La trastienda del escándalo en Diputados: por qué se desencadenó la pelea de peronistas y libertarios

El Gobierno creará un fondo especial de 200 mil millones de pesos para asistir a los damnificados en Bahía Blanca Las autoridades nacionales tomaron la decisión para que la asistencia llegue directamente a los afectados. Por el momento no hay comunicación con la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof: “Últimamente no hablé con Cristina Kirchner” El Gobernador explicó su interna con la ex mandataria y sostuvo que no es conveniente que vuelva a designar un candidato, como ocurrió con Alberto Fernández. “No creo que alguien quiera volver a votar un presidente sin autoridad”, apuntó