseguró que existe consenso interno respecto de que las PASO pierden sentido cuando no existe competencia entre listas y concluyó que una fuerza política no puede sostener “dos o tres miradas distintas” sobre una reforma de esa magnitud.

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