Kicillof afronta días decisivos para su autonomía de CFK, mientras crece la tensión en el PJ bonaerense

Kicllof enfrenta un momenbto determinante para la configuración del peronismo de cara a las elecciones

Se acerca la hora de la definición. El tiempo se acaba, las señales políticas son confusas y la posibilidad de un acuerdo de unidad permanecen latentes. La turbulencia de la vida interna del peronismo no para. La sesión caída en la Legislatura bonaerense el último jueves desnudo el grado de tensión que hay en el vínculo entre Axel Kicillof y el cristinismo. Una pequeña muestra de las fricciones subterráneas.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el Gobernador, el enojo mayoritario está apuntado a Máximo Kirchner y La Cámpora. Los acusan de operar la caída de la sesión donde debían suspenderse las PASO de la provincia. La foto del final fue muy elocuente. En el recinto quedaron sentados ocho de los once diputados que responden, directa o indirectamente, a Kicillof más los de La Libertad Avanza (LLA), la UCR y el PRO. En el kirchnerismo y el massismo desdramatizan la situación.

El faltazo de La Cámpora y el Frente Renovador fue anticipado con tiempo a los legisladores del kicillofismo. Hubo conversaciones previas antes del jueves y una reunión en la antesala de la sesión, donde explicaron los motivos de la ausencia. Argumentaron que no estaban dispuestos a acoplarse a un pedido de sesión del bloque libertario que comanda Agustín Romo, con el que tienen una pésima relación.

La explicación dejó gusto a poco entre los legisladores que responden al Gobernador. En ambos lados tomaron decisiones políticas que no explicitaron en esas charlas. El camporismo le marcó la cancha en la Legislatura y le hizo sentir al Gobernador que sin sus votos, no hay ley posible. Un mensaje claro que nadie dirá en público.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner mantuvieron una reunión la semana pasada para tratar de limar asperezas

En el kicillofismo hubo orden de bajar al recinto pese a saber las ausencias. Existió una manifiesta intención de mostrar que los propios socios del oficialismo habían complotado contra la voluntad del gobierno provincial. No se lo dijeron en cara, pero actuaron bajo esos parámetros. La disputa interna atraviesa cada paso de la convivencia del peronismo bonaerense. Todos miden su poder de fuego.

Kicillof va a esperar a que la Legislatura suspenda las PASO. En las filas del massismo y el camporismo dan por hecho que en la sesión prevista para el 27 de marzo, se logrará un consenso amplio para que no haya elecciones primarias. Lo que sucedió el jueves en La Plata explícito los contrastes internos, pero no impediría que se concrete el pedido del mandatario bonaerense.

Uno de los motivos por los que el Gobernador lleva adelante una disputa de poder con el cristinismo está vinciulado a la debilidad parlamentaria que tiene. En su segundo mandato y siendo uno de los pocos mandatarios que quedó en pie frente a la ola de cambio que hubo en el país durante el 2023, Kicillof tiene diez legisladores que le responden. La mayoría de ellos son vía intendentes que se convirtieron en socios el año pasado. Es decir, no tiene tropa propia en las dos cámaras de la Legislatura.

Con un proyecto presidencial divisable con facilidad, el economista necesita tener injerencia en el armado de las listas legislativas de este año. No quiere ser un delegado del poder de Cristina y Máximo Kirchner. Tiene en claro que si pretende ser presidente en el 2027, no puede quedar atrapado en los condicionamientos del kirchnerismo duro, donde le piden lealtad, acatamiento y reconocimiento al liderazgo de la ex presidenta.

La caída de la sesión para tratar la suspensión de las PASO enrareció el clima en el PJ Bonaerense

¿Por qué no esperar a que pasen las elecciones del 2025 para iniciar ese proceso de discusión? Esa pregunta define la postura de Sergio Massa en el medio de la guerra del PJ Bonaerense. El ex ministro de Economía valora que Kicillof haya tolerado las fricciones permanentes del año pasado y que mantenga en pie su proyecto político, pero cree que la decisión de arrancar con esa disputa en el 2024, complotó contra el armado de la coalición.

Esa misma pregunta tiene una respuesta concreta en las filas del Gobernador. Si esperaban a que pasaran las elecciones de medio término, Kicillof iba a encarar el tramo final, previo a los comicios presidenciales, sin una estructura política sólida, sometido a los pedidos de la cúpula K y sin capacidad de influir en la legislatura de la provincia que gobierna. Las cuentas no le daban por ningún lado.

Un intendente bonaerense que acompaña el proceso de autonomía que de Kicillof planteó una mirada a largo plazo que identifica el pensamiento de una parte del peronismo. Una definición en la que asimila los riesgos que corren aquellos que están dispuestos a ser protagonistas de un cambio en la dinámica de la fuerza política.

“Es momento de jugar. Lo de Cristina ya está. No se puede estirar. Jugar a fondo puede significar que se rompa y que perdamos todos. Que el peronismo pierda las elecciones, que Axel pueda quedar tercero en la provincia, que nosotros perdamos los consejos deliberantes. Pero hay que jugar pensando a mediano y largo plazo. Es ahora”, precisó.

Axel Kicillof tiene el acompañamiento de 40 intendentes peronistas que le piden desdoblar los comicios

Mientras en el MDF se alistan para una eventual ruptura, aceptan que la mejor opción es pactar la unidad entre todos los sectores. La única condición es que Kicillof tenga injerencia plena en el armado de las listas, en la definición de la estrategia para las elecciones y en el armado del dispositivo electoral. Es mejor con unidad, pero nadie descartar la ruptura.

El Gobernador no quiere una fractura del espacio político. Pero tampoco está dispuesto a ceder y que las condiciones de negociación sigan siendo las mismas de siempre. Uno de sus dirigentes más cercanos fue explícito sobre esa vocación y envió un mensaje contundente a La Cámpora, el principal oponente interno: “Tienen que registrar la nueva realidad. Mejor si es por las buenas, si no será por imperio de las circunstancias”.

Esa nueva realidad tiene que ver, según plantean en el MDF, con una aceptación de que Kicillof es el ordenador del peronismo bonaerense, y que tiene el apoyo de la mayoría de los intendentes, la CGT y los movimientos sociales. “No pueden mantener el estatus de antes con el nuevo lugar de Axel”, aseguran. Esa nueva posición refiere al tercio de acciones que el Gobernador tiene y representa en la mesa de Unión por la Patria (UP).

Entre las dos terminales K hay negociaciones abiertas. Primeras y segundas líneas mantienen contactos para tratar de generar una mesa final donde se selle la unidad entre Kicillof y CFK. En ese contexto, el pico más alto de la negociación habría tenido lugar la semana pasada, durante una reunión entre Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense para limar asperezas.

En el peronismo hay negociaciones de unidad en un contexto de máxima tensión

El jueves por la noche, durante un encuentro político en Quilmes, el líder de La Cámpora hizo un pedido de unidad para enfrentar a Milei. Fue el mismo día en que el acuerdo - atado con alambres - que tiene el peronismo bonaerense, se rompió en la Legislatura. Las tensiones internas son tantas que las señales son contradictorias. Todo sucede al mismo tiempo: las negociaciones de unidad y las jugadas políticas para raspar al de al lado.

“Máximo quiere la unidad, pero bajo la conducción de Cristina. No entiende que ella sigue conduciendo una parte mayoritaria del peronismo, pero que esa parte es cada vez más chiquita. La película de su desembarco en el PJ lo muestra con absoluta claridad”, sentenció un funcionario del gobierno bonaerense.

Esa definición es un reflejo de la realidad que, en retrospectiva, puede ser sostenido por el tema musical que La Cámpora le compuso a Kicillof y tuvo su estreno en el mensaje que Máximo Kirchner brindó en el Estadio Atenas de La Plata, a unas pocas cuadras de la gobernación.

“Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden. Si queres otra canción, vení te presto la mía”, eran las dos estrofas más simbólicas de ese tema, que hizo alusión a la frase que Kicillof pronunció en el 2023 y que fue tomada como gesto de traición por el cristinismo. “Hay que componer nuevas canciones”, dijo en aquel entonces el Gobernador. Fue el principio de la guerra.

Axel Kicillof está esperando el momento oportuno para desdoblar las elecciones bonaerenses (Aglaplata)

Hace ya tiempo que en las distintas vertientes del peronismo, sobre todo en el interior del país, está presente la discusión de un cambio de ciclo. La diferencia del proceso actual es que quien la lleva adelante es un actor impensado y que los dirigentes que lo acompañan pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Al lugar donde los Kirchner nunca imaginaron un rival interno de fuste.

La discusión sobre un cambio de mando está instalada hace tiempo en el PJ. Una expresión de ese debate interno tuvo lugar el último miércoles, cuando cuatro senadores partieron el bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara alta. La separación tuvo que ver con una resistencia marcada al liderazgo de la ex presidenta y la conducción del bloque en manos del kirchnerismo, además de un movimiento, detrás de bambalinas, de un puñado de gobernadores enfrentados a CFK.

La salida de Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja) generó un ambiente espeso en el bloque que conduce José Mayans. En la reunión en la que se confirmó la fractura hubo acusaciones cruzadas y reproches. No solo de los sectores más duros del kirchnerismo, sino también de otros legisladores del peronismo del interior, que ven en la separación un movimiento funcional a Milei.

A medida que avanzan los días, la presión aumenta sobre la espalda de Kicillof. Tiene decidido desdoblar la elección bonaerense. Hace tiempo ya se los dijo a los intendentes de su esquema político. Está esperando el momento justo. El instante adecuado Sabe que puede sufrir una afronta grande del cristinismo. Está dispuesto a tolerarla. Aunque nunca lo vaya a decir, tiene en claro que es la punta de lanza de un cambio de era en el peronismo. La profundidad de cambio todavía está por verse.